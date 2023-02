Apple envisage une version Pro Max plus premium de l’iPhone, pourrait l’appeler Ultra

Depuis le lancement de l’iPhone en juin 2007, Apple n’a jamais fait de compromis sur la qualité supérieure de ses téléphones. Apple est la seule entreprise de l’industrie des smartphones qui n’aime pas s’aventurer sur le marché d’entrée de gamme. Le moindre des iPhones que vous pouvez obtenir sur le marché est un appareil de milieu de gamme de haut niveau.

Apple se concentre généralement sur les appareils phares, des produits phares bas de gamme aux produits phares de haut niveau. Cependant, avec les nouvelles qui circulent ces derniers temps, il semble qu’Apple veuille aller encore plus haut. Apple veut pousser ses smartphones haut de gamme au sommet.

Cela n’indique pas qu’Apple supprimera les modèles Pro ou Pro Max. Apple les maintiendra toujours et introduira quelque chose d’encore plus premium.

Apple pourrait lancer un modèle d’iPhone Ultra l’année prochaine

Selon Mark Gurman de Bloomberg, la société de Cupertino prévoit d’exécuter cette nouvelle idée d’ici 2024, au moins. Cela indique que si tout se passe comme prévu, Apple lancera un iPhone 16 Ultra en 2024.

Gurman a déjà fait un rapport similaire en septembre 2022 dans sa newsletter habituelle « Power On ». Il a déclaré qu’Apple pourrait remplacer l’iPhone 15 Pro Max par l’iPhone 15 Ultra cette année. Dans l’édition d’aujourd’hui de sa lettre d’information, il semble y avoir une légère torsion dans l’édition précédente. Gurman a déclaré qu’Apple pourrait plutôt conserver la version Pro Max et présenter le modèle Ultra comme une version haut de gamme du Pro Max avec un prix plus élevé. Apple pourrait présenter ce nouveau modèle au plus tôt l’année prochaine.

Dans la newsletter, Gurman a déclaré: « Mais au lieu de renommer le Pro Max » l’Ultra « , Apple pourrait ajouter un iPhone encore plus haut de gamme au-dessus des deux modèles Pro ». En interne, la société a envisagé de faire exactement cela, potentiellement à temps pour la sortie de l’iPhone 2024 », a-t-il ajouté.

Dans l’état actuel des choses, il n’y a aucune information sur la différence entre ce modèle Ultra et les modèles Pro et Pro Max actuels. Cependant, Gurman a mis en évidence quelques caractéristiques qui pourraient faire que le modèle Ultra se démarque des autres.

Fonctionnalités supposées de l’iPhone Ultra

Le modèle Ultra peut être livré sans aucune forme de port USB-C ou de port Lightning. Il peut également être livré avec de meilleurs appareils photo, un écran plus grand et une puce plus rapide. Il a également ajouté que l’appareil sera plus cher que l’édition Pro Max, ce qui est assez évident.

En tant que fan d’Apple, pensez-vous que cette décision d’Apple est nécessaire ? Je veux dire, les modèles Pro actuels sont suffisamment puissants pour gérer toutes les tâches. Ils disent que là où il n’y a pas de problème, il n’est pas nécessaire de chercher des solutions. Est-ce qu’Apple veut simplement dégrader les performances des modèles Pro et donner l’impression que le modèle Ultra est meilleur ? Ou est-ce une autre façon de rendre l’iPhone encore plus cher ?

Cela vaut la peine d’être discuté, alors n’hésitez pas à partager vos réflexions dans la zone de commentaires.