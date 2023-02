TECNO lancera son produit phare pliable PHANTOM V Fold avec processeur MediaTek Dimensity 9000+ au MWC 2023

TECNO, une marque technologique innovante présente sur plus de 70 marchés mondiaux, a annoncé le lancement de son tout premier smartphone pliable gauche-droite. Et le PHANTOM V Fold sera lancé le 28 février au MWC Barcelona 2023. Nous aurons le premier smartphone pliable gauche-droite au monde, alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 9000+. Et établira une nouvelle norme pour une expérience utilisateur premium avec des capacités de performances incroyables.

PHANTOM est une sous-marque technologique haut de gamme de TECNO. Sa gamme croissante de smartphones définissant le genre avec des capacités de performances premium phénoménales va de pair avec l’évolution continue du jeu de puces haut de gamme pour smartphone 5G de MediaTek. Le développement de processeurs toujours plus puissants permet à PHANTOM de poursuivre sa quête de performances encore plus premium. Et venez avec des technologies encore plus grandes. En tant que premier smartphone pliable gauche-droite au monde à être équipé du processeur MediaTek Dimensity 9000+, les deux marques repoussent les limites ensemble pour offrir une expérience utilisateur ultime.

« Nous sommes ravis de marquer une autre étape passionnante et importante avec MediaTek avec le lancement du PHANTOM V Fold. En développant le premier smartphone pliable gauche-droite au monde à être équipé du processeur MediaTek Dimensity 9000+, nous soulignons notre ferme conviction dans la capacité de ce partenariat à continuer à offrir des expériences inégalées à nos clients du monde entier. A déclaré Jack Guo, directeur général de TECNO.

Arrivée d’une nouvelle bête de performance

MediaTek Dimensity 9000+ est un processeur double 5G avec une fonctionnalité double SIM personnalisée pour sa conception grand écran, bénéficiant d’un score global au test AnTuTu de plus de 1,08 million de points, l’un des deux seuls processeurs au monde à dépasser le million- marque de points. Alors que les appareils pliables souffrent souvent d’une consommation d’énergie élevée en raison de leur conception à grand écran et de leurs fonctions personnalisées, le MediaTek Dimensity 9000+ garantit des performances remarquables avec une consommation d’énergie réduite grâce à son processus de fabrication avancé de 4 nm et à sa conception architecturale. L’ingénierie sophistiquée de l’appareil offre aux utilisateurs une expérience transparente lors du basculement entre les écrans principal et secondaire. Et avec un multitâche facile entre les jeux et la lecture vidéo.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





« Le processeur MediaTek Dimensity 9000+ fournit la base des excellentes performances nécessaires aux smartphones d’aujourd’hui », a déclaré Finbarr Moynihan, vice-président du marketing d’entreprise de MediaTek. « Cette puce permet à TECNO de commercialiser le PHANTOM V Fold avec une expérience phare puissante, et nous attendons avec impatience la poursuite de cette précieuse collaboration. »

Le partenariat ferme entre TECNO et MediaTek s’étend jusqu’au MWC Barcelona 2023, où il y aura une interaction étroite entre les marques. Alors que le nouveau PHANTOM V Fold révolutionnaire avec le processeur MediaTek Dimensity 9000+ sera également lancé officiellement lors de l’événement. Pour célébrer le meilleur de l’esprit d’innovation de TECNO, ils invitent tous les invités à assister au lancement officiel le 28 février à 15h30 dans le Hall 6, Théâtre 1, Fira Gran Via. Vous pouvez faire une demande de participation ici.

À propos de TECNO

TECNO est une marque technologique innovante présente dans plus de 70 pays et régions sur les cinq continents. Depuis son lancement, TECNO a révolutionné l’expérience numérique sur les marchés mondiaux émergents. Poussant sans relâche pour l’intégration parfaite du design contemporain et esthétique avec les dernières technologies. Aujourd’hui, TECNO est devenu un leader reconnu sur ses marchés cibles. Offrir une innovation de pointe grâce à une large gamme de smartphones, de dispositifs portables intelligents ou d’ordinateurs portables et de tablettes. Éventuellement, les systèmes d’exploitation HiOS et les produits pour la maison intelligente. Guidé par son essence de marque de « Stop At Nothing » aussi. La société s’engage à débloquer les meilleures et les plus récentes technologies pour les personnes tournées vers l’avenir. En créant des produits élégants et intelligents, TECNO inspire les consommateurs du monde entier à ne jamais cesser de rechercher le meilleur d’eux-mêmes et leur meilleur avenir. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site officiel de TECNO.

À propos de Médiatek

MediaTek Incorporated (TWSE : 2454) est une société mondiale de semi-conducteurs sans usine qui active près de 2 milliards d’appareils connectés par an. Ils sont un leader du marché dans le développement de systèmes sur puce (SoC) innovants pour les appareils mobiles, le divertissement à domicile, la connectivité et les produits IoT. Leur dévouement à l’innovation les a positionnés comme une force motrice du marché dans plusieurs domaines technologiques clés. Y compris les technologies mobiles à haute efficacité énergétique, les solutions automobiles. Et une large gamme de produits multimédias avancés. Tels que les smartphones, les tablettes, les téléviseurs numériques, la 5G, les appareils d’assistance vocale (VAD) ou les appareils portables. MediaTek habilite et inspire les gens à élargir leurs horizons et à atteindre leurs objectifs grâce à une technologie intelligente. Le tout plus facilement et plus efficacement que jamais. Visitez leur site Web pour plus d’informations.