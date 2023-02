Nouveaux POCO X5 et POCO X5 Pro : deux candidats aux meilleures ventes de 2023 avec écran AMOLED et processeur Qualcomm

Les nouveaux POCO X5 et POCO X5 Pro 5G sont prêts à conquérir le marché abordable du milieu de gamme.

Le nouveau POCO X5 Pro est disponible en trois couleurs différentes : noir, bleu et jaune

Le catalogue de smartphones de POCO vient de se multiplier en accueillant deux nouveaux modèles appartenant à sa série la plus aboutie. Les POCO X5 Pro et POCO X5 sont déjà officiels, et atterrissent dans le but de conquérir le segment économique du milieu de gamme, intégrant des fonctionnalités améliorées par rapport aux modèles lancés l’année dernière, à des prix tout aussi compétitifs.

Les deux appareils sont disponibles en France et dans la plupart des régions où POCO opère officiellement. Nous allons passer en revue ses fonctionnalités, ses détails et ses prix, ainsi que les offres de lancement que la sous-marque Xiaomi lancera au moment de sa sortie sur le marché.

LITTLE X5 Pro, toutes les infos

POCO X5 Pro 5G Caractéristiques Dimensions 162,91 x 75,03 x 7,9 mm

181 grammes Filtrer 6,67 pouces AMOLED DotDisplay Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz

Luminosité typique 500 nits, maximum jusqu’à 900 nits

Verre Corning Gorilla Glass 5

Profondeur de couleur 10 bits

DCI-P3 Processeur Qualcomm Snapdragon 778G

Format TSMC 6 nanomètres

Processeur octa-core jusqu’à 2,4 GHz

Carte graphique Qualcomm Adreno 642L RAM 6/8 Go LPDDR4X Système opératif MIUI 14 pour POCO basé sur Android 12 Stockage 128/256 Go UFS 2.2 appareils photo arrière:

108 Mpx principal, taille du capteur 1/1.52 «

8 Mpx ultra grand angle, angle de vision de 120 degrés

Macro 2MP

Frontale :

16MP Batterie 5000mAh

Charge rapide 67W

Chargeur 67W inclus Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral

double haut-parleur

infrarouge

nfc

déverrouillage du visage

Socket casque 3,5 mm connectivité Dual SIM

2G, 3G, 4G, 5G

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Le POCO X5 Pro est le modèle de référence de cette famille. Sur le plan esthétique, il ne diffère pas trop du POCO X4 Pro 5G lancé l’année dernière, car on continue de trouver un corps entièrement en plastique, avec un dos fini bicolore où l’on retrouve une « fenêtre » qui abrite le module de caméra. , dans ce cas dirigé par un appareil photo principal de 108 mégapixels.

Il est disponible en trois couleurs différentes : noir, jaune et bleu. Tous ont une finition mate à l’arrière et sur les côtés, et l’avant abrite un écran AMOLED de 6,67 pouces de diagonale et une résolution Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Il s’agit, sur le papier, de l’un des meilleurs écrans que POCO ait montés sur l’un des appareils de la série X à ce jour, prenant en charge une profondeur de couleur de 10 bits et atteignant un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

Le X5 Pro monte l’un des derniers processeurs conçus par Qualcomm avec l’idée de conquérir le marché mobile de milieu de gamme, le Snapdragon 778G. Il s’agit d’une puce fabriquée au format TSMC 6 nanomètres, avec 8 cœurs, dont des cœurs hautes performances Kryo 670, capables d’atteindre jusqu’à 2,4 GHz, associée à 6 ou 8 Go de RAM LPDDR4X, et 128 ou 256 Go de stockage UFS 2.2, ce dernier extensible via microSD.

Sa batterie conserve les mêmes 5000 mAh que la génération précédente, ainsi que le support d’une charge rapide de 67 W. Le chargeur est à nouveau inclus dans la boîte.

Quant à son logiciel, la marque a révélé qu’il s’agit d’une version spéciale de la dernière version de MIUI appelée MIUI 14 pour POCO. Malheureusement, il est toujours basé sur Android 12, bien que Xiaomi ait confirmé que la mise à jour vers Android 13 est en cours.

LITTLE X5, toutes les infos

POCO X5 5G Caractéristiques Dimensions 165,88 x 76,21 x 7,98 mm

189 grammes Filtrer 6,67 pouces AMOLED DotDisplay Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz

Luminosité typique 700 nits, maximum jusqu’à 1200 nits

Verre Corning Gorilla Glass 3

DCI-P3 Processeur Qualcomm Snapdragon 695

Format TSMC 6 nanomètres

Processeur octa-core jusqu’à 2,2 GHz

Carte graphique Qualcomm Adreno 619 RAM 6/8 Go LPDDR4X Système opératif MIUI 14 pour POCO basé sur Android 12 Stockage 128/256 Go UFS 2.2 appareils photo arrière:

48 Mpx principal, ouverture f/1.8

Ultra grand angle 8 MP, angle de vision de 118 degrés

Macro 2MP

Frontale :

13MP Batterie 5000mAh

Charge rapide 33W

Chargeur 33W inclus Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral

infrarouge

nfc

déverrouillage du visage

Socket casque 3,5 mm connectivité Dual SIM

2G, 3G, 4G, 5G

Bluetooth 5.1

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Le POCO X5 5G est le modèle qui se positionne un cran en dessous du X5 Pro, il conserve la construction en plastique et le design coloré, bien que dans ce cas on retrouve des courbes à l’arrière qui ne sont pas présentes dans le modèle haut de gamme.

Son écran a la même diagonale, la même résolution et le même taux de rafraîchissement. Cependant, il est capable d’atteindre un niveau de luminosité maximal de 1200 nits, 300 nits de plus que le modèle « Pro ».

Dans ce cas, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 695, également fabriqué au format TSMC 6 nanomètres et avec 8 cœurs, cette fois capable d’atteindre une fréquence maximale de 2,2 GHz.Les configurations de mémoire et de stockage sont identiques, ainsi que la capacité pour étendre la mémoire interne via microSD.

On retrouve également la même batterie d’une capacité de 5000 mAh. Le principal changement à cet égard concerne le système de charge pris en charge, car la puissance est réduite de moitié pour atteindre un maximum de 33 W via le chargeur inclus.

Son système de caméra varie également, comprenant un capteur principal de 48 mégapixels et un capteur secondaire avec un objectif ultra-large moins large que le modèle Pro.

Prix ​​du POCO X5 et du POCO X5 Pro et où les acheter

Le prix des POCO X5 et X5 Pro dépendra de la configuration de mémoire et de stockage choisie. Ensuite, nous passons en revue le prix de chaque variante :

LITTLE X5 Pro 5G 6/128 Go : 349,99 euros

LITTLE X5 Pro 5G 8/256 Go : 399,99 euros

LITTLE X5 5G 6/128 Go : 299,99 euros

LITTLE X5 5g 8/256 Go : 349,99 euros

Comme d’habitude à chaque lancement de l’entreprise, une promotion early bird sera réalisée qui vous permettra de vous procurer l’un des quatre modèles à un prix inférieur à son coût officiel. Cette promotion sera disponible pendant les premiers jours de vente, du 6 au 13 février.

En tenant compte de la promotion, les prix restent à 299,99 et 349,99 euros pour le POCO X5 Pro dans ses deux versions de 6 et 8 Go de RAM respectivement, et à 249,99 et 299,99 euros pour le POCO X5 5G.

Il est possible d’acheter les appareils sur Amazon, Media Markt, PC Components, po.co et mi.com.

