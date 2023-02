Ce Samsung d’il y a 3 ans est le premier mobile à recevoir la mise à jour Android de février 2023

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de février et le Galaxy Note20 Ultra est le premier à recevoir la nouvelle version.

Le Samsung Galaxy Note20 Ultra, un smartphone sorti en août 2020

Google devrait annoncer le déploiement de la mise à jour Android de février 2023 cet après-midi, coïncidant avec le premier lundi du mois. Cependant, Samsung ne semble pas disposé à attendre que le grand G lance le processus de mise à jour et a décidé d’être la première entreprise à publier la nouvelle version.

Aujourd’hui, comme l’a confirmé SamMobile, Samsung a mis à jour le premier smartphone Android du marché avec la mise à jour de février. Et ce n’est pas l’un des nouveaux Galaxy S23 ou tout autre modèle récent, mais un appareil lancé sur le marché il y a près de trois ans.

Samsung Galaxy Note20 Ultra reçoit le correctif de sécurité de février

Le Samsung Galaxy Note20 Ultra, dont le lancement a eu lieu à l’été 2020, a été le dernier modèle de la famille Note à débarquer sur le marché. Près de trois ans se sont écoulés depuis son lancement, mais Samsung continue de publier des mises à jour de sécurité pour ce modèle, qui dispose déjà aujourd’hui de OneUI 5 basé sur Android 13, bien qu’il ne soit pas prévu de recevoir la future mise à jour vers Android 14, depuis sa période de support en termes de versions du système était de trois ans.

La mise à jour est disponible pour le Galaxy Note20 Ultra et le Galaxy Note20. Dans les deux cas, la mise à jour a commencé à atteindre les modèles vendus en Suisse, et on s’attend à ce qu’elle soit disponible dans le reste des régions européennes au fil des jours.

Il s’agit du firmware N98xBXXS5GWB1, basé sur le correctif de sécurité Android de février 2023. Bien que la liste officielle des modifications n’ait pas été publiée pour le moment, on pense que cette mise à jour corrige les failles de sécurité découvertes sur la plateforme au cours des dernières semaines, et peut-être certaines améliorations de performances ciblées sur les modèles de la série Galaxy Note20.

