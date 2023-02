Nothing Phone (2) sera le flagship killer de 2023

Le lancement officiel du Nothing Phone 2 était prévu pour le troisième trimestre de cette année sur un certain nombre de marchés. Le smartphone arrivera aux États-Unis, selon le chef de l’entreprise, Carl Pei. Le PDG a déclaré que le smartphone fournira un niveau de service plus premium que celui qu’il remplace.

MySmartPrice a pu obtenir des informations sur les caractéristiques du téléphone mobile et la période pendant laquelle il sera annoncé. A065 sera le numéro de modèle du smartphone qui offrira une expérience phare. Le Nothing Phone 2, sera disponible au second semestre 2023, selon un initié. Il comprendra une plate-forme Qualcomm de la famille Snapdragon 8 sous le capot. Bien qu’il ne soit pas clair lequel.

Les spécifications de Nothing Phone 2 ont fui : 12 Go de RAM et une batterie de 5 000 mAh

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Selon les spécifications, le smartphone comprendrait 256 Go de stockage interne. En plus d’au moins 12 Go de RAM. L’unité de batterie aura une capacité de 5 000 mAh. Ce qui est une amélioration par rapport aux 4 500 mAh de son prédécesseur. L’écran doit prendre en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et être AMOLED. L’initié affirme que la technologie adaptative sera utilisée pour fournir plus de fluidité dans la reproduction du contenu.

Bien qu’il n’y ait pas de date fixe pour son introduction, Nothing Phone 2 sera lancé au troisième trimestre 2023 et remplacera Nothing Phone 1. De nouvelles informations sur le smartphone devraient commencer à faire surface dans les prochaines semaines. Avec des certificats attestant de l’exactitude de ces caractéristiques.

Il convient de mentionner que la société mettra davantage l’accent sur le côté logiciel du smartphone dans la nouvelle génération. Selon le PDG de la firme, le logiciel sera l’une des « grandes priorités » du prochain Nothing Phone (2). Ce qui serait « plus sophistiqué » que le modèle de première génération.