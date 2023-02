Les Samsung Galaxy S23 ne sont toujours pas compatibles avec l’une des meilleures fonctionnalités d’Android

Samsung a une fois de plus évité d’inclure la prise en charge du système de mise à jour A/B d’Android.

Depuis plusieurs années maintenant, Android a introduit un système appelé Seamless Updates qui consiste (en gros) en une restructuration du stockage système, à travers lequel il est divisé en deux partitions différentes (A et B). Cela accélère le processus de mise à jour en permettant à chaque nouvelle version d’être installée en arrière-plan et garantit qu’en cas d’erreur, il est possible de revenir à l’état actuel pour éviter la perte de données ou des problèmes plus graves.

Et bien que Google ait poussé sa mise en place à chaque nouvelle version d’Android, certains constructeurs continuent de refuser d’adopter cette mesure. Samsung est l’un des plus remarquables, et avec sa nouvelle série Galaxy S23, il a de nouveau esquivé sa mise en œuvre.

Les mises à jour A/B sont obligatoires à partir d’Android 13. Pour une raison quelconque, Samsung n’inclut pas cette fonctionnalité dans le Galaxy S23

Avec l’arrivée du Galaxy S21 il y a deux ans, nous avons été surpris que Samsung n’implémente toujours pas cette fonction dans ses appareils phares pour l’année 2021. Quelque chose de similaire s’est produit avec les modèles lancés l’année dernière.

Rien ne semble avoir changé avec la nouvelle famille. Comme nous avons nous-mêmes pu le vérifier dans l’unité de test Samsung Galaxy S23 Ultra que nous analysons, Samsung n’a pas inclus le système de mise à jour A/B dans ses nouveaux modèles. Des applications comme Inware ou Treble Info le confirment.

Il est particulièrement surprenant que Samsung ait réussi à éviter cette fonction pendant une autre année, d’autant plus que, avec l’arrivée d’Android 13, Google a rendu sa mise en œuvre obligatoire dans tous les appareils lancés sur le marché avec la nouvelle version, et ne pas le faire empêcherait les appareils de passer la suite de tests de compatibilité nécessaires pour pouvoir obtenir la certification Google.

Tout semble donc indiquer que Samsung aurait obtenu une sorte de permis d’exemption de Google afin de ne pas avoir à intégrer le système de mise à jour A/B dans ses appareils. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les utilisateurs, mais en faveur de Samsung, il faut dire qu’aucun autre fabricant d’appareils Android n’offre une période de support aussi longue ou n’est capable d’apporter des mises à jour à ses smartphones aussi rapidement que la société sud-coréenne.

