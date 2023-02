La segmentation sémantique, l’atout de la caméra de votre prochain mobile

Les nouveaux Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ont une fonctionnalité qui va révolutionner la photographie mobile : la segmentation sémantique en temps réel.

Xiaomi 13, l’un des prochains terminaux avec Snapdragon 8 Gen 2, qui intègre la segmentation sémantique en temps réel

Oubliez une fois les mégapixels. Chez Netcost-security.fr, nous avons déjà établi à une occasion que plus de MP n’équivaut pas à de meilleures photos, essentiellement parce que celles-ci déterminent uniquement la taille de l’image. A aucun moment les mégapixels n’ont la responsabilité de donner plus de netteté à vos photos ; seulement que lors du zoom ou du recadrage de l’image, il ne perd pas de qualité.

Pourquoi disons-nous cela ? Car il y a quelques mois nous disions déjà que le nouveau processeur haut de gamme, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, allait apporter des changements très importants dans le domaine de la photographie. À tel point que cela révolutionnerait de nombreux concepts qui, jusqu’à présent, semblaient déjà être une formidable avancée.

L’une de ces révolutions prévoit d’unir le matériel et l’intelligence artificielle sous le même parapluie, dans une fonctionnalité qui, depuis l’usine de Palo Alto, est devenue la segmentation sémantique des images.

Qu’est-ce que la segmentation sémantique dans les images ?

Ce que ce terme apparemment obscur indique, c’est la capacité du logiciel à identifier des objets et des personnes spécifiques dans un cadre donné. C’est une technologie centrale dans de nombreux modes de caméra, car avec elle, le logiciel peut identifier des scènes et des personnes, puis appliquer un certain traitement d’image.

De nombreuses marques de smartphones utilisent déjà la segmentation sémantique pour les photos en mode portrait, alors que d’autres marques l’utilisent pour reconnaître des scènes (comme c’est le cas de Samsung et de sa fameuse détection automatique de scène, l’une des fonctionnalités qui favorise le moins son mode automatique, mais c’en est une autre). sujet). Certaines marques envisagent même d’utiliser cette fonctionnalité pour remplacer des éléments, comme changer un ciel nuageux et gris pour un ciel bleu et ensoleillé.

C’est peut-être un autre pas dans la bonne direction pour que les appareils photo mobiles puissent enfin dépasser les reflex, ce que Sony a prédit en 2024. Et la vérité est que, en voyant de quoi les terminaux sont capables dans le domaine photographique Comme le Google Pixel 7 Pro ou le Samsung Galaxy S22 Ultra, il est difficile de voir les différences de qualité entre un appareil photo reflex numérique et les photos prises avec ces terminaux.

Cependant, Qualcomm tente d’aller plus loin et de proposer une segmentation sémantique en temps réel pour les photos et les vidéos. Le fabricant affirme que sa solution peut identifier des éléments spécifiques tels que les dents, les cheveux, les poils du visage, un rouge à lèvres, des tissus et bien plus encore (vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus), ouvrant un monde passionnant de possibilités.

Que peut-on réaliser avec la segmentation sémantique ?

La première et la plus évidente des nouvelles possibilités de ciblage sémantique peut être un mode portrait beaucoup plus précis, capable de flouter même les arrière-plans difficiles. Dans la vidéo elle-même, à partir de laquelle nous avons pris cette capture, vous pouvez voir comment cette technologie est capable de mieux flouter l’arrière-plan sans laisser d’espaces focalisés, ce qui se produit encore dans les situations les plus compliquées.

De Qualcomm, ils ont commenté à différents médias étrangers que la segmentation sémantique est conçue, pour l’instant, pour les caméras frontales. Avec la segmentation sémantique, ils veulent proposer un mode beauté encore plus précis et poussé et, puisque cette technologie est capable de reconnaître les dents, pourquoi ne pas appliquer un filtre qui les blanchit, par exemple ? Ce ne serait qu’une des nombreuses choses folles qui pourraient être accomplies au fil du temps.

Si l’on ajoute à cela qu’avec la segmentation sémantique, les cheveux peuvent être reconnus, rendus plus détaillés et même ouvrir la porte à l’épilation des cheveux blancs, les fabricants se trouveraient devant un dilemme moral compliqué : ils se promèneraient entre la ligne diffuse de l’embellissement des photos et la promotion d’un beauté irréelle standard.

Cependant, cette technologie ne vit pas seulement d’une manière esthétique. Avec lui, un meilleur traitement des vêtements pourrait être réalisé, comme on peut le voir dans la vidéo Qualcomm. Ils ont également fait remarquer que cette fonction est programmable, de sorte que les entreprises peuvent exécuter différents réseaux de neurones en plus si elles ont d’autres utilisations en tête.

Oui, la segmentation sémantique sera dans votre prochain mobile

L’idée que les fabricants de puces prennent en charge la segmentation sémantique en temps réel semble extrêmement bonne, mais la question est de savoir si les smartphones seront commercialisés avec cette technologie ou non. Et la réponse est oui, Qualcomm l’a mis à la disposition de toutes les marques et il sera inclus avec chaque Snapdragon 8 Gen 2 sur le marché.

Ce n’est donc pas une fonctionnalité théorique, mais nous la verrons dans les appareils commerciaux en 2023. Nous devrons rester attentifs aux nouvelles que les fabricants présenteront concernant cette technologie, mais nous commencerons sûrement bientôt à voir des nouvelles .

