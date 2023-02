L’iPhone 16 Ultra devrait être le modèle phare d’Apple l’année prochaine

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple renommera un jour son téléphone haut de gamme de « Pro Max » à « Ultra ». Cela est nécessaire car il est beaucoup plus facile à dire et correspond plus étroitement à la stratégie de nommage d’Apple. Apple Watch et ses puces Mac portent le nom Ultra. Gurman affirme maintenant dans la dernière newsletter Power On qu’Apple pourrait lancer un iPhone encore plus cher au-dessus des deux modèles Pro. Cela indique qu’il peut s’agir d’un modèle Pro, d’un modèle Pro Max et d’un modèle Ultra. L’iPhone 16 Ultra pourrait en être le nom s’il fait ses débuts avec le nouvel iPhone en 2024.

L’iPhone 16 Ultra sera un autre luxe dans la gamme d’iPhone

Tim Cook, PDG d’Apple, a déclaré aux investisseurs que les clients sont prêts à dépenser beaucoup d’argent pour avoir le meilleur iPhone possible. Cela suggère que des versions encore plus opulentes pourraient bientôt arriver. Cook réagissait à une question sur la viabilité du prix de vente moyen croissant de l’iPhone. Après tout, un modèle de couvercle (l’iPhone X avec 256 Go de stockage) qui coûtait 1 150 $ en 2017 se vend désormais 1 600 $. (l’iPhone 14 Pro Max avec 1 téraoctet).

Concernant l’augmentation du prix de l’iPhone, Cook a déclaré

« Je pense que les gens sont prêts à vraiment s’étirer pour obtenir le meilleur qu’ils peuvent se permettre dans cette catégorie »,

Cook a expliqué pourquoi des iPhones encore plus haut de gamme auraient du sens, en particulier s’ils ont de nouvelles fonctionnalités. Cependant, il ne dirait pas s’il s’attend à de futures flambées de prix.

Apple a parlé en interne d’élever le modèle haut de gamme de sa série iPhone. Par ailleurs, il a déjà fait plus pour définir ses versions Pro des autres iPhones, encourageant les clients à dépenser plus d’argent. Apple utilisera une variété de matériaux, de processeurs et de caméras pour définir plus précisément les niveaux du produit lorsque l’iPhone 15 sortira plus tard cette année. Cela implique d’ajouter un objectif périscope à la variante Pro Max, qui fournira un meilleur zoom optique.