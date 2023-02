Le moteur de recherche Google cache une fonction qui vous aidera à acheter votre nouvelle voiture

Très prochainement, le moteur de recherche Google vous indiquera le prix et les caractéristiques des voitures des concessionnaires proches de chez vous.

Le moteur de recherche Google sur un mobile Android

L’une des applications Google que nous utilisons le plus tout au long de la journée est sans aucun doute son moteur de recherche, car grâce à lui, vous pouvez voir les informations météorologiques, rechercher un restaurant ou consulter les listes de films. Pour cette raison, la société de Mountain View n’a cessé d’améliorer son moteur de recherche ces derniers mois avec des fonctionnalités telles que « Video Search », une fonctionnalité qui permet de rechercher tout ce qui est mentionné dans une vidéo.

Nous avons récemment révélé une astuce du moteur de recherche Google grâce à laquelle vous pouvez trouver des faits curieux et apprendre l’anglais en même temps et maintenant nous allons parler d’une nouvelle fonction secrète de l’application de recherche qui sera votre alliée parfaite lors de l’achat d’une voiture neuve .

Trouvez votre future voiture grâce au moteur de recherche Google

Google est bien conscient que l’achat d’une voiture n’est pas une tâche facile aujourd’hui car en plus de choisir entre un véhicule à combustion, un hybride ou un 100% électrique, il faut aussi évaluer son prix et, pour cette raison, comme Ils nous avancent de 9to5Google, faisant écho aux informations publiées dans le média Search Lab, le géant américain travaille sur une fonctionnalité qui permet aux concessionnaires automobiles aux États-Unis d’afficher leur inventaire de véhicules dans le moteur de recherche via Google My Business.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo que nous vous laissons sur ces lignes, si vous écrivez un modèle de voiture et votre emplacement dans le champ de recherche Google, cette application vous montrera une liste de tous les concessionnaires de votre région qui vendent ce véhicule et si Lorsque vous entrez dans l’un d’eux, vous verrez un inventaire avec toutes les voitures vendues par ledit concessionnaire, à la fois neuves et d’occasion.

Asimismo, si pulsas sobre un coche en concreto, además de su precio, también podrás visualizar una galería de fotos del mismo y un listado de sus características entre las cuales se incluyen el color del vehículo, los acabados interiores y, por supuesto, todos sus données techniques.

Pour le moment, cette nouvelle fonctionnalité du moteur de recherche Google est en phase bêta et n’est disponible qu’aux États-Unis, mais on s’attend à ce qu’elle finisse par atteindre d’autres régions, dont la France, dans un délai pas trop long. .

