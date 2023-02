4 bons lecteurs de musique pour Android qui ne sont pas sur Google Play

Ces 4 lecteurs de musique gratuits pour Android disposent de toutes les fonctionnalités nécessaires pour que vous puissiez profiter de votre musique préférée.

Ce sont les meilleurs lecteurs de musique pour Android que vous pouvez trouver sur F-Droid

Bien que les services de streaming musical comme Spotify, Apple Music ou YouTube Music deviennent de plus en plus populaires, il y a encore des gens qui préfèrent enregistrer leurs chansons préférées sur leur smartphone et les écouter localement. Et cela a plusieurs avantages : premièrement, vous avez la musique toujours disponible en haute qualité et, en plus, vous ne dépendez pas de la qualité de la connexion Internet pour profiter de vos chansons préférées.

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver certains des meilleurs lecteurs de musique pour Android, mais comme il y a une vie au-delà de Google, nous allons aujourd’hui parler de 4 lecteurs de musique très intéressants pour votre mobile que vous pourrez trouver dans le référentiel d’applications gratuites pour Android, F-Droid.

Metro – Un lecteur de musique pour Android

La première application de cette liste est Metro, un lecteur de musique pour Android au design très moderne, basé sur Material You, et pour sa facilité d’utilisation, puisque vous pouvez facilement localiser les chansons, les albums et les artistes des thèmes que vous avez enregistrées dans votre terminal et les listes de lecture que vous avez créées à partir des onglets qui apparaissent en bas.

Lorsque vous ouvrez l’application, vous verrez un écran appelé Pour vous, qui comporte 4 cartes en haut à partir desquelles vous pouvez consulter l’historique des chansons que vous avez jouées, les chansons que vous avez récemment ajoutées, celles que vous avez le plus écoutées et activer le mode aléatoire et deux carrousels avec les artistes et albums les plus récents.

Metro est une application gratuite et open source que vous pouvez télécharger sur F-Droid via le lien ci-dessous.

Télécharger sur F-Droid | Metro – Un lecteur de musique pour Android

Apollon

Apollo est un lecteur de musique gratuit et facile à utiliser où vous pouvez parcourir les différentes catégories comme les albums, les artistes, les chansons ou les genres simplement en glissant vers la gauche ou la droite et où vous pouvez facilement ajouter n’importe quelle chanson à vos favoris en appuyant longuement sur le cœur icône qui apparaît en haut à droite de l’application et en cliquant sur l’option Ajouter aux favoris.

De plus, Apollo vous permet de voir les dossiers avec la musique que vous avez enregistrée sur votre smartphone pour sélectionner les chansons que vous voulez, créer vos propres listes de lecture et définir n’importe quelle chanson comme sonnerie de votre mobile.

Télécharger sur F-Droid | Apollon

Lecteur de musique ALLER

Music Player GO est un lecteur de musique gratuit pour Android qui se distingue par un design très soigné et un grand nombre d’options de personnalisation qui permettent, par exemple, de changer la couleur d’accentuation de l’interface ou d’adapter automatiquement le thème de l’application selon que vous avez activé le thème clair ou foncé sur votre smartphone.

Cette application a un menu inférieur à partir duquel vous pouvez accéder à la fois à ses différentes sections et à son panneau Paramètres, et elle a un égaliseur pratique pour que vous puissiez ajuster les paramètres sonores en fonction du type de musique que vous écoutez.

Télécharger sur F-Droid | Lecteur de musique ALLER

Trou noir

Et nous terminons cette compilation avec Black Hole, un lecteur de musique open source complet avec lequel vous pourrez non seulement lire les chansons que vous avez enregistrées sur votre appareil mobile, mais aussi écouter de la musique en streaming depuis Spotify et YouTube et la télécharger sur votre mobile.

BlackHole est l’application la plus personnalisable de cette liste, car, en plus de vous permettre de changer l’interface à votre guise, elle vous donne également la possibilité de configurer la qualité des téléchargements et de faire une copie de sauvegarde de votre bibliothèque musicale.

Télécharger sur F-Droid | Trou noir

Jouer sur YouTube

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :