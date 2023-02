Pouvez-vous dire si quelqu’un a vu votre photo de profil sur WhatsApp ?

Les options de confidentialité de WhatsApp nous permettent de faire beaucoup de choses, mais nous permettent-elles de savoir qui peut voir notre photo de profil ?

WhatsApp est l’application de messagerie la plus utilisée au monde. C’est quelque chose d’incontestable. Ce n’est pas le meilleur; Ce trône est détenu par Telegram depuis longtemps (à partir duquel l’application détenue par Meta n’arrête pas de copier des fonctions), mais c’est bien sûr celle qui génère le plus de doutes et de questions de la part des utilisateurs.

Ces dernières années, nous avons vu comment WhatsApp a renforcé ses fonctions de confidentialité, telles que la dissimulation lorsque vous êtes en ligne ou le cryptage des communications de bout en bout, qui nous accompagne depuis un certain temps. L’une des dernières a été l’incorporation de messages temporaires.

Cet article concerne précisément la confidentialité, car de nombreux utilisateurs se sont demandé s’il était possible de savoir qui a vu notre photo de profil.

Et la réponse est…

…Non. Il n’y a aucun moyen de savoir qui a vu notre photo de profil, malheureusement. Il n’y a pas de site Web, de service, d’application ou quoi que ce soit de similaire capable de nous dire qui a vu notre avatar, ainsi que s’il est possible de le voir avec les états.

Cependant, si nous craignons que certaines personnes ne voient notre photo de profil, nous pouvons faire quelque chose à ce sujet. Il existe un moyen de cacher notre photo de profil aux contacts ou aux étrangers, ce dont nous avons déjà beaucoup parlé auparavant.

Vous pouvez même aller encore plus loin et cacher votre photo de profil WhatsApp à un seul contact. À ce jour, ce sont les seules options qui s’offrent à nous concernant les photos de profil, il n’y a rien d’autre que l’application nous permette de faire à ce sujet pour le moment.

Alors maintenant vous le savez et, au risque de nous répéter, nous allons insister : vous ne pouvez pas savoir qui a vu votre photo de profil sur WhatsApp. Tout service qui vous offre la possibilité de le faire essaie, selon toute vraisemblance, de vous tromper.

