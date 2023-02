Apple pourrait ajouter un modèle d’iPhone ultra haut de gamme en 2024, encore plus cher que le Pro Max actuel

Apple envisagerait des moyens de pousser encore plus haut le prix de l’iPhone haut de gamme. Plutôt que de simplement renommer Pro Max en Ultra, Apple envisage d’ajouter un modèle haut de gamme « Ultra » au-dessus du Pro Max dès 2024, ou de la gamme iPhone 16.

C’est selon Mark Gurman dans sa dernière newsletter Power On pour Bloomberg. Le nouveau modèle contribuerait à augmenter encore plus le prix de vente moyen de l’iPhone, Tim Cook laissant entendre lors de l’appel aux résultats de cette semaine que les consommateurs sont prêts à payer plus pour le meilleur téléphone.

Apple a régulièrement augmenté le prix de son modèle d’iPhone le mieux spécifié, en commençant par le saut vers l’iPhone X à 999 $ en 2017. Ensuite, il a ajouté une taille d’écran Max à la gamme à partir de 2018, pour faire grimper le prix à 1099 $ pour les consommateurs. voulant le plus grand écran et la meilleure autonomie de la batterie iPhone. Ajoutez l’option de stockage de 1 To introduite pour la première fois avec l’iPhone 13 Pro, et le meilleur iPhone d’aujourd’hui est au prix de 1599 $.

Les consommateurs ont clairement montré qu’ils feraient des folies, avec les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max qui auraient bien performé ce cycle, par rapport aux iPhone 14 et iPhone 14 Plus moins chers. Un Ultra hypothétique commencerait au-dessus du prix de base de 1099 $ du Max.

Gurman dit qu’il n’est actuellement pas clair quelles fonctionnalités le nouveau modèle haut de gamme pourrait fournir, mais spécule qu’un écran encore plus grand est une possibilité ainsi que de meilleurs appareils photo et des conceptions de puces encore plus avancées. Cependant, il ne s’attend pas à ce qu’un design (form factor) pliable soit le différenciateur ; On ne pense pas qu’Apple travaille actuellement sur des téléphones pliables.

De toute évidence, Apple a lancé le train de la marque Ultra avec l’Apple Watch l’année dernière. L’Apple Watch Ultra offre un écran encore plus grand, un corps en titane avec un design industriel unique et certaines fonctionnalités que l’on ne trouve pas sur d’autres montres comme des capacités de plongée améliorées, une sirène et un bouton d’action.

