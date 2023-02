Ni AccuWeather ni Google : c’est l’appli météo que j’utilise pour savoir si je dois sortir de chez moi avec un parapluie

Live Weather est une application météo complète qui me permet de connaître, précisément, les prévisions météo de ma région.

Voici à quoi ressemble l’écran principal de Live Weather, l’application météo pour Android qui a tout ce dont j’ai besoin

Depuis que j’ai commencé à utiliser Android il y a quelques années, l’une des applications qui n’a jamais manqué sur mon smartphone est une bonne application météo, car pour moi, il a toujours été important de savoir quel temps il allait faire si je devais prendre le parapluie avant de quitter la maison ou non.

Après avoir essayé certaines des meilleures applications météo pour Android comme AccuWeather ou Today Weather, je peux affirmer, sans crainte de me tromper, que Live Weather est la plus complète et la plus fonctionnelle de toutes celles que j’ai utilisées.

Météo en direct : design élégant, informations précises et widgets très pratiques

Malgré le fait que Live Weather ne soit pas l’une des applications météo les plus connues sur Android, elle jouit d’une excellente réputation dans le Google Play Store, puisqu’elle accumule plus de 10 millions de téléchargements et a une note moyenne de 4, 3 sur sur 5 basé sur près d’un million d’avis.

Live Weather est une application très pratique et fonctionnelle, car dès que vous l’ouvrez vous pouvez consulter, d’un seul coup d’œil, les informations météo du jour en cours et les prévisions météo des 3 prochains jours qui se trouve dans un carrousel juste en dessous il.

De plus, si vous faites défiler l’application vers le bas, vous pouvez voir différentes cartes avec plus d’informations sur la météo de votre région, telles que les prévisions météorologiques pour les 7 prochains jours, le résumé des températures atteintes pendant la journée, la vitesse du vent , les heures de lever et de coucher du soleil et de la lune, l’incidence des rayons UV, la visibilité sur la route et même les heures de la journée avec la meilleure lumière pour prendre des photos.

Les paramètres de l’application, auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit, sont divisés en trois onglets : préférences, apparence et paramètres. Dans le premier, vous pouvez configurer les unités de mesure de la température, du vent ou de la pression atmosphérique, les notifications de l’application et la fréquence de ses mises à jour en arrière-plan, entre autres options.

Depuis l’onglet d’apparence, vous pouvez choisir la manière dont la météo du jour en cours apparaît dans l’application, avec trois options disponibles : cercle, hybride et texte uniquement, et ordonner les cartes afin que les informations les plus pertinentes apparaissent en haut pour vous. .

Et l’onglet des paramètres vous permet d’organiser les différents éléments qui apparaissent dans les widgets pratiques de cette application. En ce sens, vous devez savoir que Live Weather dispose de widgets transparents de différentes tailles qui vous permettent de voir le fond d’écran de votre mobile et en même temps de vous montrer tous les détails de la météo de votre emplacement.

Live Weather est entièrement gratuit avec des publicités et est livré avec un abonnement « Premium » qui supprime toutes les publicités et déverrouille certaines fonctionnalités supplémentaires telles que les prévisions détaillées pour les 14 prochains jours, les suivis de pluie, d’ouragan et de foudre, les notifications de tempêtes, un indicateur de la qualité de l’air, un radar météorologique et plusieurs cartes interactives.

Il faut savoir que cette application vous permet de débloquer certaines de ses fonctionnalités payantes pour un temps limité en échange de voir une publicité, chose très pratique lorsque vous avez besoin d’utiliser l’une de ces fonctionnalités à un moment donné, mais que vous n’êtes pas intéressé à payer pour ça.

Cette modalité « Pro » a trois jours d’essai, après quoi vous devrez payer 3,99 euros par mois ou 12,99 euros par an, soit un peu plus d’un euro par mois.

