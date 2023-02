Cette application peut faire chanter et danser votre animal de compagnie

Une application nous offre la possibilité de créer une jolie petite vidéo à partir d’une photo de notre animal de compagnie.

Créez de courtes vidéos amusantes avec des photos de votre animal de compagnie

Il est fort probable que, si vous avez un animal de compagnie, votre téléphone regorge de photos d’eux sous tous les angles : de dos, de profil, en plongée, en contre-plongée, et enfin, des photos de leur visage . Si tel est le cas, continuez à lire, car vous êtes intéressé par tout ce que nous allons vous dire dans cet article.

Grâce à une application appelée Petstar, vous pourrez prendre ces centaines de photos que vous aurez de votre ami à quatre pattes et les transformer en vidéos amusantes dans lesquelles vous pourrez faire « chanter » votre animal de compagnie (bien que, évidemment, ce ne soit pas le cas ). Ce n’est pas une application qui va changer votre vie, loin de là, mais c’est amusant et ça vaut peut-être la peine de l’essayer. Et au fait, si vous avez également une tendance artistique, vous pouvez toujours essayer l’une de ces applications de réglage automatique pour vous aider à chanter.

Donnez vie aux photos de votre animal de compagnie avec Petstar

En un mot, cette application transforme une photo de votre animal de compagnie en une courte vidéo qui fait claquer les lèvres. De même, les chansons que votre animal « chantera » ne peuvent pas être choisies par vous, mais vous devrez choisir parmi celles disponibles dans l’application.

Petstar est très facile à utiliser, ce n’est pas quelque chose d’aussi complexe que Photoshop ou l’une de ses alternatives. Tout d’abord, choisissez une photo sur laquelle le visage de votre animal est clairement visible. Ceci est important, car l’effet de l’application s’améliorera d’autant plus que le visage de votre animal est visible. À partir de là, vous passerez par une série de phases dans lesquelles vous devrez ajuster différents points que l’application demandera au visage de votre animal.

Une fois que vous avez fini d’ajuster ces points, il ne vous reste plus qu’à choisir la chanson qui jouera dans la vidéo. Lorsque vous avez choisi la chanson qui jouera dans la vidéo, un processus d’enregistrement commencera dans lequel la courte vidéo sera terminée. Au cours de ce processus, vous pourrez en voir un petit aperçu, afin que vous puissiez voir à quoi il ressemblera.

Une fois que vous avez créé la vidéo, vous pouvez la partager ou l’enregistrer dans votre galerie. Il convient de noter que certaines chansons sont verrouillées en tant qu’achats intégrés.

Google Play | Télécharger Petstar (Gratuit)

Jouer sur YouTube

