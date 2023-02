Un plafonnier et une imprimante photo express : ces 2 produits Xiaomi viennent d’arriver en Europe

Le catalogue prolifique de Xiaomi reçoit officiellement deux nouveautés en Europe, le Mi Smart LED Ceiling Light et la mini imprimante photo Xiaomi Instant Photo Printer 1S.

L’éclairage intelligent de Xiaomi atteint désormais le plafond avec ce plafonnier LED dédié.

Suivez le vôtre Xiaomi, qui de Chine ne se lasse pas de nous présenter de nouveaux produits pour un nombre infini de secteurs, non seulement dans l’industrie des smartphones ni en se concentrant entièrement sur le marché de l’électronique, mais aussi en explorant les petits appareils électroménagers, les accessoires, les vêtements ou des ustensiles, parmi tant d’autres.

Dans ce cas, il ne s’agit pas de nouveaux produits en tant que tels, et c’est qu’à la suite des confrères de GizmoChina, le géant de Haidian annonce le débarquement européen de deux de ses produits pour la maison numérique, qui sont le plafonnier intelligent Mi Smart LED Plafonnier et la mini-imprimante photo Xiaomi Instant Photo Printer 1S rappellent les Polaroids.

My Smart LED Plafonnier, parlez à vos luminaires pour seulement 69,99 euros

Le premier des produits que Xiaomi nous apporte dans ses magasins officiels en Europe est un plafonnier LED que de nombreux utilisateurs importaient déjà de Chine, et les possibilités de ce plafonnier LED Mi Smart sont similaires au reste de la collection d’éclairage du Fabricant Haidian, mais dans ce cas avec un format idéal pour les cuisines ou les pièces aux plafonds bas.

Cette lumière a tout intégré pour que son utilisation soit aussi simple que de la connecter au câblage et de la monter sur des murs ou des plafonds, de pouvoir se connecter à Internet et d’être entièrement configurable depuis Xiaomi Home. Son design est simple et fonctionnel, comme tout chez Xiaomi, et il est également résistant à la poussière pour s’adapter à n’importe quel environnement de la maison.

Ce plafonnier LED est simple pour ne pas être à sa place dans n’importe quelle pièce, et il est aussi intelligent et paramétrable pour nous faciliter la vie pour seulement 69,99 euros.

À l’intérieur, il dispose de 48 points LED compatibles avec des températures de couleur comprises entre 2700 et 6000 K, atteignant une luminosité maximale de 6000 lumens, conservant toujours des couleurs plus naturelles grâce à son indice de rendu des couleurs de 95 Ra.

Ses modes intelligents incluent des scènes prédéfinies pour le jour et la nuit, il dispose d’une connectivité Bluetooth et il est également 100 % compatible avec Assistant, Alexa et HomeKit afin que nous puissions le contrôler avec des commandes vocales.

Il coûte 79,99 euros bien qu’il soit en vente, et nous pouvons déjà l’acheter dans la boutique en ligne Xiaomi en France, nous vous laissons donc le lien au cas où vous seriez intéressé :

Achetez votre Plafonnier LED Mi Smart (sur mi.com) | 69,99 €

Xiaomi Instant Photo Printer 1S, une imprimante express attractive pour 149,99 euros

Le deuxième produit qui débarque en Europe est une imprimante photo express de type Polaroid, qui permet d’imprimer et de réaliser nos photos depuis un smartphone en seulement 1 minute.

La Xiaomi Instant Photo Printer 1S est compatible avec le papier photo 6 pouces, bien qu’elle puisse également imprimer sur du papier photo adhésif (sticker) 3 pouces. Ces papiers, du moins ceux d’origine vendus par Xiaomi, résistent à l’eau et aux traces de doigts, et sont conçus pour empêcher les couleurs de « jaunir ».

Cette imprimante a une résolution de 300 DPI, jusqu’à 256 nuances de gris et 16,7 millions de couleurs ; pouvoir imprimer des images de haute qualité à partir de différentes sources, bien qu’il soit conçu pour fonctionner avec les smartphones grâce à sa connectivité sans fil.

Une imprimante avec connectivité sans fil capable d’imprimer des photos depuis votre smartphone en seulement 1 seconde, également de haute qualité et compatible avec le papier photo de type sticker 6 pouces et 3 pouces.

Son utilisation est simple via Xiaomi Home, où un éditeur de photos est également intégré qui nous permettra de retoucher nos clichés avant de les imprimer, ainsi que même de créer un collage de photographies découpées pour la carte d’identité ou le passeport.

Incluye de serie 10 hojas de papel de 6 pulgadas y otras 10 hojas de 3 pulgadas, además de una cinta sin tinta capaz de imprimir hasta 20 fotografías, y cuesta unos 150 euros en la tienda oficial de Xiaomi en España (los consumibles adicionales se venden séparément):

Achetez votre imprimante photo instantanée 1S (sur mi.com) | 149,99 €

Jouer sur YouTube

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :