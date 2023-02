MacBook Air M2 ou MacBook Pro M2 Pro 14″ : lequel acheter ? [Vidéo]

Le MacBook Air M2 n’est pas trop plus petit que le MacBook Pro 14″, cela vaut-il donc la peine de passer à la machine la plus récente et la plus chère, ou si vous vous en tenez à la fine et légère d’Apple – économisez un peu le long du chemin ?

Je me concentrerai spécifiquement sur le MacBook Pro 14″ M2 Pro, car il est le plus proche des deux en taille et en coût par rapport à l’Air, mais vous pouvez consulter notre comparaison complète de la gamme d’ordinateurs portables M2 si vous êtes intéressé. dans la façon dont la version 16″ s’empile.

M2 Air contre M2 Pro MacBook Pro [Video]

Conception

Le MacBook Air et le MacBook Pro 14″ sont de taille très similaire, le MacBook Air arborant un écran de 13,6 pouces par rapport à l’écran de 14,2 pouces du MacBook Pro. La différence de taille est plus visible dans l’épaisseur des appareils. Lorsqu’il est fermé, le M2 Air a à peu près la même épaisseur que le boîtier inférieur du MacBook Pro. Le MacBook Pro n’est en aucun cas un ordinateur portable épais, mais vous remarquerez certainement la différence. De même, le MacBook Air porte bien son nom, ne pesant que 2,7 livres par rapport aux 3,5 livres du MacBook Pro 14″.

Ni le clavier ni le trackpad ne sont sensiblement différents sur les deux machines, malgré le clavier du MacBook Pro arborant une section noire derrière les touches.

Connectivité

Comme vous vous en doutez, le MacBook Pro a étendu la connectivité par rapport au MacBook Air M2. L’Air arbore deux ports Thunderbolt, une prise casque et un connecteur MagSafe pour le chargement. Le MacBook Pro dispose d’un port Thunderbolt supplémentaire, d’un emplacement pour carte SD pleine taille et d’un port HDMI 2.1. Ce port HDMI 2.1 vous permet de connecter des écrans jusqu’à 8K 60Hz ou 4k 240Hz tandis que le MacBook Air est limité à un écran externe fonctionnant jusqu’à 6K 60Hz via l’un de ses ports Thunderbolt. Le MacBook Pro avec la puce M2 Pro peut également prendre en charge jusqu’à deux écrans externes simultanément à 6K 60Hz. De plus, le MacBook Pro est doté de la nouvelle norme Wi-Fi 6E par rapport au Wi-Fi 6 du MacBook Air, ce qui lui permet d’utiliser des fréquences allant jusqu’à 6 GHz et de réduire les encombrements du réseau.

Affichage et haut-parleurs

Le MacBook Pro montre certainement sa valeur dans l’écran et les haut-parleurs, où il y a des améliorations significatives par rapport à l’Air. Les deux ont une densité de pixels plus qu’adéquate, mais l’écran du M2 MacBook Air est l’un des écrans « Liquid Retina » d’Apple, tandis que le MacBook Pro a un écran XDR. Cet écran XDR est un mini-LED, de sorte que le rétroéclairage est divisé en milliers de zones qui peuvent ajuster individuellement leur luminosité pour afficher des ombres plus sombres et des reflets plus clairs. Cela permet à l’écran du MacBook Pro de culminer à 1 600 nits, avec une luminosité HDR maximale en plein écran de 1 000 nits. L’écran du MacBook Air ne dépasse pas 500 nits. Le MacBook Pro est également doté de la technologie de taux de rafraîchissement variable Apples ProMotion, permettant à l’écran de fonctionner jusqu’à 120 Hz pour une expérience utilisateur plus fluide.

L’un des haut-parleurs du MacBook Pro 14″

Passant aux haut-parleurs, le MacBook Pro 14 pouces dispose d’un réseau de six haut-parleurs par rapport au réseau de quatre haut-parleurs du MacBook Air. Les deux haut-parleurs supplémentaires, ainsi que l’espace supplémentaire dans le châssis, font vraiment briller les haut-parleurs du MacBook Pro. Ils sont forts, mais ont également de bien meilleures basses et moins d’aigus que les haut-parleurs de l’Air.

Caméra et micro

Sur la page des spécifications, le MacBook Air et le MacBook Pro sont répertoriés comme ayant une caméra FaceTime 1080P ainsi qu’un « processeur de signal d’image avancé avec vidéo computationnelle ». Malgré cette similitude, les deux caméras fonctionnent très différemment. Avec un bon éclairage, l’un ou l’autre peut créer une vidéo acceptable pour les réunions virtuelles, mais une fois que l’éclairage est faible, les caméras montrent vraiment leurs différences. L’image du MacBook Air devient beaucoup plus bruyante que celle du MacBook Pro, mais le lissage artificiel du Pro apparaît vraiment et élimine beaucoup de détails.

Dirigez-vous vers 5:22 dans la vidéo pour la comparaison des webcams.

Le MacBook Air et le MacBook Pro sont tous deux répertoriés comme ayant des matrices à trois micros avec formation de faisceaux directionnels, mais Apple appelle spécifiquement les microphones du MacBook Pro comme étant de « qualité studio » avec un rapport signal sur bruit élevé. Et il y a une différence significative dans le son entre les deux. Lors de mes brefs tests, le microphone du MacBook Pro 14″ sonnait beaucoup mieux, avec un peu moins d’écho et des aigus moins durs que l’air. Pour écouter les micros par vous-même, rendez-vous simplement à 6h30 dans la vidéo.

Performance

Avec le passage aux modules NAND de 256 Go avec le M2, les deux ordinateurs portables auront des SSD à vitesse plus lente que leur génération précédente, mais le MacBook Pro démarre avec deux puces NAND tandis que le MacBook Air démarre avec une seule. Cela indique que le MacBook Air de base aura des vitesses de lecture et d’écriture d’environ 1 500 Mbps, tandis que le modèle de base du MacBook Pro 14 pouces verra des vitesses d’environ 3 000 Mbps. Sur le MacBook Air, ce SSD plus lent pourrait être plus visible en raison des 8 Go de RAM et de la nécessité d’échanger les informations de la RAM vers le stockage lors de tâches plus gourmandes en énergie.

Comme prévu, la puce M2 Pro peut fonctionner bien mieux que la puce M2 de base. Ayant à la fois plus de cœurs CPU et GPU ainsi qu’une solution de refroidissement pour la puce, les benchmarks ont montré que la puce M2 Pro surpassait même le M1 Max de l’année dernière. Alors que les performances des tâches à thread unique seront à peu près identiques entre le MacBook Air M2 et le MacBook Pro M2 Pro, les tâches multithread montrent une plus grande différence, avec des scores de banc Geek multicœurs d’environ 8 900 sur le MacBook Air M2 et plus de 12 000 sur le MacBook Pro M2 Pro.

Si vous faites un travail créatif, les améliorations du GPU apportées au MacBook Pro peuvent être encore plus importantes, les temps d’exportation vidéo diminuant de manière assez importante avec le passage au Pro.

Configuration et prix

Le MacBook Air M2 de base commence à seulement 256 Go de stockage et 8 Go de RAM pour son prix de 1 199 $, tandis que le MacBook Pro M2 démarre avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM pour 1 999 $. Vous pouvez mettre à niveau le MacBook Air vers 16 Go de RAM, correspondant au MacBook Pro de base, pour 200 $ supplémentaires, ou jusqu’à 24 Go pour 400 $. Le MacBook Pro avec puce M2 Pro peut être mis à niveau vers 32 Go de RAM pour 400 $ supplémentaires, et vous pouvez passer à 96 Go de RAM si vous optez pour la puce M2 Max.

En termes de stockage, le MacBook Air peut être mis à niveau jusqu’à un maximum de 2 To de stockage, la mise à niveau vers 512 Go de stockage coûtant 200 $. Le MacBook Pro peut être mis à niveau vers 8 To de stockage pour 2 400 $ – mais nous ne le recommanderions certainement pas. La mise à niveau vers 1 To de stockage pour 200 $ ou 2 To de stockage pour 600 $ est beaucoup plus raisonnable.

De plus, les CPU peuvent être configurées. En direct, vous pouvez choisir entre une puce M2 avec 8 cœurs GPU et 8 cœurs CPU, ou vous pouvez passer à 10 cœurs GPU pour 100 $ supplémentaires. Avec le MacBook Pro, vous avez bien plus d’options. La puce M2 Pro démarre avec un processeur à 10 cœurs et un GPU à 16 cœurs. Pour 300 $, vous pouvez passer à un cœur M2 Pro à 12 cœurs de processeur et à 19 cœurs de processeur graphique, ou vous pouvez passer à la puce M2 Max qui fonctionnera au maximum avec 12 cœurs de processeur et 39 cœurs de processeur graphique.

Avis de Netcost-security.fr

Le MacBook Air M2 et le MacBook Pro 14″ sont des machines très différentes. Ce que vous devriez choisir, en fin de compte, dépend du travail que vous prévoyez de faire sur votre ordinateur portable. Si vous faites du rendu, faites beaucoup de montage vidéo et photo, ou même si vous avez simplement besoin d’avoir plus de moniteurs externes connectés à votre machine pour les feuilles de calcul, le MacBook Pro est un choix facile. Si vous mettez déjà à niveau le processeur, la RAM et le stockage de votre MacBook Air, le passage au MacBook Pro vous offre un bien meilleur écran, un port HDMI, un Wi-Fi amélioré, un emplacement pour carte SD et un système de refroidissement amélioré sur un processeur plus rapide.

Pour un utilisateur moyen, cependant, les performances du M2 MacBook Air restent suffisamment bonnes pour que le prix de la mise à niveau vers le MacBook Pro ne soit tout simplement pas justifiable. Avec le passage au silicium Apple, même les machines Apple fines et légères sont devenues plus capables que jamais, capables de gérer des quantités impressionnantes de travail pour de si petites machines. J’utilise un MacBook Air comme ordinateur principal depuis sa sortie pour mon montage vidéo et photo. Bien que je sois ravi de passer au MacBook Pro, il est indéniable que la plupart des gens n’ont pas besoin de faire cette mise à niveau.

Si ces deux machines semblent un peu petites à votre goût, assurez-vous de consulter notre comparaison complète, y compris le MacBook Pro 16″.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :