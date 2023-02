Ne tombez pas dans le battage médiatique PS5 Pro; Vous n’en avez pas besoin !

Il y a eu beaucoup de rumeurs concernant la PS5 Pro récemment. L’un d’eux vient d’un pronostiqueur très réputé, Tom Henderson. Il a affirmé que la version PlayStation 5 Pro n’existait même pas. Plutôt, Tom Henderson croit qu’il y aura un modèle repensé qui sera lancé plus tard cette année.

Le fait est que la PS5 est déjà une machine de jeu puissante. Cependant, Sony n’a pas poussé le matériel à sa limite. Autrement dit, la PlayStation 5 a beaucoup de potentiel inexploité. Et c’est pourquoi le pronostiqueur pense que nous aurons la même console de jeu déguisée en une toute nouvelle machine.

A-t-on vraiment besoin d’une PS5 Pro ?

Oui, une machine plus puissante, qui pourrait être la PS5 Pro, a beaucoup de sens pour les fans de PlayStation. Par exemple, si vous deviez exécuter God of War Ragnarök à 4K et 60 FPS, vous auriez besoin de compromettre massivement les visuels.

Et ce n’est pas seulement applicable au dieu de la guerre. Le cas est à peu près le même pour les autres titres. Un autre bon exemple serait Horizon Forbidden West. Si vous deviez l’exécuter à haute résolution, vous devriez être coincé avec 30 FPS. Maintenant, 30 FPS sur la PS5, ce n’est pas mal. Mais ce n’est pas aussi fluide que 60 FPS.

Fondamentalement, la promesse de vivre un vrai jeu 4K 60 FPS n’a pas été correctement tenue par la PS5. Mais ce n’est pas seulement applicable à la PlayStation 5. Même la Xbox Series X ne peut pas livrer. Et compte tenu de cela, une machine plus performante, la PS5 Pro, a du sens.

Cependant, la PS5 standard a beaucoup de potentiel inexploité. Et Sony se retient de le déverrouiller pour créer un battage médiatique pour la PS5 Pro. C’est du moins ce que nous pensons de l’affaire actuelle.

La PlayStation 5 pourrait être plus que ce qu’elle est

Les titres mentionnés ci-dessus fonctionnent à la fois sur PS5 et PS4. Autrement dit, les jeux ont été conçus pour être jouables sur les deux générations de consoles. Cependant, sur la PlayStation 5, l’expérience est beaucoup plus fluide et les visuels sont plus impressionnants.

Gardant cela à l’esprit, on pourrait affirmer que les jeux ont été empêchés d’atteindre leur potentiel graphique le plus élevé sur la PlayStation 5. Mais ne vous en tenez pas à cette opinion car il est très peu probable qu’elle soit vraie.

Pourtant, si vous jetez un coup d’œil au God of War Ragnarök, il a fière allure sur la PS5. Cependant, il est assez évident que le jeu, à la base, utilise un moteur graphique de l’ère PS4. Il n’a pas été spécifiquement conçu en gardant à l’esprit la PlayStation 5.

Cela indique qu’il y a eu un très faible nombre de jeux PS5 dédiés. En d’autres termes, très peu de jeux ont été conçus à partir de zéro pour fonctionner spécifiquement sur PlayStation 5.

Que pourraient être les jeux sur la PS5

Quelques exemples de jeux qui étaient particulièrement destinés à la PS5 seraient Ratchet & Clank : Rift Apart, Returnal et sans doute Deathloop. Ces jeux sont visuellement impressionnants et fonctionnent très bien sur la PlayStation 5.

Cependant, tous ces jeux étaient très tôt exclusifs à la PS5. Ils ont été conçus lorsque la console en était à ses débuts. Mais maintenant, le matériel est beaucoup plus mature qu’il ne l’était à l’époque. Alors, où n’y a-t-il pas encore d’exclusivités PlayStation 5 récemment développées?

Oui, le coronavirus a perturbé le développement du jeu. Et avec cela est venue la grande pénurie de PS5. Inutile de dire que les développeurs n’ont même pas eu le temps d’explorer pleinement le potentiel de la PlayStation 5. Cela devient plus évitable si l’on considère qu’ils ont dû prendre en compte les performances de la PS4 lors du développement.

Sur la note de la pénurie de PS5, cela se traduit par une base d’utilisateurs moins croissante. Cela indique finalement que les développeurs devaient envisager une base d’installation faible par rapport à la PS4. Et cela indique également que les développeurs avaient moins d’informations sur la façon dont leurs jeux fonctionneraient réellement sur la nouvelle console de jeu.

La PS5 devrait être plus concentrée au lieu de faire ressortir le Pro

Alors que les joueurs aimeraient certainement faire l’expérience de la PS5 Pro, nous ne pensons pas avoir encore vu tout le potentiel de la PlayStation 5. En fait, même le casque sans fil Pulse 3D et le contrôleur DualSense n’ont pas été suffisamment poussés. Ils peuvent apporter plus de fonctionnalités et avoir plus de capacités à l’intérieur.

De plus, il semble que la PS4 va atteindre son état de fin de vie. Lorsque ce sera le cas, les développeurs pourront se concentrer pleinement sur le matériel de la PS5 pour développer des jeux. Et cela finira par faire ressortir le meilleur des jeux sur la PlayStation 5.

Les développeurs pourraient enfin pouvoir utiliser intelligemment les périphériques PS5. Et le contrôleur DualSense pourrait éventuellement offrir une haptique avancée.

Oui, le Forspoken récemment sorti ne pouvait pas nous épater d’être une exclusivité de la console PS5. Mais nous croyons fermement que Spider-Man 2 de Marvel, qui arrivera plus tard cette année, le fera. Et nous pouvons affirmer avec confiance que Sony a les fers au feu pour plus d’exclusivités PlayStation 5 qui pousseront vraiment le matériel à ses limites.

Donc, en bref, nous n’avons pas besoin d’une PS5 Pro, du moins pas encore. Pourtant, vous pouvez certainement apprécier ce que Tom Henderson a laissé entendre. Une PlayStation 5 repensée serait mieux. Peut-être, avec un nouveau système de refroidissement ?