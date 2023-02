Découvrez les 3 modèles d’iPhone qui n’auront pas iOS 17

La mise à jour iOS 17 sera mise à disposition par Apple dans les mois à venir. Certains des anciens modèles de la société ne seront pas pris en charge par la mise à niveau, qui contiendra de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Quels sont les modèles d’iPhone qui ne recevront pas la mise à jour iOS 17 ? Examinons ensemble les spécificités de l’actualité.

iOS 17 ne se lancera pas pour trois modèles d’iPhone

Apple sortira sa nouvelle version iOS en juin de cette année, comme chaque année. Le géant de l’industrie discutera de ses améliorations lors de la Apple World Wide Developers Conference (WWDC).

La société présente les nouvelles fonctionnalités lors de cette conférence tout en fournissant la version bêta pour les appareils pris en charge. Cependant, il ne les publie pas immédiatement dans la mise à jour initiale. Au fil des mises à jour qu’il a effectuées au cours de l’année, il les présente progressivement à l’ensemble des utilisateurs d’iPhone.

Apple cessera également de prendre en charge certains anciens modèles d’iPhone avec le lancement d’iOS 17, d’autre part. La société, qui offre depuis longtemps un support logiciel long pour ses produits, cessera de proposer un support logiciel pour les appareils équipés du chipset A11 Bionic. Les modèles d’iPhone, qui utilisent la puce A11 Bionic, n’obtiendront pas iOS 17 : cela inclut l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X.

Expert Apple Bloomberg Marc Gurman a déclaré qu’il serait incorrect d’anticiper des changements significatifs avec la mise à niveau iOS 17. Car, selon Gurman, le géant de la technologie a travaillé dur et s’est beaucoup concentré sur la réalité virtuelle cette année.

Apple Pay Later est la fonctionnalité la plus attendue de la mise à jour iOS 17. Tout achat effectué avec Apple Pay Later sera étalé sur six semaines sans frais d’intérêt. Les utilisateurs d’iPhone vont donc développer un mécanisme de paiement sécurisé et plus pratique. Le chiffrement de bout en bout pour iMessage est une autre fonctionnalité que nous prévoyons d’arriver dans la prochaine version.

