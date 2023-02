Les 18 meilleures astuces pour les téléphones Xiaomi : tirez le meilleur parti de MIUI

Vous avez un mobile Xiaomi, Redmi ou POCO ? Découvrez les 18 meilleures astuces MIUI en 2023.

Avec ces astuces, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre mobile Xiaomi

MIUI est l’une des couches de personnalisation Android les plus populaires, non seulement parce qu’elle est présente dans un grand nombre d’appareils mobiles des marques Xiaomi, Redmi et POCO, mais aussi parce qu’elle possède une énorme quantité de fonctionnalités utiles pour l’utilisateur, certaines meilleures connus que d’autres.

Le nombre de fonctions MIUI cachées est tel qu’il est presque impossible de toutes les connaître et, pour cette raison, nous allons aujourd’hui vous révéler les 18 meilleures astuces pour votre mobile Xiaomi.

Raccourcis avec boutons latéraux

MIUI vous permet de configurer des raccourcis avec les boutons latéraux d’alimentation et le volume haut et bas, de sorte qu’une pression dessus allume la lampe de poche, prend une capture d’écran ou ouvre l’application appareil photo de votre mobile Xiaomi.

Pour configurer les boutons latéraux avec ces raccourcis, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Entrez dans le menu Paramètres de votre Xiaomi

Appuyez sur l’option Paramètres supplémentaires

Appuyez sur le bouton Raccourcis gestuels

Entrez chacun des raccourcis et activez ceux qui vous intéressent le plus

toucher le dos

Comme le Google Pixel, les terminaux Xiaomi disposent également de la double fonction tactile arrière, grâce à laquelle vous pouvez définir une action qui sera exécutée lorsque vous toucherez l’arrière du terminal deux ou trois fois.

Pour activer cette fonctionnalité, il vous suffit d’entrer dans la section Raccourcis par gestes et de choisir ce que vous voulez qu’il se passe lorsque vous appuyez deux ou trois fois sur le dos de l’appareil. Parmi les actions que vous pouvez choisir, vous pouvez prendre une capture d’écran, afficher la barre de notification, ouvrir l’appareil photo ou activer le mode silencieux.

Planifier l’allumage et l’extinction du mobile

MIUI vous donne également la possibilité de programmer l’allumage et l’extinction de votre smartphone, ce qui est vraiment utile pour qu’il s’allume lorsque vous vous levez et s’éteigne lorsque vous vous couchez, par exemple.

Pour configurer l’allumage et l’extinction de votre mobile Xiaomi, il vous suffit d’accéder au menu Paramètres, de cliquer sur la section Batterie et d’appuyer sur l’option Planifier l’allumage/extinction. Une fois à l’intérieur, activez la case à cocher Programmer marche et/ou Programmer arrêt, sélectionnez l’heure de marche et/ou d’arrêt et choisissez les jours où vous souhaitez que ce programme s’exécute.

Vider le cache automatiquement

Si vous faites partie de ceux qui ont l’habitude de nettoyer régulièrement le cache mobile, sachez que MIUI permet d’automatiser cette tâche afin qu’elle s’exécute lorsque le smartphone est verrouillé.

Pour activer cette fonction, vous n’avez qu’à faire ce qui suit :

Accéder au menu Paramètres de votre Xiaomi

Entrez dans la section Batterie

Appuyez sur l’icône de l’écrou qui apparaît en haut à droite

Cliquez sur le bouton déroulant à droite de l’option Effacer le cache lorsque l’appareil est verrouillé

Sélectionnez la fréquence à laquelle cette suppression sera effectuée en choisissant l’une des options disponibles : Dans 1 minute, Dans 5 minutes, Dans 10 min, Dans 30 minutes ou Jamais

De même, vous pouvez également nettoyer le cache manuellement en entrant dans la section Sécurité et en touchant la carte Nettoyeur.

Créer un collage de photos

Une fonction des mobiles Xiaomi que peu de gens connaissent est que vous pouvez créer un collage de photos directement à partir de l’application MIUI Gallery, sans avoir besoin d’utiliser des applications tierces.

Pour ce faire, il vous suffit de sélectionner les photographies que vous souhaitez intégrer au collage, de cliquer sur le bouton Créativité situé dans la partie inférieure droite, de toucher l’option Collage, de choisir un design et de cliquer sur le bouton Enregistrer qui apparaît dans le coin supérieur droit.

Nettoyer le haut-parleur mobile

Si le haut-parleur de votre Xiaomi est difficile à entendre, c’est peut-être parce que de la saleté s’y est introduite et pour le nettoyer, vous pouvez le faire sans avoir à le toucher, car MIUI a une fonction qui se charge d’en retirer la saleté.

L’activation de cette fonction de nettoyage des haut-parleurs est aussi simple que de suivre ces étapes :

Accéder aux Paramètres de votre terminal

Entrez dans la section Paramètres supplémentaires

Cliquez sur l’option Nettoyer le haut-parleur

Cochez la case en haut à droite

Une fois cela fait, un son commencera à jouer pendant 30 secondes pour enlever la saleté du haut-parleur.

Télécharger des vidéos depuis un navigateur Web

Le navigateur Web natif de Xiaomi vous permet de télécharger des vidéos depuis Instagram, Twitter ou Facebook simplement en cliquant dessus, en cliquant sur le bouton bleu avec une flèche vers le bas qui apparaît sur le côté droit de celui-ci et en appuyant sur le bouton Télécharger qui se trouve en bas. marge de l’application.

Désinstallez les applications préinstallées et réinstallez-les

L’un des points négatifs de MIUI est le grand nombre de bloatwares ou d’applications préinstallées qu’il apporte par défaut, mais maintenant le système d’exploitation Xiaomi nous permet de les désinstaller presque tous ou même de les réinstaller si nous les avons supprimés par erreur ou souhaitez les réinstaller.

Ainsi, pour désinstaller l’une de ces applications, il vous suffit d’appuyer longuement sur son icône et de toucher deux fois le bouton Désinstaller et pour les réinstaller, vous devez vous rendre dans la section Applications, qui se trouve dans les paramètres, cliquez sur l’option Applications système désinstallées et sélectionnez toutes les applications que vous souhaitez restaurer.

Barre latérale

La barre latérale est une fonctionnalité peu connue de MIUI qui vous permet d’activer une barre flottante sur le côté gauche de l’écran à travers laquelle vous pouvez accéder à vos applications les plus utilisées sans quitter l’application que vous utilisez actuellement.

Ainsi, lorsque vous cliquerez sur l’une de ces applications, une fenêtre pop-up s’ouvrira sur l’application que vous utilisez et vous pourrez ajuster sa taille à votre guise.

Pour activer cette barre latérale, il vous suffit d’entrer dans la section Fonctions spéciales, d’accéder à la section Barre latérale et d’activer la case à droite de l’option Toujours afficher.

Surveillez votre activité physique

Si vous ne possédez pas de Xiaomi Mi Band ou un autre type de bracelet Amazfit ou de montre intelligente, vous pouvez surveiller votre activité sportive avec votre Xiaomi grâce à l’application Mi Fitness, qui n’est pas préinstallée mais est disponible via le Play Store en forme libre.

Avec My Fitness, vous pourrez suivre votre activité physique quotidienne et vos entraînements en courant, en marchant ou en faisant du vélo. De plus, cette application dispose d’un widget pratique grâce auquel vous y accéderez directement depuis l’écran d’accueil de votre mobile.

Google Play Store | Ma forme physique (Xiaomi Wear)

Partagez votre mot de passe Wi-Fi

Un ami ou un parent est sûrement déjà allé chez vous et quand ils vous ont demandé le mot de passe de votre réseau Wi-Fi, vous leur avez dit de le regarder sur l’sticker du routeur, mais les mobiles Xiaomi vous permettent de partager le mot de passe Wi-Fi dans une manière beaucoup plus simple.

Il vous suffit d’entrer dans la section Wi-Fi du menu Paramètres de votre terminal, de choisir votre réseau Wi-Fi et de cliquer dessus pour générer un code QR que vous pourrez facilement partager avec qui vous voulez.

Prendre une capture d’écran d’un geste

Une autre des astuces MIUI que je trouve la plus utile au quotidien est la possibilité de faire une capture d’écran en glissant avec trois doigts du haut de l’écran.

De plus, une fois que vous avez pris la capture d’écran, si vous cliquez dessus, vous pouvez l’étendre pour afficher tout le contenu d’une page Web, la modifier et la partager rapidement avec vos amis.

Supprimer les filigranes et les pois sur les photos

Par défaut, tous les téléphones Xiaomi ont un filigrane activé sur les photos avec le nom du modèle de terminal en question, mais MIUI vous permet à la fois de supprimer ce filigrane et de le personnaliser.

Pour supprimer le filigrane de vos photos, il vous suffit d’entrer dans les paramètres de l’application Appareil photo de votre Xiaomi, de cliquer sur l’option Filigrane et de décocher la case de l’option Filigrane de l’appareil. De même, à partir de ce même menu, vous pouvez personnaliser le filigrane de vos photos en cliquant sur l’option Filigrane personnalisé, en écrivant le texte que vous voulez et en appuyant sur le bouton Enregistrer.

De même, avec l’application MIUI Camera, il est également possible de supprimer les taupes du visage sur les photos et pour cela, il vous suffit d’activer l’option Supprimer les taupes dans ses paramètres.

Activer la navigation gestuelle

En plus d’utiliser les boutons Retour, Accueil et Multitâche situés en bas de l’écran, vous pouvez également vous déplacer dans votre Xiaomi à l’aide de gestes, ce qui pour moi est la chose la plus confortable qui soit.

Ainsi, avec un long geste du bord inférieur, vous reviendrez à l’écran principal, si vous balayez de l’un des côtés, vous reviendrez et si vous faites un geste du bas vers le milieu de l’écran, vous entrerez en multitâche.

Pour activer la navigation gestuelle sur votre mobile Xiaomi il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Accéder au menu Paramètres de votre Xiaomi

Entrez dans la section Paramètres supplémentaires

Appuyez sur le bouton Lire en plein écran

Enfin, sélectionnez l’option Gestes plein écran

Economie de batterie

Si vous n’êtes pas chez vous, qu’il vous reste 20 ou 30% de batterie et que vous devez continuer à utiliser le terminal, MIUI vous propose une fonction appelée Battery Saver, qui vous permettra de presser le mAh de votre mobile et de rentrer chez vous avec le mobile sur.

Pour accéder à cette fonctionnalité, entrez vos paramètres Xiaomi, cliquez sur la section batterie et activez l’une des deux options d’économie de batterie disponibles : économie de batterie et économie de batterie extrême. Ce dernier est pour des cas très spécifiques dans lesquels vous avez simplement besoin que le smartphone ne s’éteigne pas tant que vous ne pouvez pas le charger.

Numérisez des documents sans utiliser d’applications tierces

Votre mobile Xiaomi cache également une fonctionnalité grâce à laquelle vous pourrez numériser des documents sans passer par une application tierce.

Pour ce faire, il vous suffit d’ouvrir l’application appareil photo sur votre smartphone, d’appuyer sur l’onglet Documents, de vous concentrer sur le document que vous souhaitez numériser et de le prendre en photo. Avant de prendre la photo vous pouvez choisir la qualité du scan parmi trois options : original, noir et blanc et amélioré et une fois la photo prise vous pourrez également la recadrer en cliquant dessus.

demandes doubles

Si vous avez deux comptes Instagram ou Twitter et que vous souhaitez les utiliser indépendamment, vous pouvez le faire en utilisant la fonction Double applications, qui crée un clone de l’application principale afin que vous puissiez l’utiliser avec un profil différent.

Pour cloner une application, il vous suffit d’entrer dans la section Applications qui se trouve dans les paramètres de votre Xiaomi, de toucher l’option Double applications, de cliquer sur le bouton Créer et de sélectionner l’application que vous souhaitez dupliquer.

verrouiller les applications

Dans le menu des applications, vous avez également une option qui vous permettra de bloquer n’importe quelle application afin que personne ne puisse y accéder, même si votre téléphone portable est déverrouillé.

Une fois que vous avez verrouillé une application, elle ne peut être déverrouillée qu’avec votre empreinte digitale ou une autre méthode de déverrouillage comme un code PIN ou un mot de passe.

Pour verrouiller une application sur votre Xiaomi, il vous suffit d’entrer dans la section Verrouillage de l’application, de toucher le bouton Activer, de saisir les données de votre compte Xiaomi, de sélectionner les applications souhaitées et de cliquer sur le bouton Utiliser le verrouillage de l’application.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :