Quatre signes que vous devez déjà changer de téléphone portable

Malgré le fait que les smartphones peuvent parfaitement durer plusieurs années en étant fonctionnels aujourd’hui, il existe une série de signes à prendre en compte pour savoir quand acheter un nouveau téléphone mobile.

Collection de smartphones Android et iOS.

Dans les articles précédents d’Netcost-security.fr, nous avons déjà établi qu’il n’est pas nécessaire de changer de téléphone chaque année. L’industrie est arrivée à un point où il est très difficile d’innover brutalement entre les générations, ce qui a poussé de nombreux utilisateurs à décider d’attendre avant de changer de terminal.

En effet, et à titre d’exemple, il est tout à fait indéniable que si vous avez acheté un Samsung Galaxy S20 ou un Xiaomi Mi 11 ils sont aujourd’hui parfaitement valides et fonctionnels. A commencer par ses avantages, à continuer car ils continuent d’avoir le support des constructeurs.

Quoi qu’il en soit, si vous avez un terminal de plus de deux ans que vous n’avez pas encore décidé de changer, il est plus que probable qu’il commence déjà à vous envoyer des signaux indiquant qu’il est temps de penser à le remplacer il. Dans cet article, nous allons vous donner les plus courantes.

L’autonomie n’est plus ce qu’elle était

Un smartphone fait face à de nombreuses heures d’utilisation chaque jour, pendant de longues périodes. Si vous n’avez pas suivi nos conseils pour protéger votre batterie mobile et que votre téléphone a déjà quelques heures de vol, il est bien plus que probable que vous deviez emporter le chargeur partout avec vous pour vous assurer que votre terminal tient 24h/24 . .

Vous nous direz que vous pouvez toujours acheter un smartphone avec une batterie monstrueuse, comme c’est le cas du OUKITEL K13 Pro. Dans le cas de ce terminal, nous vous disons que, même s’il a une très grosse batterie, il serait toujours mieux vaut opter pour une marque dont les options de charge support utilisateur sont plus claires (ou par une bonne powerbank).

Selon l’âge de votre téléphone, il peut également être difficile de trouver des pièces si vous envisagez de remplacer la batterie. Si vous vous retrouvez dans cette situation, il est tout de même plus efficace d’essayer de trouver un nouveau terminal.

Pas d’espace disponible dans la mémoire interne

Les mémoires internes des terminaux s’agrandissent, au point que le plus courant aujourd’hui est généralement de trouver des terminaux à partir de 128 Go de stockage dans les moyennes et hautes gammes.

Mais le stockage des smartphones s’agrandit, précisément parce que la taille des applications et des fichiers qu’ils mettent en cache augmente également. Ces données consomment beaucoup de mémoire du téléphone, et si vous avez un téléphone de 64 Go ou moins, vous manquez probablement d’espace.

Il est vrai que vous pouvez libérer de l’espace de stockage sur votre Android mais, justement à cause de ce dont nous avons déjà parlé concernant la taille de certaines applications, il viendra un moment où ces 64 Go qui vous semblaient tant vous manqueront désespérément.

Les performances commencent à laisser beaucoup à désirer

Cela sera particulièrement visible si vous êtes un vrai joueur. Même sur les téléphones de jeu déjà optimisés pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs, cela peut arriver. L’horloge tourne contre vous et vous ne pouvez rien faire pour l’arrêter.

Parce que? Car le matériel avance en même temps que le logiciel. Les nouveaux logiciels ont besoin de plus en plus de puissance pour pouvoir fonctionner correctement. Il viendra un moment où, pour jouer à certains jeux sans problèmes de performances ou plantages réguliers, vous devrez fermer le reste des applications que vous avez ouvertes.

Cela vous arrivera également avec vos applications les plus courantes. Il viendra un moment où l’ouverture de WhatsApp, par exemple, sera un calvaire pour votre machine. Cela n’a pas à voir avec le fait que vous ayez ou non un téléphone haut de gamme, mais avec le fait que le matériel est devenu obsolète pour les raisons que nous avons expliquées dans le paragraphe précédent.

Le fabricant n’offre plus de support officiel pour votre téléphone

Ceci, malheureusement, est courant et est quelque chose à surveiller. Pensons, par exemple, aux téléphones Xiaomi qui ne recevront pas MIUI 14. Aujourd’hui, Samsung dispose du meilleur support Android et garantit jusqu’à 4 ans de mises à jour Android, mais ce n’est malheureusement pas habituel.

Lorsque le support du fabricant prend fin, non seulement les nouvelles versions d’Android cessent d’arriver, mais nous ne recevons pas non plus les nouveaux correctifs de sécurité qui aident à garder notre terminal aussi sûr que possible.

De plus, avec le temps et comme la version d’Android que nous avons installée est plus ancienne, il sera plus difficile de trouver des applications compatibles ou de mettre à jour celles que nous avons déjà installées.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :