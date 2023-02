Le Galaxy S23 est l’un des téléphones les plus robustes de Samsung et cette vidéo le prouve

Samsung conserve «l’aluminium blindé» tout en se vantant de l’honneur de présenter en exclusivité le nouveau Gorilla Glass Victus 2, le verre le plus résistant de l’histoire de Corning.

Le Galaxy S23 Ultra est un mobile super résistant, et pas seulement à cause du nouveau boîtier « robuste » que Samsung a conçu.

Lo cierto es que sabíamos que Samsung había puesto mucho foco en la durabilidad de sus dispositivos, y es que el gigante surcoreano demuestra estar bastante responsabilizado con el medio ambiente y con la huella ecológica que deja la producción, logística y venta de sus smartphones a todos les niveaux.

Sans surprise, l’année dernière, nous avons vu comment le nouveau matériau Armor Aluminium a été présenté en grande pompe, assurant une résistance inégalée dans la coupe la plus premium du marché Android, un châssis de très haute qualité qui est maintenu dans le Galaxy S23 et qui C’était parfaitement complété par le nouveau Gorilla Glass Victus, finalement le verre le plus résistant de Corning.

En fait, Samsung est fier de l’énorme durabilité de son Galaxy S23 et c’est ainsi qu’il en fait la publicité, en mettant également l’accent sur l’avantage concurrentiel de lancer en exclusivité le Gorilla Glass Victus 2 que nous vous avons présenté il y a quelques semaines, et qui représente un amélioration tangible de la résistance du verre trempé chimiquement qui conserve également ses propriétés anti-rayures pratiquement intactes.

Les nouveaux Galaxy S23 devraient être les téléphones les plus résistants de l’histoire de Samsung

Les collègues de SamMobile nous ont dit à la suite de l’accent mis par Samsung lors d’Unpacked et dans les communiqués de presse ultérieurs, et c’est que le géant basé à Séoul a confirmé que ses nouveaux fleurons étaient plus verts et plus résistants que jamais pour différentes raisons, et non uniquement à cause de la nouvelle teinte verte qu’ils ont mise parmi les 4 de base.

La première est que de nouveaux matériaux recyclés sont utilisés dans plus de 12 composants à l’intérieur et à l’extérieur, ajoutant désormais également de l’aluminium et du verre recyclés, et pas seulement des plastiques provenant de filets de pêche, de bouteilles en PET et de barils d’eau.

En fait, c’est que ces Gorilla Glass Victus 2 ont également au moins 22% de matériaux recyclés, et cela n’implique pas d’aggraver leurs propriétés, qui s’améliorent en fait par rapport à la génération précédente, notamment en termes de résistance aux coups.

Qu’il s’agisse simplement de propagande marketing ou non, la vérité est qu’il semble que les nouveaux Galaxy S23 aient été construits aussi résistants que des chars, et cela malgré le fait qu’ils ne sont pas des mobiles robustes, nous pouvons donc les utiliser dans pratiquement toutes les situations sans crainte de en commençant par une résistance IP68 aux liquides et à la poussière.

Selon les tests de Corning, son nouveau Gorilla Glass Victus 2 devrait résister sans problème aux chutes d’une hauteur de 1 mètre sur des surfaces rugueuses comme le béton, qui sont en fait les chutes les plus courantes subies par les utilisateurs, puisqu’il s’agit de la hauteur habituelle des poches et des sacs. .

Non seulement cela, mais ils doivent également résister à des chutes allant jusqu’à 2 mètres sur des surfaces telles que l’asphalte, et même jusqu’à 20 chutes consécutives sur des matériaux durs. Tout cela sans aggraver sa durabilité contre les rayures, garantie avec une protection totale jusqu’au niveau 6 sur l’échelle de Mohs.

Cela est déjà montré dans les vidéos publiées par Corning et Samsung, et qui illustrent précisément cet article afin que vous puissiez le vérifier de première main avec les experts de Corning.

Quant aux environnements poussiéreux, la certification IP68 assure sa résistance, et accessoirement, la possibilité de pouvoir effectuer des immersions dans l’eau jusqu’à 30 minutes à une profondeur maximale de 1,5 mètre est également prouvée. Bien sûr, rien n’a été certifié avec de l’eau savonneuse ou de l’eau salée, et les fabricants ne s’en occupent généralement pas lorsque les joints de garantie sont humides, alors faites quand même attention.

Dans tous les cas, nous savons déjà que les Galaxy S23 sont les téléphones les plus résistants et les plus durables que Samsung ait jamais conçus et fabriqués, également avec la possibilité d’obtenir jusqu’à 4 mises à jour Android majeures et jusqu’à 5 ans de support, alors oui, ils coûteront très cher mais vous pourrez les utiliser longtemps en toute sécurité.

Galaxy S23

Marque Samsung Autre nom Galaxy S23 Date de sortie 17-02-2023 Prix 959 €

