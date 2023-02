Je recommande ces écouteurs avec suppression du bruit et une batterie de 30 heures

Ils sont une excellente option d’achat pour ce prix de vente.

Les écouteurs realme ont un très beau design et des finitions brillantes.

Je vous propose de bons écouteurs sans fil, avec une bonne autonomie, un son spectaculaire pour la musique et les appels et très confortables. Tout cela pour seulement 49,99 37,99 euros sur Amazon pour une durée limitée. Les realme Buds Air 3S sont une excellente option si vous recherchez ces fonctionnalités à bas prix en ce moment. De plus, son design est brutal et brillant.

Acheter des écouteurs sans fil pas chers n’est pas chose aisée, car il existe de nombreux modèles avec une mauvaise qualité sonore, une faible autonomie, et des micros aux qualités douteuses. Realme s’en sort très bien en termes d’expérience utilisateur depuis ses premiers modèles. Ce sont une excellente option économique pour ceux qui recherchent quelque chose d’efficace et avec une très bonne autonomie. Il n’y a que le modèle noir brillant en vente.

realme bourgeons Air 3S

Achetez des realme Buds Air 3S pour 38 euros

Si vous recherchez des écouteurs de qualité pour ce prix, vous serez confronté à une recherche sans fin. Il n’y a pas d’aussi bons produits pour ce petit prix, seuls les vrais Buds Air 3S se démarquent parmi toutes les options de Xiaomi et Lenovo. Ils sont très confortables, avec des ailettes en silicone allongées qui ajustent parfaitement le placement du casque à votre oreille. De plus, ils disposent de commandes tactiles pour se déplacer dans la musique, répondre aux appels ou couper le microphone, entre autres.

Sa batterie est folle, pouvant atteindre 30 heures d’autonomie totale. C’est grâce au boîtier de charge. Seuls les écouteurs eux-mêmes ont une autonomie de 5 heures avec seulement 10 minutes de charge dans le boîtier. Il doit les emmener avec vous pendant tout un week-end de voyage sans problème et vous aurez beaucoup de batterie.

Les pilotes qui montent ces écouteurs realme sont de 11 mm, tout comme ceux des AirPods 3. Ils ont des pilotes qui génèrent des sons de basse puissants avec trois couches de titane. À partir de l’application realme, vous pouvez personnaliser divers égaliseurs à votre guise ou choisir parmi ceux qui sont prédéfinis. De plus, pour regarder des films, ils sont compatibles avec Dolby Atmos, pour profiter d’un son surround comme jamais auparavant.

Pendant les appels, ils se comportent très bien grâce aux 4 microphones situés dans les écouteurs. Nous avons une réduction brutale du bruit et une capture vocale détaillée. Comme ils ont des élastiques aux extrémités, nous avons une isolation passive, qui ne nécessite aucun logiciel, ils nous isolent simplement en standard, et avec les microphones, ils nous permettent de capturer plus précisément les voix humaines, ainsi que de discriminer les sons gênants de l’extérieur .

realme bourgeons Air 3S

Ils fonctionnent avec la technologie sans fil Bluetooth 5.3 de dernière génération, cela se traduit par une consommation d’énergie réduite et une latence minimale de seulement 69 ms. Nous pouvons également les connecter à deux appareils en même temps. Ces realme Buds Air 3S ont une résistance à l’eau IPX5, de sorte qu’ils peuvent être éclaboussés, transpirés ou pleuvoir et vous n’auriez pas à souffrir pour eux.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :