C’est le plus beau mobile de l’année et nous pensons que c’est un excellent achat, avec un écran OLED et une charge de 68W

Dans le milieu de gamme, il y a une vie au-delà de Xiaomi et realme. Nous avons essayé ce Motorola et nous l’adorons, c’est pourquoi nous le recommandons.

Ce Motorola dans sa version Very Peri est tout simplement magnifique, en plus d’être très bien accompagné de ses spécifications techniques.

Le Motorola Edge 30 Neo a été l’une des grandes surprises de 2022, car il va au-delà d’un beau design et devient l’une des options les plus originales parmi les mobiles de milieu de gamme. Il dispose d’un format compact et confortable, d’un écran OLED de qualité, de performances correctes, d’un bon appareil photo principal, et d’une charge rapide de 68W. Il y a de la vie au-delà de Xiaomi et realme dans le milieu de gamme, et l’analyse de ce Motorola Edge 30 Neo nous l’a montré.

Autre point en faveur de ce smartphone, son prix baisse souvent. Il est disponible en une seule version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne avec un prix public conseillé de 399,99 euros. Cependant, il est courant de le trouver à près de 300 euros dans des magasins comme Amazon, PcComponentes, MediaMarkt et El Corte Inglés. Comme vous pouvez le constater, vous disposez de nombreuses options pour le mettre en vente.

Motorola Edge 30 Neo, le plus beau mobile est un excellent achat

Il faut s’arrêter au design du Motorola Edge 30 Neo, car c’est vraiment son aspect différentiel. On aime particulièrement la teinte Very Peri, choisie comme couleur de l’année en 2022. C’est une teinte qui oscille entre le violet et le bleu que l’on trouve juste magnifique. De plus, avec un écran de 6,28 pouces, cet Edge 30 Neo est aussi l’un des meilleurs téléphones compacts du marché, avec un format très confortable.

Nous revenons à l’écran pour vous dire qu’en plus d’être de 6,28 pouces, il dispose de la technologie AMOLED, d’une résolution Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 hertz. D’après nos tests, celui de ce mobile Motorola est un très bon écran de par sa netteté, ses couleurs, sa luminosité et aussi sa fluidité. De plus, il est très bien accompagné de deux haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos qui émettent un son de qualité.

Le processeur qui lui donne vie est Qualcomm Snapdragon 695, une puce qui nous a offert une expérience positive dans la plupart des situations. Il s’agit d’un processeur avec un modem 5G, vous devez donc garder à l’esprit qu’il s’agit de l’un des mobiles de Motorola avec 5G et que vous pourrez naviguer avec lui à une vitesse maximale. L’inconvénient est que ses 128 Go de stockage interne ne peuvent pas être étendus. En revanche, le point positif est qu’Android 12 est livré sans ajouts, vous profiterez d’une expérience 100% Android.

De ce Motorola Edge 30 Neo, nous soulignons également le bon travail de son appareil photo principal de 64 mégapixels. Il est capable de prendre des photos avec une bonne netteté, des couleurs précises et une large plage dynamique. Avec cette caméra, vous pouvez enregistrer des vidéos en résolution Full HD+, ce sont des vidéos de bonne qualité.

La touche finale est apportée par la batterie de 4 020 mAh, avec une capacité suffisante pour passer la journée sur une seule charge. Le fait qu’il supporte une charge rapide de 68 W et que le chargeur soit inclus est positif, il ne faut qu’une demi-heure pour charger. De plus, il prend en charge la recharge sans fil, une caractéristique rare dans ce segment de prix.

La conclusion est que le Motorola Edge 30 Neo est le plus beau mobile du marché, mais il ne nous offre pas seulement un beau design. Il est compact et confortable, dispose d’un grand écran, de performances qui répondent à de bonnes notes, d’un bon appareil photo principal et d’une charge rapide puissante. Autant de raisons pour lesquelles nous vous le recommandons personnellement, surtout lorsqu’il est en vente chez Amazon, chez MediaMarkt et chez El Corte Inglés.

