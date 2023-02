OUKITEL ABEARL P5000 Pro : système de stockage d’énergie portable de 5 kWh avec onduleur bidirectionnel de 4 000 W à partir de seulement 3 299 $ sur Kickstarter

OUKITEL vient de dévoiler le lancement de l’ABEARL P5000 Pro – la première centrale solaire portable de 5 kWh au monde avec une sortie 4000 W AC et une sortie double tension 120 V/240 V. Les 150 premières unités de l’ABEARL P5000 Pro seront vendues à un prix incroyable, seulement 3 299 $ sur Kickstarter.

ABEARL P5000 Pro/P5000 en un coup d’œil

Les centrales électriques portables de la série ABEARL P5000 d’OUKITEL sont conçues comme un système d’alimentation de secours durable et fiable pour une utilisation domestique et extérieure.

ABEARL P5000 Pro Capacité de 5120Wh

Sortie CA 4000W (surtension 8000W)

Phase divisée 120 V/240 V (version US uniquement)

Batterie LiFePO4

3500 cycles

Onduleur 1600W (< 10ms) ABEARL P5000 Capacité de 5120Wh

Sortie CA 2200W (surtension 4000W)

Batterie LiFePO4



3500 cycles

Onduleur 1400W (< 10ms)

Cette centrale électrique portable et générateur solaire tout-en-un fournit une solution d’alimentation de secours ultime pour la maison, les voyages de glamping/camping, les voyages en voiture, les camping-cars, les véhicules électriques et bien plus encore.

Capacité de stockage de 5 120 Wh

Avec les centrales électriques portables ABEARL P5000 Pro, les utilisateurs peuvent accéder à une électricité abordable et fiable à tout moment, n’importe où. L’appareil peut stocker 5120Wh d’énergie provenant du réseau et/ou des panneaux solaires et alimenter les appareils essentiels de votre maison pendant 1 à 7 jours. Il peut également aider les utilisateurs à réduire leurs coûts en stockant de l’énergie à faible coût et en la fournissant pendant les périodes de pointe, lorsque les prix de l’électricité sont plus élevés.

Sortie CA 4000 W et phase divisée 120 V/240 V

Un avantage majeur des générateurs portables ABEARL P5000 Pro est leur sortie CA élevée de 4000W. Il alimente et charge presque tout, des cuisinières électriques à haute puissance, des tables de cuisson à induction, des fours et des réfrigérateurs aux outils électriques et aux appareils médicaux. Certaines centrales électriques portables ne prennent en charge que max. Sortie 120V AC aux USA. D’autres peuvent avoir besoin de deux unités et d’un concentrateur ou d’un adaptateur pour faire fonctionner un appareil 240 V aux États-Unis.

Le système d’alimentation à phase divisée 120V/240V intégré dans l’ABEARL P5000 Pro (version US) permet à une seule unité de fournir directement une sortie 120V et 240V. Cela garantit que les appareils à haute puissance, comme les scies électriques, les sécheuses, les machines à laver, les radiateurs électriques, les climatiseurs, les véhicules électriques et les véhicules récréatifs peuvent tous être alimentés en toute sécurité.

Batteries LiFePO4 de qualité EV et BMS

Le système de stockage d’énergie massif adopte des batteries au lithium fer phosphate (LiFePO4) antidéflagrantes de qualité EV, qui sont les batteries au lithium les plus sûres, les plus stables et les plus fiables. OUKITEL affirme que ses générateurs domestiques de la série ABEARL P5000 offrent 3500 cycles de vie et conserveront la durée de vie de la batterie pendant dix ans.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





L’appareil est également livré avec le meilleur système de gestion de batterie (BMS) pour assurer la sécurité de la centrale électrique et des appareils connectés.

Vitesses de charge et de recharge ultra-rapides

La centrale électrique portable pour la maison contient quinze ports de sortie, dont cinq prises CA à onde sinusoïdale pure et deux ports USB-C PD de 100 W. Il peut détecter intelligemment les appareils connectés et alimenter et charger tout à leur vitesse de charge optimale.

Grâce à l’onduleur bidirectionnel intégré de 4000 W à la pointe de la technologie, les acheteurs peuvent rapidement le recharger à la maison ou hors réseau avec des panneaux solaires.

Entièrement chargé en 1,8 heures via une double charge (solaire + entrée AC)

Complètement chargé en 3 heures via une charge AC ultra-rapide de 1800 W

Et complètement chargé en 5 heures via une charge solaire de 1000 W

Autres caractéristiques



Ce générateur portable ne produit aucun bruit ni pollution de l’air pendant son fonctionnement, il peut donc être utilisé à l’intérieur et est respectueux du voisinage.

La centrale électrique portable pèse 112,4 livres. Deux roues et une poignée de style valise facilitent son déplacement dans la maison ou le camping.

Compatible avec la plupart des panneaux solaires

Avec une efficacité MPPT de 99 %, ce générateur solaire portable peut générer 30 % d’électricité en plus que les autres. Il est compatible avec les panneaux solaires avec connecteurs MC4, y compris les panneaux solaires portables OUKITEL.

Système UPS transparent

Et il peut même être utilisé comme onduleur sans soudure de 1600 W avec un temps de commutation inférieur à 10 ms. Il peut être utilisé en toute sécurité avec des ordinateurs, des machines CPAP et d’autres appareils sensibles.

L’alimentation de secours portable peut permettre à un véhicule électrique de parcourir environ 18 miles.

Prix ​​​​et coupon Super Early Bird

Les centrales électriques portables OUKITEL 5120Wh seront disponibles sur Kickstarter le 3 février 2023. Ils offrent également un coupon spécial sous forme de prépaiement de 100 $ pour obtenir une remise de 500 $ sur le site officiel.

Pour les 150 premières unités d’ABEARL P5000 Pro, les acheteurs peuvent les obtenir à un prix très précoce de 3 299 $. Il y a de fortes chances que les acheteurs puissent obtenir le OUKITEL ABEARL P5000 Pro au prix le plus bas de 2 899 $.

Pour les 100 premières unités d’ABEARL P5000, les acheteurs peuvent bénéficier d’un prix très avantageux de 2 499 $. Il y a de fortes chances que les acheteurs puissent également obtenir l’ABEARL P5000 au prix le plus bas de 2 099 $.