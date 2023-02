Les investisseurs d’AAPL indifférents aux bénéfices, suite à l’assurance de Cook

Alors que les bénéfices d’Apple étaient encore pires que ne l’avaient prévu les analystes, les investisseurs d’AAPL n’ont été que temporairement effrayés. Au moment d’écrire ces lignes, l’action oscillait principalement autour du cours de clôture d’hier et se dirige actuellement vers le haut.

Le marché secondaire a vu l’action chuter initialement de 5%, mais elle s’est rapidement redressée après que le PDG Tim Cook ait expliqué les trois raisons de la baisse des revenus de l’iPhone d’une année sur l’autre…

Les analystes s’attendaient à une baisse des revenus d’une année sur l’autre, et ils avaient raison. Mais la chute réelle a été plus importante que prévu, à 117,15 milliards de dollars contre 122,85 milliards de dollars. C’est une baisse de 5% d’une année sur l’autre, avec une baisse bien plus importante de 13% des bénéfices.

iPhone : 65,78 milliards de dollars (contre 71,63 milliards de dollars)

65,78 milliards de dollars (contre 71,63 milliards de dollars) Mac: 7,74 milliards de dollars (contre 10,85 milliards de dollars)

7,74 milliards de dollars (contre 10,85 milliards de dollars) iPad : 9,40 milliards de dollars (contre 7,25 milliards de dollars)

9,40 milliards de dollars (contre 7,25 milliards de dollars) Wearables, maison et accessoires : 13,48 milliards de dollars (contre 14,70 milliards de dollars)

13,48 milliards de dollars (contre 14,70 milliards de dollars) Prestations de service: 20,78 milliards de dollars (contre 19,5 milliards de dollars)

Les revenus de l’iPhone ont bien sûr attiré le plus d’attention, près de 9 % de moins que l’année précédente.

Cependant, Tim Cook n’a pas tardé à souligner les trois raisons. Tout d’abord, a-t-il dit, le problème avec l’iPhone n’était pas la demande, mais plutôt l’incapacité de la suivre.

Les défis liés au COVID-19 ont eu un impact significatif sur l’offre d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max et ont duré presque tout le mois de décembre. En raison de ces contraintes, nous avions beaucoup moins d’approvisionnement en iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max que prévu, ce qui a entraîné des délais d’expédition bien au-delà de ce que nous avions prévu.

Deuxièmement, la force du dollar signifiait que même si le dollar la valeur des ventes à l’étranger était en baisse, les revenus locaux étaient en fait en hausse.

À taux de change constants, nous avons progressé d’une année sur l’autre et nous aurions enregistré une croissance sur la grande majorité des marchés que nous suivons.

Troisièmement, l’environnement économique plus large.

Le troisième facteur était un environnement macroéconomique difficile alors que le monde continue de faire face à des circonstances sans précédent allant de l’inflation à la guerre en Europe de l’Est, en via les effets durables de la pandémie. Et on sait qu’Apple n’y est pas épargné.

Pour l’avenir, Cook a déclaré que les problèmes d’approvisionnement de l’iPhone 14 sont désormais résolus.

La production est maintenant de retour là où nous voulons qu’elle soit.

Photo : Jason Briscoe/Unsplash

