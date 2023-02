Non, les S23 ne sont pas les mêmes que les S22 : 7 choses qui ont changé

Pensez-vous que les Samsung Galaxy S23 n’ont rien changé ? Jetez un œil à cette liste de nouvelles et éclaircissez vos doutes

Le Samsung Galaxy S23, dans les quatre couleurs différentes dans lesquelles il est disponible

Samsung a lancé la nouvelle génération de smartphones haut de gamme pour 2023 avec l’arrivée de sa nouvelle série Galaxy S23, présentée lors du premier événement Galaxy Unpacked cette année. On a beaucoup parlé du manque apparent d’évolution du trio d’appareils qui composent la série. Mais en est-il vraiment ainsi ?

À première vue, les différences entre le nouveau Galaxy S23 et les modèles de la génération précédente ne semblent pas trop nombreuses. Cependant, en examinant ses conceptions, ses fonctionnalités et ses détails plus en profondeur, nous pouvons trouver plus de changements que nous ne pouvions imaginer au début. Passons en revue les plus importants.

Un design unifié pour toute la famille

Les différences esthétiques notables de la génération précédente de la série Galaxy S ont disparu avec l’arrivée de ce nouvel opus. Les modèles Galaxy S23 et S23+ sont ceux qui ont le plus changé à cet égard, adoptant le format de modules de caméra séparés qui étaient déjà présents dans le Galaxy S22 Ultra, et qu’ils répètent avec le Galaxy S23 Ultra.

Dès lors, la « bosse » autour des caméras si caractéristique des éditions précédentes disparaît, laissant place à trois caméras distinctes disposées verticalement au dos des Galaxy S23 et S23+.

De même, les trois modèles arrivent dans les mêmes coloris : lavande, crème, noir et vert. Les personnes qui décident d’acheter les appareils sur le site Web de Samsung pourront accéder à une série de couleurs exclusives qui ne seront disponibles nulle part ailleurs.

Moins de courbes dans le modèle Ultra

L’année dernière, les Galaxy S22 et S22+ avaient un net avantage sur le Galaxy S22 Ultra : des bords plats et un écran plat qui rendaient les appareils beaucoup plus faciles à saisir, et éliminaient les problèmes présents dans le modèle « Ultra » comme les contacts accidentels sur l’écran. .

Avec cette nouvelle génération, Google semble avoir écouté les demandes de la grande majorité des utilisateurs, et a décidé de réduire de 30% la courbure de l’écran du Galaxy S23 Ultra. De plus, les bords métalliques latéraux ont adopté un format plus plat et moins arrondi.

C’est un de ces changements impossibles à apprécier sur les photographies. Cependant, il suffit de tenir l’appareil en main pour se rendre compte à quel point le format plus fin convient bien au S23 Ultra.

Processeur Qualcomm pour tout le monde

Après des années à laisser les processeurs signés par Qualcomm exclusivement pour les versions américaines et coréennes de son Galaxy S, Samsung a décidé d’aller plus loin, et de doter toutes les variantes de sa série Galaxy S23 d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy.

Cette année, donc, il n’y a pas de Samsung Galaxy S23 avec un processeur Exynos partout dans le monde.

Plus de batterie dans les modèles inférieurs

Alors que le Galaxy S23 Ultra conserve la capacité de batterie de 5 000 mAh de la génération précédente, les batteries des Galaxy S23 et 23+ ont augmenté de 200 mAh par rapport à leurs prédécesseurs. Maintenant, nous avons respectivement 3900 et 4700 mAh.

Les 128 Go disparaissent dans les S23+ et S23 Ultra

L’augmentation de prix de la série Galaxy S23 par rapport à l’édition précédente entraîne une augmentation de la capacité de stockage de base, puisque la configuration de 128 Go a été supprimée dans les versions Plus et Ultra.

Seul le Samsung Galaxy S23 peut être acheté avec 128 Go de stockage dans son édition la moins chère, qui coûte 959 euros en France.

Le modèle le moins cher est maintenant plus lumineux

Bien qu’il soit le modèle le moins cher, le Samsung Galaxy S23 a adopté certaines des améliorations des versions supérieures. L’un des plus frappants est l’augmentation du niveau de luminosité maximale de l’écran, qui atteint désormais 1750 nits.

Expérience photographique améliorée dans des applications comme Instagram et TikTok

Un détail sur les caméras Galaxy S23 qui aurait pu passer inaperçu lors de sa présentation était sa meilleure intégration avec les applications tierces. Samsung nous a confirmé que les améliorations apportées au système « Nightography » axé sur la photographie de nuit s’appliquent désormais également aux captures réalisées dans des applications telles qu’Instagram, TikTok et Snapchat.

Parmi les améliorations, il faut souligner la possibilité de réduire le bruit dans les vidéos de nuit, ou l’amélioration des détails des objets et des tons de couleur même lors de l’enregistrement vidéo avec la caméra frontale.

Galaxy S23

Marque Samsung Autre nom Galaxy S23 Date de sortie 17-02-2023 Prix 959 €

