Les Google Pixel 6a et Pixel 7 sont les meilleures ventes de l’histoire de la marque

Google a révélé que ses derniers Pixels sont les modèles les plus vendus de l’histoire de la famille.

Le Google Pixel 7 est l’un des téléphones les plus performants de l’histoire de l’entreprise

La série Google Pixel 2022, qui comprend les Google Pixel 6a, Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro, est la plus vendue de l’histoire de la famille d’appareils fabriqués par Google dans toute son histoire. Cela a été révélé par la société elle-même lors de son dernier appel aux investisseurs, où les résultats financiers obtenus tout au long du dernier trimestre 2022 ont été partagés.

Google a révélé qu’il avait l’intention de concentrer plus que jamais ses efforts et ses ressources sur le développement de la famille d’appareils Pixel. En ce sens, Sundar Pichai a confirmé que les Pixel 6a, 7 et 7 Pro se sont mieux vendus que tout autre modèle lancé à ce jour, et que la série Pixel a augmenté sa part sur tous les marchés où la firme opère officiellement.

Google va se concentrer plus intensément sur la ligne Pixel : petit mot de Sundar Pichai

Google semble avoir réussi à convaincre le public avec sa dernière génération de la série Pixel, grâce à une stratégie consistant à affiner les produits et à garder son prix intact par rapport à la génération précédente. La formule semble avoir fonctionné compte tenu des déclarations de l’entreprise.

Et tout indique que 2023 sera une année encore plus importante pour la famille Pixel. Cette année, la société prévoit de lancer sa première tablette, la Google Pixel Tablet. De même, une feuille de route dévoilée semble confirmer que les Pixel 7a, Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont en route pour cette année, en plus du premier smartphone pliable de la firme américaine, le Google Pixel Fold.

Dans le passé, Google n’était pas aussi enthousiaste à propos de sa division matérielle, et lors d’appels à l’investissement précédents, ils ont clairement indiqué les mauvais résultats obtenus par des modèles comme le Pixel 3 ou le Pixel 4. Heureusement, il semble que la situation commence à s’inverser. , et les résultats de la famille Pixel commencent à accompagner l’effort mis par Google dans son développement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :