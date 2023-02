Google prévoit de lancer son propre ChatGPT dans moins d’une semaine

Google a annoncé un nouvel événement pour la semaine prochaine, où seront présentées ses dernières avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle

Google concentre une bonne partie de ses efforts et de ses ressources sur le développement de nouveaux outils basés sur l’IA

Le 8 février prochain, nous avons rendez-vous avec Google. L’entreprise va organiser à Paris un événement axé sur son moteur de recherche et ses dernières avancées dans le domaine de l’IA, où, selon les dernières rumeurs, l’entreprise envisage d’annoncer son alternative directe à ChatGPT, le modèle d’IA conversationnelle développé par OpenAI qui a défrayé la chronique sur Internet ces derniers mois.

Cet événement aura lieu à 14h30 le mercredi 8 février, heure espagnole. Sundar Pichai lui-même a révélé lors du dernier appel aux investisseurs de la société (où, soit dit en passant, les bonnes données de vente de ses derniers smartphones Pixel ont été révélées) que Google prévoyait de lancer un nouveau service qui permettra aux utilisateurs d’interagir avec leurs appareils les plus récents et les plus modèles de langage puissants à ce jour, en tant que plugin pour le moteur de recherche.

Il semble donc clair que l’entreprise profitera de cet événement organisé à Paris pour annoncer son nouvel outil basé sur l’IA destiné à concurrencer ChatGPT, un outil que Google lui-même perçoit comme une menace. Cela arriverait également au moment le plus approprié, puisque Microsoft a déjà révélé ses plans pour intégrer la technologie OpenAI (la société à laquelle il est associé) dans des services tels que Microsoft Teams, et peut-être Bing.

Bien qu’aucune donnée spécifique n’ait été donnée sur les nouveaux services et les nouvelles qui seront annoncées lors de l’événement, sa description indique qu’elle montrera la manière dont Google a « réinventé la façon dont les gens recherchent, explorent et interagissent avec les informations », rendant le processus « plus naturel et intuitif que jamais ».

L’événement pourra être suivi en direct via la chaîne YouTube officielle de l’entreprise et durera environ quarante minutes. Ce sera très probablement le dernier événement organisé par l’entreprise avant Google I/O 2023, qui aura lieu en mai prochain.

