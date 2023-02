Android 14 vous permettra de transformer votre mobile en webcam sans utiliser d’applications tierces

Comme Mishaal Rahman l’a révélé via Twitter, Google implémente une nouvelle fonctionnalité dans Android 14 appelée « DeviceAsWebcam » grâce à laquelle vous pouvez utiliser votre mobile comme webcam.

Android 14 arrivera dans quelques mois chargé de nouveautés

Le confinement dérivé de l’expansion de COVID-19 a amené des millions de personnes dans le monde à communiquer avec leurs collègues, amis et famille par le biais d’appels vidéo, ce qui a entraîné une augmentation de l’utilisation des caméras Web. Cela a poussé de nombreux utilisateurs à se tourner vers des applications Android comme DroidCamX pour transformer leur smartphone en webcam.

Pour cette raison, comme nous l’indique 9to5Google, la société Mountain View implémente une fonction dans Android 14 qui vous permettra d’utiliser votre mobile comme webcam sans avoir à recourir à des applications tierces.

Avec Android 14, vous pouvez transformer un smartphone en webcam

Un tweet récent publié par Mishaal Rahman, rédacteur technique chez Esper.io, révèle que Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour Android 14 appelée « DeviceAsWebcam » qui vous permettra de connecter votre téléphone Android à un ordinateur pour l’utiliser comme webcam.

Android ajoute un nouveau service « DeviceAsWebcam » qui « transforme un appareil Android en un

webcam. » Plus précisément, les appareils Android prenant en charge le mode gadget UVC (classe vidéo USB) standard pourront envoyer des données vidéo que les hôtes peuvent lire à partir des nœuds /dev/video*. pic.twitter.com/oOgIqr1KkE – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 2 février 2023

Dans ledit tweet, que nous vous laissons sur ces lignes, Rahman explique que, dans ce nouveau service, Google choisit d’utiliser la norme « USB Video Class » ou « UVC », qui permettra à cette fonction d’être compatible avec n’importe quel appareil Android. sur le marché.

En ce sens, Mishaal Rahman explique que, fondamentalement, cette nouvelle fonctionnalité envoie des données vidéo via USB et, par conséquent, une autre application sur le PC sera nécessaire pour pouvoir les recevoir et les transmettre correctement.

Pour cette raison, cette nouvelle fonctionnalité d’Android 14 doit être une application système, ce qui indique que si Google ne l’implémente pas avec une autre application Android, les fabricants devront créer la leur.

Tout semble indiquer que cette nouvelle fonctionnalité pourrait être prête pour le lancement de la nouvelle version d’Android l’été prochain, mais nous ne le saurons pas exactement avant la publication des premiers aperçus pour développeurs d’Android 14.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :