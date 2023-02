Apple augmente les commandes du fournisseur taïwanais pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine

Apple et de nombreuses autres entreprises dépendent fortement de la Chine pour fabriquer leurs produits, mais cela est devenu un problème récemment car le pays asiatique a imposé des blocages et d’autres restrictions politiques qui affectent la production de ces entreprises. Pour tenter de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, Apple diversifie désormais ses fournisseurs et va désormais augmenter les commandes d’une société taïwanaise.

Apple veut réduire sa dépendance aux fournisseurs chinois

Comme l’a rapporté l’analyste Ming-Chi Actu, AOET commencera à expédier des objectifs pour l’iPad à partir du second semestre 2023. Actuellement, AOET est le plus grand fournisseur d’objectifs pour Mac. L’analyste note qu’AOET « pourrait suivre les traces de Sunny Optical », car la société a d’abord fourni des pièces pour l’iPad et a finalement obtenu des commandes de pièces pour iPhone.

Mais la vraie nouvelle ici, selon Actu, est de savoir comment Apple prévoit d’utiliser AOET, qui est une société taïwanaise, pour continuer à faire avancer son plan de réduction de la dépendance vis-à-vis des fournisseurs chinois à long terme. Lentement, Apple a migré sa ligne de production vers d’autres pays.

En décembre, plusieurs rapports ont révélé qu’Apple envisageait de produire l’iPad en Inde pour la première fois, puisque l’iPhone y est déjà produit. Il y a quelques jours, une société indienne a commencé à fournir des pièces AirPods à Apple. Apple a également transféré la production d’Apple Watch et de MacBook au Vietnam, tandis que certains modèles d’iPhone sont également assemblés au Brésil.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la Chine a imposé des confinements sévères au pays avec une politique « zéro-COVID ». Cela a conduit de nombreuses usines du pays à fermer leurs portes pendant de longues périodes, ce qui a eu un impact sur l’approvisionnement d’entreprises comme Apple. Dans le même temps, les différends politiques entre la Chine et Taïwan ont également menacé l’approvisionnement en pièces pour appareils électroniques.

Avis de Netcost-security.fr

À ce stade, il semble impossible pour Apple de réduire sa dépendance totale vis-à-vis de la Chine. Cependant, compte tenu de l’ampleur des problèmes d’approvisionnement de l’entreprise au cours des deux dernières années, les plans de diversification de sa chaîne d’approvisionnement sont certainement valables et prometteurs.

Peut-être qu’à un moment donné dans le futur, Apple aura suffisamment de fournisseurs dans le monde pour ne pas être impacté par toute la situation qui se passe en Chine.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :