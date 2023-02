Apple Pay Later «  bientôt lancé  » alors que Tim Cook vante une utilisation record d’Apple Pay pendant les vacances

Apple Pay Later a été annoncé à la WWDC 2022 en tant que fonctionnalité d’iOS 16. Grâce à cette fonctionnalité, les clients pourront payer en plusieurs fois simplement en choisissant l’option dans l’application Wallet lors de l’achat de quelque chose avec Apple Pay. Prévue pour la première fois à la fin de 2022, la fonctionnalité a été retardée – et maintenant le PDG d’Apple, Tim Cook, a confirmé qu’Apple Pay Later sera « bientôt lancé ».

Apple Pay Later bientôt disponible

Dans une interview avec CNBC, Cook a confirmé qu’Apple Pay Later est en phase de test bêta parmi les employés d’Apple et qu’il sera bientôt disponible au public. Aucune date précise n’a été donnée par le PDG d’Apple, mais la société devrait publier iOS 16.4 et d’autres mises à jour logicielles au printemps. Potentiellement, les premières bêtas du nouveau logiciel sortiront dans les prochaines semaines.

Selon Bloomberg’s Mark Gurman, Apple Pay Later a été retardé parce que l’entreprise avait été confrontée à « d’importants défis techniques et d’ingénierie lors du déploiement du service ». Le journaliste a également mentionné qu ‘ »il est possible que la fonctionnalité n’arrive pas avant iOS 16.4 au printemps ».

Apple Pay Later sera un ajout intéressant pour les clients américains, car il n’aura aucun intérêt et aucun frais. Voici comment Apple décrit ce service :

Apple Pay Later offre aux utilisateurs aux États-Unis un moyen transparent et sécurisé de diviser le coût d’un achat Apple Pay en quatre paiements égaux répartis sur six semaines, sans intérêt ni frais d’aucune sorte. Intégré à Apple Wallet et conçu en pensant à la santé financière des utilisateurs, Apple Pay Later facilite la visualisation, le suivi et le remboursement des paiements Apple Pay Later dans Wallet. Les utilisateurs peuvent demander Apple Pay Later lorsqu’ils règlent avec Apple Pay ou dans Wallet. Apple Pay Later est disponible partout où Apple Pay est accepté en ligne ou dans l’application, en utilisant le réseau Mastercard.

Apple Pay enregistre un nombre record d’achats pendant les vacances

Lors d’un appel avec des investisseurs pour annoncer les résultats du premier trimestre de l’exercice 2023 d’Apple, Tim Cook a mentionné qu’Apple Pay avait enregistré un nombre record d’achats pendant la période des fêtes en 2022. L’exécutif a noté que la plateforme est disponible pour des millions de commerçants dans 70 pays et régions. .

La catégorie Services d’Apple a enregistré un chiffre d’affaires record de 20,8 milliards de dollars pour le trimestre. Dans le même temps, la société a franchi le cap des 2 milliards d’appareils actifs. Au cours d’un trimestre fortement touché par les pénuries de la chaîne d’approvisionnement, Apple a enregistré un chiffre d’affaires de 117,15 milliards de dollars avec un bénéfice de 29,99 milliards de dollars.

