Le PDG de Nothing et ex-fondateur de OnePlus partage un meme dur contre le nouveau S23 Ultra

En les voyant, Carl Pei n’a pas hésité à « jeter du boeuf » au Samsung Galaxy S23.

La famille Galaxy S23 arrive menée par un Galaxy S23 Ultra dangereusement similaire au S22 Ultra.

Les nouveaux Galaxy S23, S23 + et Galaxy S23 Ultra sont les principaux protagonistes de cette semaine, cela ne fait aucun doute, mais la vérité est que tout ne va pas être bon et heureux autour des nouveaux produits phares de Samsung qui, par extension, Ils sont aussi les porte-drapeaux du catalogue Android au moins pour ce premier semestre 2023.

Il va sans dire que, évidemment, nous ne pouvons pas tirer beaucoup d’avantages des smartphones qui ont évolué à un niveau presque parfait, mais il est vrai que sa ressemblance dangereuse avec les prédécesseurs du Galaxy S22 remplit des rivières d’encre et les réseaux sociaux avec des mèmes , comme maintenant vous verrez

En fait, c’est que même le PDG de Nothing, Carl Pei, qui est finalement aussi un ancien co-fondateur de OnePlus, a osé se moquer du Galaxy S23 sur les réseaux sociaux en utilisant le meme classique de l’homme en chemise.

Carl Pei n’est pas très surpris du Galaxy S23, et c’est que pour lui Samsung veut nous revendre, avec juste quelques ajustements, les mêmes téléphones.

Les confrères d’Android Authority nous l’ont dit, et ce qui est curieux, c’est que Carl Pei a commencé la critique par un sondage sur Twitter pour voir ce que ses followers pensaient du Galaxy S23 entre « Exciting » ou « Boring », remportant pour l’instant le deuxième adjectif avec 55,5 % des plus de 33 000 votes enregistrés.

Peut-être pour cette raison, le PDG de Nothing s’est senti un peu plus soutenu pour sortir l’artillerie et publier ce mème dans lequel un homme ouvre un paquet contenant exactement la même chemise qu’il porte déjà, faisant référence au fait que les utilisateurs du Galaxy Le S22 Ultra recevra exactement le même mobile s’il est mis à jour vers le S23 Ultra.

Carl Pei n’a pas trop tort, nous n’allons donc pas lui en dénier la raison, bien que la comparaison n’ait pas dû sembler si bonne à Samsung ou qu’ils n’aient pas voulu entrer dans le torchon, puisqu’ils n’ont pas profité du tweet viral pour répondre à partir de leurs comptes officiels.

Il est vrai qu’à l’extérieur, ils ne diffèrent pas beaucoup, bien qu’à l’intérieur il y ait une avancée significative avec le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, le capteur de 200 mégapixels et une batterie de plus grande capacité, trois aspects clés que Samsung a retouchés dans cette dernière itération .

Concernant Nothing, puisqu’on attend déjà son Phone (2) le plus premium qui arrivera cette année, on suppose qu’avec une refonte beaucoup plus importante… Ou faudra-t-il tirer de la bibliothèque du journal ?

Galaxy S23

