MIUI 14 est maintenant disponible pour le Xiaomi Redmi Note 10, l’un des Xiaomi les plus réussis

Les Redmi Notes sont les mobiles les plus vendus par Xiaomi dans toute son histoire, donc sa mise à jour vers MIUI 14 du Redmi Note 10 était presque une question de statut… Maintenant, vous pouvez courir !

Toutes les nouvelles de MIUI 14 arrivent maintenant dans la famille la plus vendue de Xiaomi.

Sans aucun doute, les chiffres de la famille Redmi Note sont accablants, puisque le géant de Haidian a reconnu l’an dernier qu’il vendait environ 2 unités par seconde de sa gamme de smartphones la plus prolifique, qui dépasse largement les 240 millions d’unités vendues ces jours-ci que Xiaomi a rapporté de sa naissance.

C’est peut-être pour cette raison que la première de MIUI 14 sur le Redmi Note 10 était presque plus attendue que son atterrissage sur les produits phares de 2022, le Xiaomi 12, qui a reçu son package de mise à jour il y a à peine quelques semaines.

Maintenant, nous pouvons confirmer que le Redmi Note 10 reçoit sa plus grande mise à jour de la nouvelle personnalisation MIUI 14 avec toutes ses actualités et officiellement, pas seulement en Chine où ces lancements commencent généralement, car le déploiement de la mise à jour est mondial et Comme vous ont vu, les communautés MIUI espagnoles nous l’annoncent.

Évidemment on est toujours sur la base d’Android 12, ça n’a pas changé, mais les améliorations sont importantes tellement beaucoup attendaient avec impatience de mettre la main sur cette nouvelle version de la personnalisation la plus acclamée de l’écosystème Android.

Tant qu’on y est, voici cette petite astuce géniale que notre collègue Beatriz Alcántara a découverte il y a quelques semaines, grâce à laquelle vous pouvez accélérer les mises à jour de votre mobile Xiaomi ou Redmi avec MIUI… Vous avez un Redmi Note 10 ? Avez-vous déjà mis à jour ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :