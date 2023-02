ChatGPT Plus est officiel : c’est tout ce que vous obtenez avec la version payante

Si vous êtes un « gros utilisateur » de ChatGPT, votre nouveau plan de paiement vous intéresse : 20 $ par mois en échange d’avantages exclusifs.

OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT, l’IA conversationnelle la plus célèbre du moment

OpenAI a officialisé le service qui était sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines : ChatGPT Plus est enfin une réalité, et il vient offrir aux utilisateurs les plus réguliers de son service d’IA conversationnelle quelques avantages supplémentaires lors de l’utilisation du chat, en échange d’un paiement mensuel de 20 $.

Le service a été annoncé par la société elle-même sur son site Web, où il explique les différentes fonctionnalités incluses dans ChatGPT Plus. Celles-ci incluent, entre autres, un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et des temps de réponse plus rapides.

Accès prioritaire à ChatGPT et autres avantages pour 20 $ par mois

Comme annoncé par OpenAI, ChatGPT Plus est lancé en tant que programme pilote expérimental et ne sera disponible aux États-Unis que sur invitation pour le moment. On s’attend à ce qu’au fil des semaines, sa disponibilité s’étende à d’autres régions du monde.

Les personnes qui décident de s’abonner et de payer les frais de 20 dollars par mois bénéficieront des avantages suivants :

Accès général à ChatGPT, même pendant les heures de pointe

Temps de réponse plus courts

Accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations

Malgré l’inclusion du programme Plus, les utilisateurs du mode gratuit continueront à pouvoir utiliser Chat GPT comme auparavant. De même, la possibilité de lancer un modèle d’abonnement moins cher dans les prochains mois a été évoquée, ainsi que des plans destinés aux entreprises et aux professionnels. Des travaux sont également en cours pour ouvrir l’API, qui permettra l’intégration des fonctionnalités de ChatGPT dans des services tiers, comme celui qui permet de discuter avec ChatGPT via WhatsApp.

En plus d’annoncer le programme Plus, OpenAI en a également profité pour mentionner certaines des améliorations qui ont été apportées au service ces derniers jours. Ils expliquent que, lors de la phase « d’aperçu de la recherche », les commentaires ont ensuite été utilisés pour améliorer les capacités de l’IA lorsqu’il s’agit d’écrire et d’éditer des textes, de proposer des idées, d’aider à la programmation de tâches ou d’offrir des informations sur de nouveaux sujets. .

Il semble donc que ChatGPT s’impose comme un produit commercial et pas seulement comme une expérimentation pour démontrer les avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle conversationnelle réalisées ces dernières années. Il n’est donc pas surprenant que Google s’inquiète des progrès réalisés par OpenAI dans ce domaine.

