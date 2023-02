Nouveau realme GT Neo 5 : c’est son design (frappant) et ses caractéristiques définitives

Le leaker bien connu Abhishek Yadav a partagé sur Twitter à la fois la conception et les spécifications du nouveau realme GT Neo5.

Voici à quoi ressemble l’arrière du realme GT Neo5 dans une couleur violette attrayante

A quelques semaines de la tenue du Mobile World Congress 2023, qui se déroulera à nouveau à Barcelone, de nombreux constructeurs profitent de ces journées pour présenter leurs nouveaux terminaux franchisés pour l’année en cours. Ainsi, après que Samsung a lancé hier ses nouveaux produits phares, le Samsung Galaxy S23, la prochaine entreprise à présenter un nouveau mobile sera realme, puisque la jeune firme chinoise finalise les détails du lancement de son nouveau mobile vedette dans la partie supérieure -moyen de gamme, un realme GT Neo5

En ce sens, une fuite récente vient de révéler à la fois le design spectaculaire et les caractéristiques définitives du nouveau realme GT Neo5.

Le realme GT Neo5 dévoile tous ses secrets

Le leaker populaire Abhishek Yadav vient de publier un tweet dans lequel il partage les premières images promotionnelles du nouveau realme GT Neo5 et détaille les spécifications du nouveau smartphone de la marque.

Dans les images qui accompagnent ce tweet, que nous vous laissons sous ces lignes, vous pouvez voir que le realme GT Neo5 aura un design attrayant avec des couleurs vives comme le violet sur ces photographies, avec un châssis aux bords arrondis épais de 8,9 millimètres et pesant 199 grammes et avec un grand module de caméra arrière qui occupe la partie supérieure de l’arrière du terminal, dans laquelle se trouvent ses trois capteurs arrière.

Caractéristiques du Realme GT Neo 5 Écran 6,74″ 1,5K OLED 10 bits

Taux de rafraîchissement de 144 Hz, PWM de 2160 Hz

Snapdragon 8+ génération 1

LPDDR5 UFS 3.1

Android 13

50MP IMX890 OIS+8MP+2MP

16MP avant

Batterie 5000mAh 150watt

4600mAh 240 watts de charge

Wi-Fi 6

BT5.3

8,9 mm d’épaisseur

199 grammes

8 12 16 Go de RAM

128 256 512 Go 1 To pic.twitter.com/JoLgTgdrLc —Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 2 février 2023

Concernant les spécifications du realme GT Neo5, cette même fuite révèle également que le nouveau terminal de la marque chinoise aura un écran OLED de 6,74 pouces avec une résolution de 1,5K, avec un taux de rafraîchissement de 144 hertz et avec un taux d’échantillonnage tactile de 2 160 Hz.

Sous le capot du realme GT Neo5, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 qui est bien accompagné de trois versions de 8, 12 et 16 Go de RAM de type LPDDR5X et de nombreuses autres variantes de stockage interne de 128, 256 et 512 Go de type UFS 3.1.

Dans la section photographique, le nouveau smartphone realme pariera sur un système de caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS, en particulier le Sony IMX890, et de deux capteurs secondaires de 8 et 2 mégapixels respectivement.

Un autre des points forts du nouveau terminal realme sera son autonomie, puisque, comme nous vous le disions il y a quelques semaines, ce sera le premier mobile du marché à disposer d’une batterie de 4 600 mAh avec une charge ultra-rapide de 240W. Cette même fuite suggère également qu’il pourrait y avoir une autre version de cet appareil avec une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 150 W.

De plus, le realme GT Neo5 aura Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3 et arrivera avec Android 13 avec realme UI 3.0 comme système d’exploitation.

Vous n’aurez pas à attendre longtemps pour découvrir tous les détails du realme GT Neo5, puisque le nouveau terminal de la firme chinoise sera officiellement présenté le 9 février dans son pays natal à 14h00, 7h00 du matin en France. .



