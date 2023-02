Tomb Raider Reloaded, le nouveau jeu mobile de la célèbre saga qui est déjà sur Google Play

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à la pré-inscription de Tomb Raider Reloaded dans le Play Store et obtenir en cadeau un skin doré pour les doubles pistolets de Lara Croft.

Tomb Raider Reloaded : le nouveau jeu mobile de la populaire franchise de jeux vidéo est arrivé

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété de jeux gratuits de toutes sortes, mais, sans aucun doute, les titres les plus intéressants sont ceux qui appartiennent à des sagas de jeux vidéo sur console et ordinateur bien connues telles que Metal Slug, Final Fantasy, Age of Empires, Assassin’s Creed ou Tomb Raider.

En ce sens, nous pouvons désormais confirmer que le dernier jeu mobile de la saga Tomb Raider, baptisé Tomb Raider Reloaded, est désormais disponible sur le Play Store.

Tomb Raider Reloaded sera disponible en téléchargement le 14 février

Tomb Raider Reloaded est un jeu sur lequel Square Enix travaille depuis fin 2020 et qui a été développé conjointement par CDE Entertainment et Emerald City.

Malgré le fait que son lancement officiel sur les plateformes mobiles est prévu pour le 14 février, il est déjà disponible sur le Play Store en mode pré-inscription. Cela indique qu’une fois le jeu téléchargé, vous recevrez une notification ou il sera installé directement si vous l’avez configuré de cette façon.

Si vous vous inscrivez à ce pré-lancement, en plus de pouvoir profiter du jeu dès que possible, vous recevrez également un cadeau : un skin doré pour les doubles pistolets de Lara Croft.

Le nouveau titre mobile de la saga Tomb Raider suit le thème classique de la franchise, puisqu’il s’agit d’un jeu de tir de type roguelike dans lequel vous devrez entrer dans des tombes souterraines, des grottes dans les montagnes, des jungles et d’autres endroits dangereux dans lesquels vous devra esquiver les pièges et lutter contre les ennemis et les boss finaux tels que les serpents venimeux, les golems et même un T-Rex.

Tomb Raider Reloaded est un jeu gratuit qui sera disponible en téléchargement sur les plates-formes de jeu Google Play et Netflix dans quelques semaines, mais la version Google Store contient des publicités et des achats intégrés, tandis que si vous l’installez à partir de Netflix, vous obtiendrez débarrassé de tout ça

Si vous souhaitez vous pré-inscrire à Tomb Raider Reloaded, vous pouvez le faire directement à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | Tomb Raider Reloaded (pré-inscription)

