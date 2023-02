Nouvelle version bêta d’Android 13 disponible : toute l’actualité et les mobiles compatibles

Android 13 QPR2 Beta 3 est désormais disponible en téléchargement sur les smartphones compatibles de la série Google Pixel.

Le Google Pixel 7, l’un des premiers téléphones compatibles avec la mise à jour vers Android 13 QPR2 Beta 3

Google a publié la troisième version bêta de ce qui sera la prochaine grande mise à jour trimestrielle du système d’exploitation. Android 13 débarquera dans sa version QPR2 (Quarterly Platform Release 2) tout au long du mois de mars, avec des innovations fonctionnelles qui feront leurs débuts d’abord sur les appareils de la série Google Pixel, et qui atteindront plus tard les modèles d’autres fabricants.

Avant cette date, Google a décidé de donner aux propriétaires de certains appareils Pixel la possibilité de tester les modifications sur leurs appareils plus tôt, via un programme bêta qui a été mis à jour à nouveau aujourd’hui.

Android 13 QPR2 Beta 3, toutes les actualités

Contrairement à la version bêta 2.1 publiée il y a quelques jours à peine, cette version comprend un plus grand nombre de modifications. Il s’agit principalement de corrections de bugs et d’améliorations des performances, bien que certains changements fonctionnels aient également été inclus, notamment la possibilité d’afficher le fond d’écran en plein écran à partir du menu des paramètres de personnalisation. Le changelog officiel contient les nouvelles fonctionnalités suivantes :

Problèmes signalés par les développeurs et les utilisateurs

Correction d’un problème où les notifications d’un groupe de notification s’affichaient parfois avec des coins droits au lieu de coins arrondis. ( Numéro #264287776 , Numéro #265529116 )

Correction d’un problème où le message dans la nuance de notification indiquant une connexion VPN active chevauchait le message sur les applications avec des services de premier plan actifs. ( Numéro #266075977 )

Correction d’un problème où le menu de débordement n’était pas accessible lors de la modification des mosaïques de paramètres rapides. ( Numéro #263484657 )

Correction d’un problème qui faisait parfois vibrer un appareil compatible avec les vibrations trop longtemps après avoir reçu une notification. ( Numéro #239676913 )

Autres problèmes résolus

Correction d’un problème qui faisait parfois planter les applications de messagerie ou ne pas envoyer de notifications.

Correction d’un problème de GPU qui empêchait les applications d’utiliser certains effets visuels.

Correction d’un problème où les vignettes de paramètres rapides pour un profil professionnel n’étaient pas ajoutées après la configuration d’un nouvel appareil.

Correction d’un problème qui faisait parfois planter Pixel Launcher lors de l’utilisation de la barre de recherche dans le tiroir de l’application.

Correction d’un problème qui empêchait parfois un appareil d’être déverrouillé à l’aide d’un schéma après avoir activé l’Assistant Google.

Correction d’un problème dans le processus système com.android.qns qui provoquait parfois des plantages.

Correction d’un problème avec Pixel Launcher qui empêchait la saisie de texte chinois d’être reconnue lors de la saisie dans la barre de recherche dans le tiroir de l’application.

Correction d’un problème où l’entrée et la sortie du mode Image dans l’image (PiP) à partir d’une application après avoir changé l’orientation de l’écran provoquait le blocage de l’application Paramètres système avec un message « Les paramètres continuent de s’arrêter », puis ne parvenait pas à s’ouvrir. Application Paramètres.

Correction d’un problème avec l’interface utilisateur du système qui provoquait parfois son plantage en raison d’une exception de pointeur nul.

Correction d’un problème où l’état de connexion d’un appareil Bluetooth ne correspondait parfois pas à l’état réel de l’appareil.

Correction d’un problème où Pixel Launcher plantait lorsqu’un utilisateur tapait sur une suggestion de recherche Web pour un terme de requête.

Correction d’un problème qui entraînait le chevauchement des icônes de la barre d’état avec le texte de la date lorsque les paramètres de police et d’affichage étaient définis à leur niveau maximum sur un appareil.

Téléphones portables compatibles avec Android 13 QPR2 Beta 3

Comme d’habitude avec ce type de mise à jour, seuls les appareils de la série Google Pixel sont compatibles avec la nouvelle version. Il est possible de télécharger Android 13 QPR2 Beta 3 en vous inscrivant au programme Android Beta, ou en téléchargeant et en installant la mise à jour manuellement.

