Microsoft publie Windows 11 Build 25290 sur le canal de développement

Une nouvelle mise à jour de Windows 11 est en cours de déploiement pour les utilisateurs de Dev Channel. Oui, la mise à jour hebdomadaire de cette semaine est maintenant en cours de déploiement avec quelques modifications et diverses corrections de bugs. La nouvelle mise à jour de Windows 11 Insider Preview est disponible pour les utilisateurs avec la version 25290.

Le programme Windows Insider permet aux utilisateurs de tester diverses fonctionnalités en version bêta via diverses versions d’aperçu. Et dans le canal Dev, Microsoft publie une nouvelle mise à jour presque chaque semaine, sauf s’il s’agit d’une semaine de vacances ou d’une semaine chargée pour Microsoft.

Le nouveau Windows 11 Insider Preview Build 25290 dans le Dev Channel apporte plus de nouveaux widgets à essayer. La semaine dernière, Microsoft a ajouté un widget de prévisualisation à l’application Messenger. Et maintenant, les utilisateurs de Dev Channel peuvent essayer les widgets de prévisualisation pour Spotify et Phone Link.

Il y a quelques autres changements et améliorations dans la nouvelle version. Vous pouvez vérifier tous les changements ci-dessous.

Modifications et améliorations de Windows 11 Build 25290

[Start menu]

En octobre avec la Build 25227, nous avons commencé à essayer un petit changement dans le menu Démarrer où certains Insiders ont vu des badges sur leur profil d’utilisateur les informant que certaines actions doivent être entreprises. Nous avons conclu cette exploration initiale en novembre. À partir d’aujourd’hui, nous commençons une nouvelle exploration des badges dans le menu Démarrer avec deux nouveaux traitements que certains Insiders du Dev Channel verront. Si vous voyez l’un de ces traitements, donnez-nous votre avis sur ce que vous en pensez. Pour rappel, il est normal que nous testions différents concepts dans le Dev Channel pour avoir des retours.

Correctifs

[General]

Nous avons résolu le problème qui empêchait les appareils Arm64 de sortir du mode veille/hibernation lors de l’exécution de la version 25281 et de rester bloqué sur le logo de démarrage du système d’exploitation.

Correction d’un problème où certains initiés pouvaient avoir des problèmes pour accéder à des sites Web et à d’autres ressources via des connexions VPN. Si vous avez utilisé la solution de contournement documentée dans ce message de forum, veuillez annuler ces modifications une fois que vous avez installé cette nouvelle version.

Correction d’un problème qui bloquait certains initiés lors de l’utilisation du navigateur et de certaines autres applications dans les versions récentes de Dev Channel.

[Taskbar & System Tray]

Correction d’un crash explorer.exe qui pouvait empêcher le chargement de la barre des tâches pour certains initiés.

[Search on the Taskbar]

Correction d’un problème où la boîte de recherche disparaissait parfois de manière aléatoire lorsque vous cliquiez dessus (laissant un espace vide dans la barre des tâches).

Correction d’un problème où le champ de recherche se déplaçait légèrement sur le côté lorsque vous cliquiez dessus.

[Task Manager]

Correction d’un problème où la zone de contenu des données de la page Processus pouvait clignoter une fois lorsque des changements de thème étaient appliqués dans la page Paramètres du gestionnaire de tâches.

Correction d’un problème où certaines boîtes de dialogue ne s’affichaient pas dans le bon thème lorsqu’elles étaient appliquées à partir de la page Paramètres du gestionnaire de tâches.

Correction d’un problème où les propriétés de la section Mémoire de la page Performances étaient tronquées même s’il y avait de l’espace pour les afficher.

Réduction de la transparence des couleurs des graphiques dans la page Performances et ajustement des bordures pour les faire ressortir davantage.

Correction de quelques problèmes provoquant des plantages du gestionnaire de tâches.

Taper F dans le champ de recherche devrait fonctionner à nouveau maintenant.

Vous ne devriez plus avoir à faire en sorte que le Gestionnaire des tâches soit aussi large avant que le volet de navigation n’apparaisse.

Si la mise à l’échelle du texte a été augmentée, la zone de recherche ne devrait plus chevaucher le texte de la barre de titre.

Quelques ajustements ont été apportés pour résoudre les cas où le texte des boîtes de dialogue était coupé lorsque la mise à l’échelle du texte était augmentée.

Résout un problème où certaines parties de la barre de titre ne pouvaient pas être utilisées pour faire glisser la fenêtre.

[Windows Spotlight]

Nous avons résolu le problème qui empêchait certaines personnes d’obtenir un rafraîchissement cohérent des images quotidiennement.

[Settings]

Correction d’un problème où l’aperçu de la collection Sans Serif dans Personnalisation > Polices affichait des glyphes brisés.

[Other]

Correction d’un problème qui empêchait Narrator d’annoncer des listes déroulantes dans Excel.

Correction d’un problème sous-jacent qui pouvait entraîner l’étirement et la déformation des captures d’écran de l’outil Snipping dans les dernières versions si vous aviez plusieurs moniteurs.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner une vérification de bug avec SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION.

Correction d’un problème qui pouvait faire planter la boîte de dialogue Ouvrir avec au lancement.

Correction d’un problème où la boîte de dialogue Ouvrir un fichier se bloquait si vous cliquiez dessus tout en utilisant un IME après avoir sélectionné « Choisir une application sur votre PC » dans la boîte de dialogue Ouvrir avec.

Correction d’un problème qui pouvait amener l’éditeur de stratégie de groupe à afficher de manière inattendue « Une erreur s’est produite dans le script sur cette page » avec une erreur de caractère non valide lors de la modification d’une stratégie de groupe.

Si vous avez configuré OpenSSH Server pour démarrer au démarrage (au lieu de manuel), cette préférence doit maintenant être mémorisée dans les mises à niveau du système d’exploitation. Veuillez noter que vous devez être sur une version avec ce correctif avant qu’il ne prenne effet avec votre prochaine mise à niveau.

Si vous êtes un utilisateur de Windows Insider dans le canal de développement exécuté sur Windows 11, vous recevrez la version d’aperçu bêta. Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

