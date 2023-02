Le Samsung Galaxy S23 Ultra est officiel : cerveau Qualcomm et engagement total pour la photographie de nuit

Toutes les informations sur le Samsung Galaxy S23 Ultra, le dernier fleuron de la société sud-coréenne

Le Samsung Galaxy S23 Ultra, produit phare de la société sud-coréenne pour le premier semestre 2023

La nouvelle génération de la famille Samsung Galaxy S est désormais officielle, et une année de plus, pour la quatrième année consécutive, elle arrive dirigée par un modèle « Ultra » dans lequel Samsung a réuni ses dernières avancées technologiques dans le but de construire le modèle définitif téléphone intelligent. Il s’agit bien sûr du Samsung Galaxy S23 Ultra.

Samsung a fourni au Galaxy S23 Ultra plusieurs améliorations intéressantes par rapport à la génération précédente. Et, bien qu’à première vue les différences soient difficiles à apprécier, la réalité est que l’entreprise semble avoir réussi à améliorer les points faibles du modèle présenté l’an dernier.

Nous allons passer en revue toutes les fonctionnalités, les détails, les prix et la date de sortie du Samsung Galaxy S23 Ultra, le modèle appelé à diriger le segment haut de gamme tout au long du premier semestre 2023.

Samsung Galaxy S23 Ultra, toutes les infos

Samsung Galaxy S23 Ultra, fiche technique Dimensions 163,4 x 78,1 x 8,9 mm Masse 233 grammes Écran 6,8 pouces Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 pixels, Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 500 ppi Logiciel Android 13 avec Samsung One UI 5.1 CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 4nm RAM 8/12 Go de RAM Stockage 256/512 Go/1 To caméra principale Quadruple caméra : 200 MP (caméra principale, 85°, f/1.7, 23 mm, OIS) ;

12 MP (ultra-large, 120°, f/2.2, 13 mm) ;

10 MP (téléobjectif, 36°, f/2,4, 69 mm, OIS) ;

10 MP (téléobjectif, 11°, f/4.9, 230 mm, OIS, zoom optique 10x, zoom spatial 100x) caméra frontale 12MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+) capteurs Accéléromètre, baromètre, capteur d’empreinte digitale intégré, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur Hall, capteur de lumière, capteur de proximité, UWB connectivité Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, Wi-Fi 6e Téléphone portable 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G satellites GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Couleurs Noir, Crème, Vert, Violet Autres Étanche selon IP68, double SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, reconnaissance faciale, 2 haut-parleurs, Dolby Atmos, Wireless PowerShare, DeX, mode enfant, sécurité des données : KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN La batterie 5000 mAh, charge rapide 45 watts, sans fil 10 watts Date de sortie 1 février 2023

Design et écran : moins de courbes dans une carrosserie plus durable

Samsung a peu changé sur le Galaxy S23 Ultra en termes d’esthétique. À première vue, il ressemble à un Galaxy S22 Ultra, bien que certains aspects importants aient été modifiés.

Les bords latéraux métalliques de l’appareil sont désormais plus plats et l’angle de courbure de l’écran a été réduit, dans le but d’améliorer la prise en main du téléphone. Quelque chose d’important, en revanche, puisqu’il s’agit d’un appareil avec un écran de 6,8 pouces de diagonale et un poids de 233 grammes.

Samsung est fier d’avoir créé un smartphone qui utilise des matériaux durables, dont 80 % de plastique recyclé à l’intérieur, et 20 % de déchets issus de la mer pour façonner certains éléments de son châssis. De plus, l’écran a été fabriqué à partir de 22% de verre recyclé.

L’arrière de l’appareil est presque identique à la génération précédente, chacune des quatre caméras étant disposée individuellement dans son propre module. Sa taille, oui, a augmenté par rapport au Galaxy S22 Ultra de l’année dernière. Le verre au fini mat continue d’être utilisé et cette année, trois nouvelles couleurs sont incluses : violet, crème et vert militaire.

En parlant de verre, Samsung a décidé d’adopter la nouvelle génération de technologie de protection développée par Corning, Gorilla Glass Victus 2, plus résistante à la casse et aux rayures que la génération précédente.

Sa partie avant est occupée par un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, légèrement incurvé à ses extrémités et avec une résolution Quad HD+ de 3080 x 1440 pixels. Il s’agit d’un panneau de type LTPO capable de faire varier dynamiquement son taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz selon le scénario pour économiser de l’énergie.

Le panneau peut atteindre une luminosité maximale de 1750 nits et cache un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons à la pointe de la technologie, qui devrait offrir une expérience plus rapide et plus précise lors du déverrouillage du smartphone.

Matériel : Qualcomm prend le relais d’Exynos avec une version exclusive de son processeur phare

Enfin, les rumeurs se sont réalisées. Pour la première fois depuis des années, Samsung a décidé de miser sur un processeur Qualcomm dans toutes les variantes du Galaxy S23 Ultra, quel que soit le marché où ils vont être vendus.

Tous les modèles arrivent avec une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform pour Galaxy, optimisée pour donner vie au nouveau smartphone phare de la société sud-coréenne, capable d’offrir une augmentation de 33% des performances du processeur, des améliorations de 45% dans la section graphique et un NPU 48% plus puissant. Le plus grand circuit de refroidissement vu jusqu’à présent dans un smartphone de la marque est également inclus.

Il s’agit d’une puce construite au format 4 nanomètres de TSMC, avec huit cœurs au total, l’un d’eux basé sur la nouvelle technologie ARM Cortex-X3 orientée hautes performances, étant capable d’atteindre une fréquence d’horloge de 3,2 GHz. .

D’autre part, il y a deux cœurs Cortex-A715 à 2,8 GHz, deux Cortex-A710 à 2,8 GHz et trois Cortex-A510 pouvant atteindre 2,0 GHz, ces derniers visant à réduire la consommation d’énergie grâce à leur plus grande efficacité.

Sa section graphique est soutenue par un GPU Adreno 740, et dans cette configuration on retrouve le stockage UFS 4.0 et LPDDR5x, les deux technologies les plus rapides que l’on puisse trouver dans un smartphone aujourd’hui.

En ce sens, nous avons des versions avec 8 et 12 Go de RAM et 256, 512 Go ou jusqu’à 1 To de stockage interne.

Sa batterie a une capacité de 5000 mAh et prend en charge une charge rapide de 45 W via un câble, ainsi qu’une charge sans fil rapide et une charge sans fil inversée.

Tout cela est épaulé par Android 13, customisé avec One UI 5.1, une nouvelle version dont l’actualité a déjà été révélée il y a quelques jours.

Appareils photo : 200 mégapixels pour mieux voir dans l’obscurité

Le système de caméra Galaxy 23 Ultra est dirigé par une caméra principale de 200 mégapixels, unique dans l’histoire de la famille Galaxy S. Il est équipé d’une stabilisation optique et a une ouverture f/1.7, avec une distance focale équivalente à 23 millimètres.

La caméra est soutenue par divers systèmes basés sur l’intelligence artificielle, conçus pour améliorer la netteté des captures. De plus, Samsung a inclus la fonction Adaptive Pixel qui permet de regrouper les pixels de différentes manières pour générer des photographies de 12, 50 ou 200 mégapixels.

En plus de l’appareil photo principal, on retrouve trois autres capteurs supplémentaires : un capteur de 12 mégapixels avec un objectif ultra grand angle, et un double téléobjectif de 10 mégapixels chacun, avec un zoom optique de 3x et 10x respectivement, tous deux équipés de un stabilisateur optique.

Samsung a mis un accent particulier sur la photographie de nuit lors de la présentation, car il a intégré des fonctions telles que Night Video, un mode d’enregistrement amélioré pour les environnements sombres, qui tire parti du nouveau FAI pour réduire le bruit.

En parlant de vidéo, la technologie VDIS est chargée de réduire les vibrations de manière plus efficace grâce à l’utilisation d’un nouveau type de stabilisateur optique avec une plus grande amplitude de mouvement, capable de mieux compenser les mouvements.

En plus de cela, la société a travaillé main dans la main avec certaines des applications tierces pour améliorer l’expérience de capture d’images et d’enregistrement de vidéos sur des plateformes telles que Snapchat, TikTok ou Instagram.

La caméra frontale a une résolution de 12 mégapixels et inclut la technologie Dual Pixel, en plus d’être compatible avec le mode « Pro » inclus dans l’application appareil photo.

Prix ​​​​et où acheter le Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Samsung Galaxy S23 Ultra, ainsi que le reste des modèles de la famille, peut être réservé dès le jour de sa présentation. Ils sont disponibles via la boutique en ligne officielle de Samsung, ainsi que d’autres revendeurs agréés, tels qu’Amazon.

Enfin, l’augmentation de prix a été rendue effective dans toute la famille Galaxy S23, et le Galaxy S23 Ultra devient le modèle le plus cher de l’histoire de la famille. Voici les prix pour chacune des trois configurations de mémoire et de stockage disponibles :

Samsung Galaxy S23 Ultra 256 Go : 1409 euros

Samsung Galaxy S23 Ultra 512 Go : 1589 euros

Samsung Galaxy S23 Ultra 1 To : 1829 euros

