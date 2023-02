Les caméras du Samsung Galaxy S23 Ultra, en profondeur : bien plus de 200 mégapixels

Samsung a fait un grand pas en avant avec la section photographique de son nouveau Galaxy S23 Ultra. C’est tout ce qui a changé.

Les quatre caméras arrière du Samsung Galaxy S23 Ultra, habillées de son nouveau coloris « Cream »

Le premier événement Galaxy Unpacked de 2023 nous a laissé une nouvelle génération de la famille Galaxy S, dirigée par le Samsung Galaxy S23 Ultra. Une année de plus, la société sud-coréenne a décidé de construire un smartphone axé sur la gamme ultra-premium, où il rassemble les meilleures spécifications vues jusqu’à présent dans un appareil d’entreprise.

Comment pourrait-il en être autrement, la section photographique a été l’un des aspects sur lesquels Samsung a davantage mis l’accent lors de la présentation de l’appareil. Et ce n’est pas pour moins, puisque le Galaxy S23 Ultra apporte avec lui plusieurs avancées importantes dans le domaine des appareils photo, que nous allons passer en revue ci-dessous.

Plus de mégapixels, plus de contrôle

La grande nouveauté du Galaxy S23 Ultra en matière de photographie tient à l’utilisation d’un nouveau capteur principal. Du capteur de 108 mégapixels à ouverture f/1.8 présent dans le précédent Galaxy S22 Ultra, on est passé à un nouveau capteur signé Samsung ISOCELL avec une résolution de 200 mégapixels.

Samsung appelle cet appareil photo Adaptive Pixel, car il propose différents modes de pixel binning ou « Pixel Binning », pouvant capturer des photos de 12, 50 ou 200 mégapixels selon la situation.

En plus de cela, la caméra principale dispose d’un système de stabilisation optique amélioré, avec une plus grande amplitude de mouvement dans toutes les directions du stabilisateur, ce qui lui permet de contrer plus efficacement les mouvements pour réduire les vibrations lors de l’enregistrement vidéo.

À côté du capteur principal, on retrouve un appareil photo secondaire de 12 mégapixels associé à un objectif ultra grand-angle, et une paire de capteurs de 10 mégapixels avec respectivement un zoom optique 3x et 10x, tous deux avec stabilisation optique de l’image.

La société a mis un accent particulier sur les capacités de l’appareil en termes de photographie et de vidéo de nuit. En ce sens, les différents paramètres qui composent le système « Nightography » ont été mis à jour pour couvrir une plus grande gamme de conditions environnementales. Par exemple, les modèles d’IA ont été mis à niveau grâce à de nouveaux algorithmes de traitement du signal d’image, qui promettent d’améliorer les détails de l’objet et la tonalité des couleurs, même dans les scènes à très faible luminosité.

Une autre nouveauté est le mode astrophotographie, qui permet de capturer des images des étoiles et autres corps célestes sans avoir besoin d’équipement spécifique. En ce sens, Samsung inclut une fonction qui permet de voir de manière interactive la position de différents corps dans le ciel.

Pour les utilisateurs plus expérimentés, Samsung a ajouté de nouvelles commandes manuelles qui incluent la possibilité d’utiliser le mode Expert RAW pour capturer des images de 12, 50 ou 200 mégapixels à l’aide de l’appareil photo principal, et même profiter des fichiers RAW capturés avec l’appareil photo avant. .

En parlant de la caméra frontale, le capteur selfie comprend désormais une mise au point automatique plus rapide et une prise en charge du Super HDR, permettant de capturer la vidéo à 60 FPS.

Bien sûr, l’enregistrement vidéo à une résolution de 8K et 30 FPS ne manque pas, ce qui vous permet désormais de capturer des vidéos avec un angle de vue plus grand.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est en vente depuis le 1er février 2023 en France et peut être acheté via la boutique en ligne officielle de Samsung. Son prix démarre à partir de 1419 euros dans sa version avec 256 Go de stockage interne.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :