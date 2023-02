Tout ce qu’il faut savoir sur le prochain Apple Smart Home Display

Apple travaille actuellement sur un autre appareil passionnant pour l’écosystème Apple. Il s’agit d’un produit Apple à écran plus grand qui n’est ni un iPad ni un MacBook. Même s’il a la forme et l’apparence d’un iPad, il s’agit plutôt d’un écran intelligent. Apple a l’intention d’en faire la plaque tournante de la gestion de votre maison. L’Apple TV et l’Apple Homepod ont suffisamment de fonctionnalités pour fonctionner comme des hubs domestiques. Avec cet écran domestique intelligent, il servira de produit tout-en-un pour la gestion de votre maison.

Conception de l’écran Apple Smart Home

Mark Gurman de Bloomberg dit que le nouvel appareil aura un écran similaire à un iPad. Il l’a comparé à une version moins chère d’un iPad, ce qui indique qu’il pourrait ressembler au modèle de base de l’iPad de 10e génération.

Nous n’avons pas d’informations précises sur la taille. Mais le nouvel appareil est destiné à être fixé aux murs ou à d’autres objets à l’aide d’aimants. De cette façon, il peut être placé dans un endroit pratique de la maison. En le fixant au mur, il se fond mieux dans la maison qu’un iPad. Cela donnera également à tous les membres de la maison un emplacement central pour contrôler les produits connectés à « HomeKit » et « Matter ».

Actuellement, vous avez besoin d’un iPhone, d’un iPad ou d’un Mac pour contrôler à la fois les appareils « HomeKit » et « Matter ». Chaque personne dans la maison doit être invitée séparément à rejoindre la configuration « HomeKit ». Cela ne semble pas trop pratique, surtout lorsque les invités sont en visite. Ou lorsque vous avez besoin de contrôler les choses rapidement et que vous n’avez pas d’appareil Apple à proximité.

Il est probable que vous pourrez utiliser deux ou plusieurs de ces nouveaux « écrans d’accueil » dans différentes pièces. Tout comme la façon dont le « HomePod » et « Apple TV » fonctionnent maintenant.

Capacités de l’écran Apple Smart Home

En plus de contrôler les appareils domestiques intelligents, vous pouvez également utiliser l’Apple Smart Display pour regarder des vidéos et passer des appels vidéo. Il aura un haut-parleur intégré. Ce qui en fait une combinaison d’un iPad et d’un « HomePod », qui a fait l’objet de rumeurs auparavant.

Concours pour l’Apple Smart Home Display

Le nouveau produit d’affichage intelligent fabriqué par Apple avec un écran intégré aura certainement des concurrents. Il sera en concurrence avec des produits similaires d’autres sociétés comme Facebook, Amazon et Google. Par exemple, Facebook a le Meta Portal. Cela vous permet de contrôler les produits qui fonctionnent avec Alexa et de passer des appels vidéo avec des personnes que vous connaissez.

Amazon fabrique le « Echo Show », qui est un appareil intelligent avec un haut-parleur et un écran de 10 pouces. Vous pouvez l’utiliser pour contrôler les appareils domestiques intelligents, regarder des vidéos, passer des appels, etc. Google a le « Nest Hub Max », que vous pouvez utiliser pour lire du contenu et écouter de la musique. Vous pouvez également l’utiliser pour contrôler les produits qui fonctionnent avec le système Google Smart Home.

La plupart des concurrents d’Apple ont un appareil pour la maison. Ces appareils aident à contrôler les produits de maison intelligente et à passer des appels. Il est facile d’imaginer qu’Apple aurait quelque chose de similaire.

Date de lancement de l’Apple Smart Display

Apple prévoit de lancer l’écran de la maison intelligente en 2024, mais nous ne savons pas encore exactement quand. Apple pourrait soit le lancer au premier trimestre 2024, soit au deuxième trimestre. Si nous ne le voyons pas au cours des premier et deuxième trimestres, le troisième trimestre est la date de lancement évidente pour la sortie de l’Apple Smart Home Display.

En effet, Apple lance généralement un certain nombre de produits d’affichage au troisième trimestre, la dernière série d’iPhone étant le principal point fort. Par conséquent, il serait logique que la société basée à Cupertino lance un tel nouveau produit lors d’un événement de lancement d’iPhone.

Source / Via : MacRumors