Se soucier! Ne mettez pas à jour votre OnePlus 9 ou 9 Pro vers la nouvelle version d’OxygenOS

Selon les forums de la communauté OnePlus, la dernière mise à jour d’OxygenOS bloque les appareils de la série OnePlus 9.

Les caméras arrière des OnePlus 9 et 9 Pro

Il y a des moments où les mises à jour logicielles contiennent des erreurs qui peuvent bloquer votre smartphone, il est donc conseillé de consulter les forums des fabricants pour vérifier qu’il est sûr de les installer. C’est ce qui est arrivé à OnePlus, car la marque chinoise a été contrainte de retirer la dernière mise à jour OxygenOS sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

Ce n’est pas la première fois que quelque chose de similaire arrive à OnePlus, car, comme vous vous en souviendrez, la société asiatique a dû arrêter la mise à jour vers Android 12 sur le OnePlus 9 fin 2021.

OnePlus tire la dernière mise à jour d’OxygenOS 13

Dans un article sur ses forums communautaires, OnePlus a annoncé que la dernière mise à jour d’OxygenOS, OxyenOS 13 F.19, est en train de briquer les terminaux de la série OnePlus 9.

Cette mise à jour a été publiée pour la première fois la semaine dernière, mais son déploiement a été rapidement interrompu car la société a constaté qu’après l’avoir téléchargée et installée, le logiciel ne démarrerait pas, provoquant le blocage des appareils et devenant inutilisable.

La mise à jour d’OxyenOS 13 F.19 était déployée sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro indiens avec les versions de firmware LE2111_11.F.19 et LE2121_11.F.19, respectivement, et comprenait le correctif de sécurité de janvier 2023, qui corrige des dizaines de problèmes de sécurité. , résout une série d’erreurs générales et améliore la stabilité et les performances des smartphones.

OnePlus a déjà confirmé qu’une nouvelle version de cette mise à jour OxygenOS 13 sera bientôt disponible, donc si vous n’avez pas encore mis à jour votre OnePlus 9 ou 9 Pro, ne le faites pas et si vous l’avez déjà fait, contactez le service de la firme service client pour vous indiquer comment réparer votre terminal sans perdre aucune donnée.

