Nous avons testé Arc : c’est le navigateur révolutionnaire qui veut que vous oubliez Chrome pour toujours

Nous avons testé le navigateur révolutionnaire qui veut mettre fin au règne de Chrome : voici tout ce que vous devez savoir sur Arc Browser

Arc Browser sur un ordinateur exécutant macOS, la seule plate-forme actuellement prise en charge

Des milliards de personnes dans le monde utilisent Google Chrome pour naviguer sur Internet. La domination du navigateur Web de Google est telle que de nombreuses technologies Web développées ces dernières années sont créées avec Chrome comme objectif principal, oubliant dans de nombreux cas qu’il existe de nombreux autres navigateurs avec une base d’utilisateurs importante.

The Browser Company est l’entreprise qui veut changer ce paradigme. Derrière elle se cache une équipe composée d’anciens ingénieurs d’Instagram, d’anciens designers de Tesla, d’anciens employés de Snap ou de Google et bien d’autres esprits qui ont été impliqués, d’une manière ou d’une autre, dans le développement de certains des produits et services les plus utilisés aujourd’hui. . L’objectif de cette société est de créer un nouveau type de navigateur.

Son nom est Arc Browser, et il est actuellement en phase bêta fermée. Au cours des dernières semaines, j’ai utilisé Arc comme navigateur par défaut pour voir si c’est vraiment le navigateur révolutionnaire qui peut défier la suprématie de Chrome. Et, bien qu’il ait certainement du travail devant lui, je dois dire que jamais auparavant un navigateur n’a réussi à m’exciter autant qu’Arc.

Un peu d’histoire

Josh Miller est le PDG et co-fondateur de The Browser Company, et le principal responsable de l’entreprise ayant osé s’aventurer sur un terrain aussi marécageux que celui des navigateurs Web. Dans le passé, il a travaillé comme chef de produit chez Facebook, a été directeur de produit à la Maison Blanche sous l’administration de Barack Obama et siège au conseil d’administration de Patreon.

En 2021, il décide de fonder cette nouvelle startup avec l’idée de réinventer la façon dont les gens voient quelque chose d’aussi apparemment insignifiant que leurs onglets de navigateur, dont le fonctionnement est pratiquement le même depuis qu’ils ont été implémentés dans les premiers navigateurs du milieu. des années 90. Je voulais que chaque onglet ressemble à une application native du système d’exploitation que chaque utilisateur utilise, tout en permettant aux onglets d’interagir les uns avec les autres (par exemple, en faisant glisser des fichiers de l’un à l’autre).

Bref, l’idée était de raviver la flamme de l’innovation dans le domaine des navigateurs, qui semblait s’être éteinte à la fin des années 2000 avec l’apparition de Chrome. Pour ce faire, l’entreprise s’est penchée sur ce que l’arrivée de Figma, AirTable ou Notion avait signifié dans leurs domaines respectifs, et comment ils avaient réussi à devenir des références en offrant à l’utilisateur une expérience polyvalente, personnalisable et adaptée aux nouveaux besoins qui ont évolué. émergeant au fil des ans et de nouvelles façons d’utiliser Internet.

Enfin, en 2022, la première version bêta d’Arc est sortie, disponible pour macOS sous forme de bêta fermée. Depuis lors, l’équipe a travaillé sur la correction des bugs, l’intégration de nouvelles améliorations et le développement de versions pour toutes les autres plates-formes majeures, à la fois mobiles et de bureau.

Personnalisable, proactif et polyvalent

Le processus de configuration initial d’Arc ressemble peu à celui des autres navigateurs. Dès que vous ouvrez l’application pour la première fois, vous êtes accueilli par un écran qui vous demande de saisir des informations sur vous-même et sur la manière dont vous utilisez le navigateur. Diverses options de personnalisation sont également proposées, notamment la possibilité de changer la couleur de l’interface, d’importer des navigateurs Chrome (l’un des avantages d’être basé sur Chromium) et même de générer une sorte de « carte de bienvenue » d’Arc avec notre nom, la date à laquelle nous avons commencé à l’aide d’Arc, et une définition générée automatiquement.

Avec le navigateur déjà personnalisé pour s’adapter au consommateur, l’expérience de navigation est abandonnée. Dans Arc, tout se passe sur un écran dépourvu de bordures, barres d’outils et autres ajouts que l’on retrouve habituellement dans l’interface des navigateurs. Le contenu occupe toute la largeur et la hauteur de la fenêtre, bien qu’il y ait la possibilité d’afficher une barre latérale à partir de laquelle vous pouvez accéder aux onglets et aux signets, entre autres outils.

En fait, la barre latérale est l’un des grands tirages d’Arc. Il est disposé dans un format vertical et contient à la fois des onglets et des signets, indiscernables les uns des autres. Il est conçu de cette façon exprès, car Arc vous permet de revenir rapidement aux onglets ouverts comme n’importe quel autre navigateur, mais également d’ouvrir des pages Web mises en signet pour reprendre là où vous vous étiez arrêté. Quelque chose de similaire à ce que vous trouveriez dans le menu des applications récentes de votre smartphone.

Cette barre cache également d’autres secrets, comme la possibilité de visualiser les emails Gmail reçus sans avoir à ouvrir le client de messagerie, simplement en passant la souris sur son icône. De même, il est possible d’organiser les onglets en fonction de la fréquence à laquelle ils sont utilisés, de changer leur nom pour les retrouver plus rapidement ou de créer des « espaces » avec différents onglets et onglets épinglés. Cette fonctionnalité est parfaite, par exemple, si vous utilisez le même ordinateur pour le travail et pendant votre temps libre, et que vous souhaitez empêcher les onglets de travail d’apparaître dans votre espace de divertissement.

Tout n’est pas parfait, oui. Ne pas faire la distinction entre les onglets et les signets peut vous laisser avec plusieurs onglets ouverts sur le même site Web. Il est également facile de se retrouver avec une liste de défilement presque infinie si vous avez l’habitude de garder les onglets épinglés sur la barre latérale.

Arc cache de nombreux autres secrets conçus pour rendre la navigation plus satisfaisante. Par exemple, il existe une option pour diviser la même fenêtre en plusieurs pour avoir différents sites Web ouverts côte à côte, et une autre pour exécuter un « mini Arc » lorsque vous utilisez une application autre que le navigateur sur votre ordinateur et que vous souhaitez créer un consultation rapide sur Internet.

Les raccourcis clavier sont de grands alliés lors de l’utilisation d’Arc, en raison de l’absence de commandes et d’outils visibles pendant la navigation. Tous les raccourcis sont personnalisables et vous pouvez même en créer de nouveaux. Par défaut, il sera possible de basculer entre les onglets, de rechercher, d’aller dans un Espace, de copier l’URL du site Web où vous vous trouvez (puisque, contrairement aux autres navigateurs, il n’y a pas de barre d’URL visible) ou d’ouvrir le mode « Split » Voir « . Grâce aux paramètres du navigateur, il est possible de visualiser et de personnaliser tous les raccourcis disponibles.

D’autres fonctions sont également incluses, comme un mode Picture in Picture compatible avec la grande majorité des plateformes vidéo, ou un espace vierge pour prendre des notes et enregistrer du contenu appelé « Chevalet », entièrement personnalisable et avec la possibilité de le partager avec d’autres personnes.

De la même manière, des fonctions destinées aux utilisateurs plus avancés ont été ajoutées, telles que « Boosts », une sorte d ‘ »extensions » que les utilisateurs peuvent configurer eux-mêmes via un code CSS qui leur permet de personnaliser les sites Web en temps réel. A l’avenir, un « Boost store » sera mis en place où il sera possible de partager ces extensions avec d’autres utilisateurs, ce qui servira probablement de moyen de financement pour The Browser Company.

Malgré toutes ses fonctionnalités, Arc n’est pas un navigateur complet. L’application manque encore de certaines fonctions de navigateur de base, et il est courant de rencontrer des problèmes ou des problèmes tels que la disparition des raccourcis clavier personnalisés après la mise à niveau de la version du navigateur. Dans tous les cas, il ne fait aucun doute que The Browser Company est en bonne voie pour faire de son nouveau produit l’un des navigateurs les plus révolutionnaires de ces derniers temps.

Exclusif à macOS, avec plus de plateformes en route

Aujourd’hui, Arc Browser est un navigateur exclusif à macOS, qui possède une application native pour les ordinateurs équipés de processeurs Intel et Apple Silicon, et s’intègre de manière transparente à certaines des fonctionnalités du système d’exploitation de bureau d’Apple, telles que la synchronisation entre les appareils via iCloud.

Cependant, l’entreprise est déjà complètement immergée dans le développement de versions d’Arc Browser destinées à d’autres plates-formes, notamment iOS, Android et Windows.

On sait peu de choses sur sa version mobile. Cependant, certains membres de l’équipe de The Browser Company ont laissé tomber quelques indices qui suggèrent que sa conception sera basée sur les principes du skeuomorphisme, en adoptant des éléments tridimensionnels qui simuleront des objets réels à travers différentes textures et nuances.

La version bêta d’Arc pour les plateformes mobiles et Windows devrait être disponible en 2023.

Télécharger Arc : ce dont vous avez besoin pour pouvoir tester le navigateur

Actuellement, Arc ne peut être téléchargé qu’avec une invitation, obtenue auprès de The Browser Company ou d’un utilisateur de navigateur avec des invitations gratuites.

Il est possible de s’inscrire pour recevoir une invitation via le site Internet de l’Arc. Une fois l’invitation reçue, il ne vous reste plus qu’à télécharger l’application sur notre ordinateur et créer un compte.

