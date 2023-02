Apex Legends Mobile fermera ses portes : le jeu de tir d’EA cessera de fonctionner le 1er mai

Avec moins d’un an de vie, Apex Legends Mobile va cesser définitivement de fonctionner.

Apex Legends Mobile est une bataille royale mobile gratuite, basée sur le célèbre jeu PC

Moins d’un an s’est écoulé depuis son lancement officiel, mais EA et Respawn ont décidé que le moment était venu de clore l’un de leurs projets les plus ambitieux dans le monde du jeu mobile : Apex Legends Mobile va très bientôt cesser de fonctionner, et les joueurs qui ont acheté des objets en jeu les perdront au moment de la fermeture.

Cela a été confirmé par la société de développement elle-même à travers un déclaration publiée sur son profil Twitterdans lequel ils expliquent qu’en raison de différents facteurs externes qui empêchent de maintenir une expérience de bonne qualité, il a été décidé de fermer complètement l’accès au jeu à partir du 1er mai prochain.

Le 1er mai sera le dernier jour pour jouer à Apex Legends

Dans le communiqué, la société explique que, malgré un bon démarrage, Apex Legends Mobile n’a pas maintenu la qualité, la quantité et la cadence des mises à jour attendues d’un jeu du catalogue EA. Pour cette raison, la décision a été prise d’abandonner le développement du jeu et de fermer définitivement ses portes.

Il sera possible de continuer à jouer pendant quatre-vingt-dix jours à compter de l’annonce de la fermeture. C’est-à-dire que les personnes qui le souhaitent pourront continuer à profiter d’Apex Legends Mobile jusqu’au 1er mai 2023. Ce sera alors que le jeu cessera de fonctionner dans toutes les régions dans lesquelles il est disponible.

EA et Respawn ont convenu de ne pas rembourser l’argent que les joueurs ont dépensé en articles consommables dans le jeu, et tout le contenu acheté sera perdu à compter du 1er mai.

Il faut souligner que la version d’Apex Legends pour PC et consoles continuera à fonctionner normalement, et ne sera en aucun cas affectée par la fermeture de la version mobile. De plus, lors de son dernier appel aux investisseurs, EA a confirmé qu’il avait de grands projets pour Apex Legends Mobile à l’avenir grâce à une « expérience réinventée ». Par conséquent, tôt ou tard, le jeu peut revenir sur les plates-formes mobiles d’une manière ou d’une autre.



