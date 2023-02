Le casque supposé d’Apple a besoin de plus qu’une application Apple Store en VR pour devenir un succès

Cela fait un moment que nous avons commencé à entendre des rumeurs sur le casque à réalité mixte d’Apple. Ces derniers mois, de nombreux détails supplémentaires sur le produit ont été divulgués sur Internet, car il devrait être introduit dans le courant de l’année. Fait intéressant, l’un de ces rapports a souligné qu’Apple avait investi dans une expérience Apple Store immersive. Mais si l’entreprise veut que le casque devienne un succès, il lui faudra plus qu’une simple application Apple Store en VR.

Le casque de réalité mixte d’Apple

Pour ceux qui ne suivent pas les rumeurs, Apple aurait travaillé sur son premier casque qui offrira à la fois des capacités de réalité augmentée et virtuelle. Le produit, qui pourrait s’appeler « Apple Reality Pro », permettra aux utilisateurs d’entrer dans un univers immersif pour regarder des vidéos, discuter avec d’autres personnes et même jouer à des jeux.

Tout cela sera alimenté par un matériel extrêmement puissant, qui comprend des écrans micro-LED 4K pour chaque œil, des capteurs avancés pour la détection de mouvement et de geste, des caméras haute résolution et la puce M2. Cependant, une telle technologie aura un prix, et les derniers rapports suggèrent que le casque de réalité mixte d’Apple coûtera environ 3 000 $.

Bien sûr, pour convaincre les gens d’acheter un appareil aussi cher, Apple devra proposer des fonctionnalités intégrées exceptionnelles. Et selon Bloomberg’s Mark Gurman, l’une de ces fonctionnalités sera une application Apple Store avec des fonctionnalités basées sur AR/VR.

Bloomberg signalé plus tôt cette année qu’Apple avait développé des fonctionnalités de réalité augmentée pour l’application Apple Store. Avec le nouveau casque, les utilisateurs pourront voir des modèles 3D de produits Apple et consulter plus d’informations à leur sujet sur place. Certaines de ces fonctionnalités peuvent également être disponibles pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad avec iOS 17.

Un autre rapport récent de L’information a suggéré qu’Apple souhaite permettre aux utilisateurs de créer leurs propres applications AR/VR simplement en demandant à Siri. Bien que la fonctionnalité semble très futuriste, elle ne semble pas suffisante pour convaincre les gens de dépenser 3 000 $ pour un casque.

Le casque a besoin d’applications qui tuent

À ce stade, d’après ce que nous savons, il semble que le casque supposé d’Apple n’ait pas d’applications qui tuent. Prenons l’application Apple Store comme exemple. Je n’ai aucun doute qu’Apple fera la promotion de l’expérience d’achat avec le casque comme quelque chose de révolutionnaire. Mais en fin de compte, personne ne veut vraiment payer pour voir un catalogue de magasin devant vous – c’est essentiellement payer pour des publicités.

Je me souviens quand Apple a présenté la première Apple TV avec tvOS, et l’une des démos du discours d’ouverture montrait comment les utilisateurs pouvaient acheter des vêtements directement sur leur téléviseur. Apple était vraiment convaincu que ce serait l’avenir, mais il s’avère que personne ne semblait vraiment intéressé par quelque chose comme ça. Sans surprise, l’application a ensuite été abandonnée.

Un consensus parmi tous les rapports sur le prochain casque est que FaceTime sera l’une de ses principales caractéristiques. En effet, les utilisateurs pourront se voir comme s’ils se trouvaient dans le même environnement. Encore une fois, cela semble vraiment cool, mais combien de fois par jour appelez-vous réellement quelqu’un ? Payeriez-vous 3 000 $ pour utiliser FaceTime ?

Et je n’ai même pas besoin de dire grand-chose sur ce que je pense des applications créées par Siri. Je ne peux même pas écouter les chansons que je veux avec Siri sur mes HomePods.

Apple devrait adopter des applications tierces

Ce qui a vraiment le potentiel de faire du casque de réalité mixte d’Apple un succès, ce sont les applications tierces. Même si l’iPhone est génial en soi, il n’est devenu extrêmement populaire et désirable que grâce à l’App Store. Des entreprises entières ont vu le jour grâce à l’iPhone et à l’App Store. Et si Apple veut avoir un autre produit à succès avec le casque, il doit adopter les applications tierces.

L’App Store watchOS semblait prometteur au début, mais les API disponibles pour l’Apple Watch étaient si limitées que de nombreux grands développeurs ont abandonné la plate-forme. Et lorsque tvOS a été introduit, Apple TV avait le potentiel de devenir un appareil de jeu – mais Apple avait des restrictions idiotes comme exiger que toutes les applications soient compatibles avec Siri Remote. Désormais, les développeurs de jeux ne se soucient plus d’Apple TV.

J’espère vraiment qu’Apple permettra aux développeurs de profiter pleinement du potentiel d’un appareil comme ce casque. Sinon, aucune de ses fonctionnalités ou technologies étonnantes ne suffira à convaincre les gens qu’ils en ont besoin.

Qu’en pensez-vous? Qu’est-ce qui vous convaincrait d’acheter le casque de réalité mixte d’Apple ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

