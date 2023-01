L’un des cadres les plus emblématiques de Xiaomi quitte l’entreprise après 9 ans

L’un des responsables du succès mondial de Xiaomi et de l’explosion de la marque en Inde quitte le navire après un séjour de près d’une décennie.

Siège de Xiaomi à Pékin

Cependant, cette nouvelle a à voir avec le fabricant, mais très peu (du moins directement) avec ses produits. Et c’est que, comme il l’a révélé sur son Twitter, le vice-président mondial de Xiaomi. Manu Kumar Jain, a quitté l’entreprise après 9 ans à sa tête. Avec lui au poste, Xiaomi est devenue la première marque de téléphone en Inde sans même faire de publicité.

L’adieu d’une pièce maîtresse du succès de Xiaomi

Dans le tweet, que vous pourrez voir plus tard, la lettre d’adieu que le manager a écrite est reproduite dans son intégralité. Il y parle fièrement de tout ce qu’il a accompli, en commençant par son rôle de chef de marque en Inde avant d’être promu vice-président mondial.

Le changement est la seule constante dans la vie ! Depuis 9 ans, j’ai la chance d’avoir reçu tant d’amour que cela rend cet adieu si difficile. Merci à tous. ❤️ La fin d’un voyage marque également le début d’un nouveau, plein d’opportunités passionnantes. Bonjour à une nouvelle aventure!#ManuJain pic.twitter.com/sVgahC7zhr — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 30 janvier 2023

De son côté, Xiaomi semble déjà avoir trouvé un remplaçant à ce gestionnaire. Apparemment, il y a déjà eu des changements majeurs pour le remplacer en tant que vice-président mondial de l’entreprise. Quant à Xiaomi India… eh bien, c’est une histoire complètement différente.

Selon des médias tels que Gizmochina, ces frayeurs du personnel de direction de Xiaomi India commencent à être quelque chose de récurrent, précisément parce que la division du sous-continent asiatique est dans le collimateur de l’évasion fiscale. A la défection de Manu Kumar Jain, il faut ajouter celle de son CBO Raghu Reddy, survenue le mois dernier.

Cependant, dans ce qui correspond au protagoniste de cet article, il n’a pas donné de détails sur ce qu’il envisage de faire maintenant qu’il ne fait plus partie de Xiaomi.



