Nothing ear 2 ne sera rien de nouveau ; Du moins, c’est ce que montrent les fuites

Ear 1 a été le premier produit de Nothing, qui a mis sur le marché une excellente paire d’écouteurs TWS abordables. Et depuis lors, les fans attendent Nothing Ear 2. Bien qu’il y ait eu des fuites sur les bourgeons auparavant, la source de ces fuites était discutable.

Eh bien, maintenant, un leaker vétéran, Steve Onleaks Hemmerstofferet un leakster fidèle, SmartPrix, ont partagé de toutes nouvelles images du Nothing Ear 2. Et tout comme la fuite précédente, les nouvelles images montrent un design presque identique à Ear 1. En d’autres termes, les nouveaux écouteurs TWS pourraient ne pas adopter un nouveau design après tout.

Tout ce que nous savons sur rien Oreille 2

Les nouvelles images montrent que le boîtier de charge du Nothing Ear 2 sera pratiquement identique au boîtier de l’Ear 1. En fait, les bourgeons à l’intérieur des images divulguées montrent la même conception d’oreillette de base que l’Ear 1. Ainsi, les nouveaux bourgeons Bluetooth pourrait ne pas se démarquer du tout en termes de perspectives.

Cependant, le cas peut être différent pour les fonctionnalités. Selon SmartPrix, le Nothing Ear 2 sera doté d’une technologie personnalisée de suppression active du bruit. En termes simples, vous pourrez régler l’ANC au niveau souhaité.

En dehors de cela, le Nothing Ear 2 devrait être doté d’un mode de transparence, d’une fonctionnalité d’égalisation avancée et d’une fonction de recherche d’écouteurs. Par ailleurs, le rapport montre que les écouteurs peuvent avoir une connectivité multipoint, vous permettant de les connecter à plusieurs appareils à la fois.

Ainsi, la fonctionnalité multipoint et l’ANC personnalisé sont les seuls ajouts bienvenus à Ear 2. En plus de cela, il n’y a rien de nouveau dans les nouveaux bourgeons. C’est du moins ce que l’on peut conclure de la fuite.

Pourtant, si Nothing conserve le prix d’origine de 99 $ sur l’Ear 2, ce seront d’excellents bourgeons abordables. Et il y a de fortes chances que cela se produise car Apple travaille déjà sur des AirPods économiques.