Android 14 : cela vaut-il la peine d’attendre ? Voici la réponse

La prochaine version majeure d’Android est la version 14. Nous sommes toujours impatients de voir les nouvelles fonctionnalités et les améliorations d’interface qui accompagnent une mise à jour importante, même si le système d’exploitation mobile de Google a atteint un certain degré de maturité. Bien sûr, la mise à jour comprend également une part équitable de corrections de bugs, de mises à jour de sécurité et d’optimisations qui améliorent encore plus les performances sur les tablettes et les smartphones.

Google développe Android 14 après un an de transition avec Android 13, qui s’appuiera en grande partie sur les bases d’interface posées par Android 12 en utilisant le design Material You. Cette mise à jour devrait imiter Android 13 en apportant des améliorations de l’interface utilisateur, de nouvelles fonctionnalités et des optimisations sans modifier considérablement l’expérience utilisateur, par rapport à des changements profonds comme Android 12. Mais avec cette mise à jour importante d’Android, nous anticipons encore plus de nouvelles fonctionnalités.

En interne, Android 14 est connu sous le nom de Upside Down Cake. Chaque mise à jour est agrémentée du nom d’un dessert, comme c’est la coutume depuis la création des systèmes d’exploitation mobiles, et on descend d’une lettre de l’alphabet à chaque fois. Par exemple, Android 11 est connu sous le nom de Red Velvet Cake, Android 12 est connu sous le nom de Snow Cone et Android 13 était Tiramisu. Cependant, suite à la sortie d’Android 10, Google a cessé d’utiliser ces noms dans son marketing et sa communication, gardant les noms de desserts exclusifs à son personnel et loin du grand public. Par conséquent, gardez à l’esprit que le nom Android 14 – et non Upside Down Cake – sera la prochaine version majeure.

Date de lancement d’Android 14

La sortie d’une version majeure d’Android a toujours lieu au troisième trimestre de l’année. À l’exception d’Android 12, dont le développement a été freiné par l’épidémie de Covid-19. Et qui est sorti avec quelques semaines de retard. En particulier, nous pouvons anticiper la sortie de la version stable d’Android 14 quelque part fin août ou début septembre. Près de la fête du travail aux États-Unis (qui est le premier lundi de septembre).

Mais avant cela, nous aurons un premier aperçu de la mise à jour. Le premier aperçu développeur d’Android 14 devrait être mis à disposition par Google à partir de février. Cette version est destinée aux programmeurs qui créent des applications et des services pour le système d’exploitation mobile. Plutôt que le grand public. À partir de ce moment, nous saurons précisément quelles sont les nouvelles fonctionnalités d’Android 14. Viennent ensuite d’autres aperçus pour les développeurs, puis des versions bêta.

Google publie généralement la première version bêta de ses nouvelles versions Android lors de son important événement annuel Google I/O, qui a lieu en mai. Mais en 2023, tout pourrait changer. Selon Google, le suivi des logiciels sur Android 13 sera écourté et cessera en mars plutôt qu’en juin. Ce gain de temps pourrait inciter Google à accélérer ses plans et à lancer une version bêta dès avril. Tous les consommateurs peuvent installer des versions bêta tant qu’ils disposent d’un smartphone compatible. Bien qu’il puisse encore y avoir des bugs et que certaines fonctionnalités ne soient pas disponibles, l’expérience est similaire à celle de la version stable.

Appareils compatibles Android 14

Les constructeurs annonceront dès que possible la liste de leurs modèles de smartphones qui bénéficieront du passage à Android 14 dans leur gamme de produits. Il est certain que les smartphones Google Pixel recevront la mise à jour en premier et lanceront le déploiement officiel de la mise à jour. Android 14 est confirmé pour les trois dernières générations d’appareils Pixel (séries 7, 6 et 5). Il ne sera pas disponible sur les pixels de la série 3 ou les appareils plus anciens. Afin d’obtenir des informations précises sur la série 4, nous devons attendre une annonce de Google. Pour les Pixel 4 et Pixel 4 XL, les mises à jour du système d’exploitation Android sont assurées jusqu’en octobre 2022.

Par conséquent, la société Mountain View ne les rendra pas compatibles avec Android 14. Le Pixel 4a devrait à peu près le faire car il sera supporté jusqu’en août 2023. Alors que le Pixel 4a 5G devrait le faire facilement car il sera supporté jusqu’en novembre 2023.

De plus en plus de fabricants de smartphones Android publient rapidement des mises à jour du système d’exploitation le plus récent et sur un plus grand nombre d’appareils. Par exemple, Samsung garantit désormais 5 ans de mises à niveau de sécurité et 4 ans de mises à jour Android pour ses smartphones haut de gamme (Galaxy S, Fold et Flip). Le temps d’attente pour la mise à niveau se raccourcit également et, en 2023, Samsung pourrait publier Android 14 sur ses smartphones encore plus rapidement. Des entreprises comme Xiaomi, Oppo, OnePlus et Vivo prennent au sérieux la question du support logiciel. Dès que les constructeurs se seront exprimés sur le sujet, nous préciserons quels modèles spécifiques sont éligibles à Android 14 dans de prochains articles.

Lorsque la mise à jour sera disponible pour votre smartphone, en supposant que vous disposez d’un modèle compatible, vous recevrez une notification. Le processus d’installation sera ensuite entièrement automatique et sans faille si vous décidez seulement de l’accepter. Vous devez vous inscrire sur le site Web de Google (lorsqu’il sera en ligne) et sélectionner le smartphone que vous souhaitez utiliser pour le test bêta si vous souhaitez participer au programme. Ensuite, téléchargez-le et installez-le en vous rendant dans les paramètres de mise à jour du téléphone.

Nouvelles fonctionnalités d’Android 14

Nous n’avons pas besoin d’attendre la version stable officielle d’Android 14 pour avoir une idée de ses fonctionnalités. Parce que les informations des commits AOSP, puis les aperçus et les bêtas à venir pour les développeurs sont disponibles. Nous pouvons découvrir les ajouts que Google développe pour Android 14. Outre les améliorations de performances, les modifications mineures de l’interface, les corrections de bugs et les correctifs de sécurité. Dans les sous-sections suivantes, nous découvrons les nouveautés à venir d’Android 14.

Un geste de retour en arrière innovant

Les développeurs d’applications pour Android 13 peuvent déjà tester cette nouvelle fonctionnalité car Google a rendu publiques les API. Si les retours sont positifs, Android 14 devrait sortir avec la nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez voir un aperçu de l’écran précédent avant d’y revenir en utilisant le mouvement de retour prédictif. En faisant cela, l’utilisateur peut éviter d’atterrir involontairement sur une page ou un programme auquel il ne veut finalement pas revenir.

L’utilisateur se verra explicitement rappeler vers quel écran il se dirige lorsqu’il initie le mouvement de recul. Lui donnant la possibilité d’annuler le geste en cours. Cette fonctionnalité fonctionne bien sur les appareils mobiles traditionnels ainsi que sur les smartphones dotés d’écrans flexibles.

Socket en charge native du codec vidéo AV1

Selon un certain nombre d’engagements vus dans l’AOSP, Google prévoit d’obliger les fabricants de smartphones à utiliser le codec vidéo AV1 avec Android 14. Cela serait intégré au processus de test de compatibilité Android’ VideoCodecTest, qui est utilisé pour vérifier si un appareil est qualifié pour le système d’exploitation mobile. Si cela est vrai, la prise en charge AV1 serait nécessaire pour les nouveaux appareils qui souhaitent être livrés avec Android 14 déjà installé et avec les services Google.

L’Alliance for Open Media, dont Google est l’un des membres fondateurs et un membre, a créé le codec vidéo open source connu sous le nom d’AV1. Étant donné que ce codec vidéo est bien plus efficace que les codecs les plus utilisés actuellement. Comme VP9 et le H264, la société Mountain View voudrait que plus d’appareils le prennent en charge. Ce n’est désormais le cas que pour quelques modèles. L’AV1 utilise des technologies de compression avancées pour réduire considérablement l’utilisation de la bande passante sans sacrifier la qualité. L’entreprise américaine pourrait en profiter sur YouTube. Et est évidemment très intéressé par la baisse de la bande passante nécessaire à sa plateforme vidéo.

Appels satellites d’urgence

La série iPhone 14 d’Apple a introduit les appels d’urgence par satellite. Android devrait bientôt faire de même. Il est ridicule de considérer les expériences utilisateur pour les téléphones qui peuvent se connecter aux satellites, a déclaré Hiroshi Lockheimer, vice-président senior des plates-formes et des écosystèmes de Google. « Le G1 avait des problèmes avec la 3G et le WiFi lors de sa première sortie en 2008. Maintenant, la conception des satellites est notre priorité. Nous sommes ravis de travailler avec nos partenaires pour intégrer tout cela dans la prochaine version d’Android », a-t-il déclaré.

Par conséquent, Android 14 fournira une connectivité par satellite, même si nous n’en savons pas encore beaucoup plus à ce sujet. Il est possible que seul un petit nombre de smartphones prennent d’abord en charge cette fonctionnalité. Il est possible qu’au départ, il ne soit disponible que sur le Pixel 8. De plus, il est également possible que plusieurs pays n’aient pas immédiatement accès aux communications par satellite. Google aura besoin de temps pour offrir une bonne expérience à de nombreux consommateurs. La promesse de pouvoir joindre les services d’urgence de n’importe où sans réseau téléphonique est très séduisante.

Health Connect fera partie d’Android 14

Google et Samsung travaillent ensemble sur la plateforme de montre connectée WearOS, et ont créé l’application Health Connect. Il vous permet de gérer vos données de santé, de forme physique et de forme physique à partir d’autres applications spécialisées. Comme Fitbit, Google Fit ou Samsung Health, même s’il est encore en version bêta. Pour une meilleure intégration des aspects sanitaires, Android 14 dispose d’une version native de Health Connect, une autre API. C’est une excellente nouvelle car cela implique que les développeurs tiers pourront également en bénéficier. Contribuer au développement d’un écosystème de données de santé Android plus pertinent. Cela est suffisant pour compenser le désavantage lié à la santé d’Android par rapport à iOS.

Compatibilité avec le système de fichiers NTFS

La prise en charge des périphériques de stockage externes (autres que microSD) sur Android est une source fréquente de confusion. Avec la prise en charge par Android 13 du système de fichiers exFAT. Ce qui le permet significativement, contrairement à la norme FAT32. L’administration des fichiers supérieurs à 4 Go, Google a fait des progrès l’an dernier. En approuvant le NTFS (New Technology File System). Qui venait juste de devenir disponible sur Linux (la plate-forme sur laquelle Android est construit), Android 14 pourrait aller beaucoup plus loin. Par conséquent, utiliser un disque dur ou une clé USB sur un appareil Android serait plus simple.

Faisceau Android

Avec la mise à jour Android 14, la fonctionnalité Android Beam sera complètement supprimée de l’AOSP. Après avoir été en attente pendant plusieurs générations. Cela n’affectera pas la grande majorité des utilisateurs. Parce que le partage à proximité offre la même possibilité de connecter sans fil deux appareils ensemble pour exécuter des transferts de données et d’autres fonctions. Pour les fabricants de smartphones qui dépendent de la version open source d’Android sans licence Google, la suppression d’Android Beam d’AOSP pose un défi. En fait, la fonctionnalité de partage à proximité fait partie de Google Mobile Services plutôt que de faire partie d’AOSP (GMS).

En raison des sanctions américaines, une marque comme Huawei, par exemple, ne peut pas entrer sur tous les marchés. S’il souhaite faire évoluer ses smartphones vers Android 14, il se passera par conséquent du Partage à proximité. Et bientôt sans Android Beam. Cependant, rien n’empêche les développeurs de créer leur propre fonction de transfert de fichiers de style Android Beam ou Partage à proximité. Sur HarmonyOS de Huawei, la même chose est vraie. Cependant, la compatibilité et les performances avec les smartphones Android d’autres fabricants ne sont souvent pas aussi bonnes.

Meilleure protection contre les applications obsolètes

Les utilisateurs d’Android 14 ne pourront pas installer d’applications qui ciblent des versions antérieures d’Android. Avec ce changement, les utilisateurs ne seraient plus en mesure de télécharger des fichiers APK particuliers. Et les magasins d’applications ne pourraient pas installer ces mêmes applications. Google veut arrêter le téléchargement d’applications Android nuisibles, en interdisant ces applications obsolètes qui n’ont pas reçu de mises à jour depuis un certain temps.