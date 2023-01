Quatre mois plus tard – je me suis trompé sur l’Apple Watch Ultra

Quatre mois après mon premier test de l’Apple Watch Ultra, beaucoup de choses ont changé à mon avis à ce sujet ; bon nombre des problèmes qui m’ont d’abord dérangé se sont avérés pas si graves. En même temps, il y a aussi des fonctionnalités que je trouvais géniales, mais qui se sont avérées plus encombrantes qu’utiles.

Je veux remettre les pendules à l’heure – voici six raisons pour lesquelles je me suis trompé sur l’Apple Watch Ultra.

Je me suis trompé sur l’Apple Watch Ultra

La navigation

Ma plus grande critique à propos de l’Apple Watch Ultra, en tant que montre de sport, était le manque de navigation utile. La nouvelle boussole d’Apple avec des waypoints s’est sentie (et se sent toujours) terrible à utiliser. Surtout avec une montre plus que capable d’utiliser des cartes et un routage en temps réel.

Mes premiers tests d’applications capables d’ajouter la navigation à la montre ne m’ont pas impressionné. Celles que j’ai utilisées étaient maladroites et ne s’intégraient pas aussi bien que sur la plupart des autres montres de sport.

Cependant, longtemps après mon test, j’ai finalement trouvé une application qui a résolu ce problème : Footpath. Avec Footpath, vous pouvez créer, enregistrer et télécharger des itinéraires hors ligne et obtenir des instructions détaillées. Et surtout, contrairement à d’autres que j’ai essayées, vous pouvez utiliser cette fonction de navigation tout en suivant votre entraînement avec d’autres applications d’entraînement.

C’est encore un peu plus maladroit que d’utiliser la navigation sur Garmin, mais cela aide à faire en sorte que l’Apple Watch Ultra se sente enfin comme une véritable montre de sport.

Avoir Footpath en arrière-plan est un excellent moyen d’ajouter de la navigation à vos courses / manèges en plein air

Bouton d’action

Le nouveau bouton d’action est une fonctionnalité que j’ai initialement appréciée sur l’Apple Watch Ultra. Même s’il semblait un peu limité dans sa capacité à être personnalisé, le fait d’avoir un bouton supplémentaire semblait un bonus solide pour une utilisation sportive.

Malheureusement, plus je l’utilise depuis longtemps, plus je n’aime pas le bouton d’action ; Je suis au point où je préfère l’avoir complètement désactivé.

Le plus gros défaut du bouton d’action est qu’il ne peut avoir qu’une seule fonction définie (qui peut être modifiée dans les paramètres). Plutôt que de changer les fonctions en fonction de l’application que vous utilisez ou du « Focus » que vous avez défini, le bouton d’action ne peut effectuer que la tâche qui lui est assignée.

Cela indique que:

Le bouton d’action est très rarement utilisé Puisqu’il est si peu utilisé, il est plus susceptible d’être utilisé accidentellement que délibérément.

Je porte mes montres Apple avec l’orientation opposée à la plupart, car lorsque je fais de la musculation, je ne veux pas que mon poignet touche les boutons en extension (comme lorsque je fais des pompes). Avec le bouton d’action là-bas, cela indique que je dois le désactiver à moins qu’il ne soit constamment appuyé et ne déclenche l’alarme SOS.

Si je pouvais désactiver le bouton d’action via un paramètre « Force Focus », ce ne serait pas grave. Mais actuellement, vous devez soit l’avoir complètement allumé, soit complètement éteint. Compte tenu de sa faible valeur tout au long de la journée, le laisser désactivé semble être la meilleure option pour moi.

Le bouton d’action m’a ennuyé au point que je le laisse simplement éteint la plupart du temps

Suivi des habitudes

Apple Watch Ultra ne suit pas les mesures de récupération (comme le HRV) ainsi que la plupart des autres appareils portables haut de gamme. J’ai essayé et souscrit à diverses applications et je n’ai toujours pas trouvé d’excellent travail avec cela. Le problème (en termes de HRV au moins) est probablement plus lié aux limites de l’Apple Watch Ultra elle-même, plutôt qu’aux applications essayant de trier les données qu’elle collecte.

Cependant, une chose que je n’ai pas assez appréciée dans mon test initial est la facilité et l’utilité de cette montre pour le suivi des habitudes.

Par exemple, j’ai du mal à boire suffisamment d’eau tout au long de la journée, alors j’utilise maintenant une application appelée WaterLlama pour afficher et suivre mon hydratation directement sur le cadran de ma montre. En regardant plus loin, il existe des dizaines d’applications de suivi des habitudes bien conçues qui peuvent le faire pour n’importe quel objectif que vous devez garder à l’esprit.

La capacité de se rappeler constamment et de suivre sans effort les habitudes en développement est un outil incroyablement puissant. L’Apple Watch (et l’Apple Watch Ultra) fournissent la meilleure version de cet outil que j’ai jamais utilisée.

Beaucoup d’excellentes applications de suivi des habitudes sur l’Apple Watch Ultra !

Précision de la fréquence cardiaque

Les montres Apple sont bien connues pour leur haut degré de précision de la fréquence cardiaque. Au départ, cela ne semblait pas différent sur l’Apple Watch Ultra et une raison supplémentaire pour laquelle les amateurs de sport voudront peut-être la choisir plutôt que d’autres. Après des tests de temps supplémentaires, cependant, il semble que la précision de la fréquence cardiaque soit un peu moins bonne sur l’Ultra que sur les autres montres d’Apple, ce qui est probablement dû à sa plus grande taille.

Fait intéressant, la plupart des montres de sport ont tendance à donner une lecture trop basse lorsqu’elles sont éteintes. L’Apple Watch Ultra fait le contraire, donnant souvent une lecture de fréquence cardiaque beaucoup plus élevée qu’elle ne l’est réellement.

Musique, appels et SMs

Une chose que je n’ai pas trop abordée dans mon test initial était la capacité de l’Apple Watch Ultra à passer des appels, des SMs et à lire de la musique téléchargée/audible sans téléphone. Bien que je l’ai mentionné, j’ai été tellement déçu par la fonctionnalité sportive que je n’ai pas vraiment pu profiter autant de ces fonctionnalités de « montre intelligente ».

Plus j’ai utilisé l’Apple Watch Ultra, plus j’ai trouvé tout cela utile. Je n’aime pas courir avec mon téléphone si je n’en ai pas trop, mais je le ferai souvent en cas d’urgence (ou dans beaucoup de cas parce que je veux écouter pour continuer à écouter un livre audio). Contrairement à d’autres montres de sport, je peux faire tout cela de manière transparente avec Apple, et cela mérite beaucoup plus d’éloges que ce que je lui ai donné à l’origine.

Avoir audible sur l’Apple Watch est énorme pour moi car je l’utilise si souvent

Puissance de fonctionnement

Une autre nouvelle fonctionnalité qui m’a initialement impressionné était l’ajout de la puissance de fonctionnement à l’Apple Watch et à l’Apple Watch Ultra. Bien que j’aime toujours le fait qu’il ait été ajouté, plus je l’ai utilisé, moins j’en suis satisfait.

Il y a plusieurs problèmes, de l’impossibilité de voir la puissance en temps réel par fractionnement, à la chute de la puissance à zéro lors de la marche, bien que mon principal problème soit la précision. Par rapport à d’autres montres de sport, et en particulier à des pods comme Stryd, j’ai trouvé que les lectures de puissance étaient assez imprécises lors de l’accélération du rythme. Souvent, mais pas toujours, la puissance de lecture pendant les sprints est nettement inférieure à ce qu’elle devrait être.

La puissance de fonctionnement est bonne, mais a besoin de plus de raffinement avant d’être vraiment excellente.

Dernières pensées

Après quatre mois d’utilisation, je peux définitivement dire que l’Apple Watch Ultra grandit sur moi. Bien que je préfère toujours un Garmin pour courir avec la navigation et que je préfère un WHOOP / Oura pour le suivi du VRC et de la récupération, je trouve que l’Apple Watch Ultra est la meilleure pour à peu près tout le reste.

