Galaxy S23 Ultra. Ou pourquoi le Samsung Galaxy S24 vaudra la peine d’attendre

L' »appleisation » de Samsung s’achève avec quelques nouveaux Galaxy S23 très ennuyeux, des prix plus élevés et une évolution qui semble très juste.

Le nouveau Galaxy S23 de Samsung semble vouloir confirmer que les téléphones portables sont plus ennuyeux que jamais.

Nous sommes presque en février et Samsung embarque pour un premier Unpacked de 2023 qui ouvrira ses portes dans quelques heures seulement, et qui évidemment, et comme vous le savez tous, aura le nouveau Galaxy S23 comme principaux protagonistes, sans trop s’y attendre de nombreuses surprises supplémentaires.

Ya sabéis que Samsung no es buena guardando sorpresas, nunca lo ha sido, y como siempre de sus Galaxy S23, Galaxy S23+ y Galaxy S23 Ultra ya lo sabemos (casi) todo para ir extrayendo conclusiones, como las que voy a atreverme a sacar en cet article.

Et je le fais à l’avance car je me considère comme un utilisateur convaincu de la famille Galaxy Note depuis sa naissance en 2011, ayant eu pratiquement toutes les générations comme mon téléphone portable principal année après année, et pour la première fois avec un doute raisonnable que quelqu’un comme moi , technophile invétéré, il ne comprend pas trop… Est-ce que ça vaut le coup d’acheter le Galaxy S23 Ultra ?

Il n’y a aucun doute, en 2023 les téléphones portables sont ennuyeux et maintenant la rationalité l’emporte

La vérité est que jusqu’à présent je n’avais jamais douté, ma veine geek m’empêchait d’être rationnel et les nouvelles, aussi rares soient-elles, suffisaient toujours à justifier le changement de vaisseau amiral et à tester la nouvelle génération Galaxy Note.

L’écart intergénérationnel s’est cependant fortement réduit au fil des années car l’évolution technologique est de plus en plus compliquée et le marché de plus en plus mature, laissant toutes les nouveautés pour l’amélioration logique de la puissance et des performances, ainsi qu’un mobile photo qui est en ce moment le grande bête de somme de l’industrie.

Oui, maintenant le haut de gamme, les mobiles les plus premium sont en fait des appareils photo attachés aux téléphones, et oui, ils sont capables de prendre quelques photos de lait, mais ils sont vraiment ennuyeux.

Des sandwichs de métal et de verre sans trop d’âme, tous très semblables les uns aux autres, et qui peu à peu font gagner du terrain à la rationalité pour nous faire comprendre, moi le premier, que ce n’est peut-être pas la peine de dépenser plus de 1 000 euros chaque année pour un nouveau smartphone .

C’est là que se trouve le Galaxy S23 Ultra, ce qui, sur la base des fuites crédibles, m’a amené à penser que Samsung veut me vendre le même téléphone, avec quelques meilleurs détails, c’est évident, mais en substance exactement le même… analyser!

Voici le Samsung Galaxy S23 Ultra, dans toutes ses couleurs de base

Le Galaxy S23 Ultra est un Samsung Galaxy S22 Ultra mais avec des vitamines

Eh bien, pour commencer, ce que nous voyons du Galaxy S23 Ultra, c’est que le design n’a pas du tout changé, à l’extérieur, nous avons le même téléphone et nous serions incapables de le distinguer, sauf que maintenant il y a quelques de nouvelles couleurs qui ne sont même pas nouvelles, mais héritées du Galaxy Z Flip3.

C’est vrai qu’il y a une amélioration des matériaux avec le Gorilla Glass Victus 2, c’est aussi vrai qu’il y a quelques détails mineurs qui changent comme la taille des capteurs, mais les lignes de conception sont les mêmes et la disposition des éléments comme eh bien, il n’y a rien de nouveau ici.

Oui, il y a plus de mouvements qui me semblent importants au niveau matériel, puisque la mémoire évolue pour adopter de nouvelles technologies, UFS 4.0 en stockage et LPDDR5x pour la RAM, qui correspondent effectivement au plus haut niveau disponible.

Même 1750 nits.

Capteur de caméra principal de même taille.

Même ultra large et téléobjectif.

Même performance en basse lumière.

Même conception.

Même 25w.

Même lecteur d’empreintes digitales.

La seule différence est 200MP.

Voici. S23 Ultra. Celui ennuyeux. Encore une fois. pic.twitter.com/c4OzL7evgT —S Douleur (@9lekt) 23 janvier 2023

Mieux encore, l’intégration du Snapdragon 8 Gen2 de Qualcomm dans toutes les unités, quel que soit le marché vers lequel elles sont dirigées, un changement substantiel mais en réalité, en raison de l’amélioration de la puissance que cela entraînera, je ne sais pas si cela se justifie une dépense aussi énorme que celle-ci.

L’autre différence tangible réside dans le capteur principal de 200 mégapixels, qui sera spécifiquement le propre ISOCELL HP2 de Samsung, mais en conservant toutes les spécifications des autres objectifs, que Samsung prétend cependant avoir sûrement améliorés grâce au logiciel.

Il aurait peut-être été préférable d’intégrer un capteur principal de 1 pouce comme l’ont fait d’autres fabricants, et de ne pas augmenter autant la résolution, même si j’aimerais tester comment Samsung comprime ces 200 mégapixels sûrement avec les technologies de binning.

Il n’y a que trois nouveautés qui régleraient la balance : le capteur de 200 mégapixels, le Snapdragon 8 Gen2 et la mémoire LPDDR5x + UFS 4.0… La question est : les améliorations seront-elles suffisamment perceptibles pour justifier l’énorme dépense du changement ?

Pour le reste, toutes les touches du terminal sont identiques, de son écran Dynamic AMOLED 2X avec 120Hz, HDR10+ et luminosité maximale de 1750 nits au système de charge, inexplicablement limité à 45 watts, et même aggravant les 15 watts du S22 sans fil Ultra, qui passera désormais à 10 watts dans ce Galaxy S23.

Le lecteur d’empreintes digitales, le connecteur USB type-C en version 3.2, le stylet S-Pen, le châssis Armor Aluminium, la batterie de protocoles de connectivité et même le système audio, stéréo et réglé par AKG avec audio sont également les mêmes. bits et 384kHz.

Ce que je vous disais, essentiellement le même téléphone. Encore une fois. Et la décision est de plus en plus rationnelle, il est donc probable que pour la première fois depuis des années, je n’aurai pas l’un des premiers Galaxy S23 Ultra à arriver en France ni ne m’inscrirai au premier en pré-vente.

Bien sûr, je ne suis ni démagogue ni cynique, alors j’avoue qu’il est certain que je vais l’acheter tôt ou tard, bien que la logique soit que cette fois je fasse l’idéal, c’est-à-dire attendre et obtenez-le avec une remise considérable en seulement quelques mois, ce qui justifiera beaucoup plus cette dépense et donc le changement. Soit ça, soit il sera temps de faire le saut vers un pliage…



